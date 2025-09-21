38. Louis Vuitton America’s Cup: Confindustria Nautica wird Strategischer Partner der Marineindustrie in Neapel

Auf der 65. Internationalen Bootsmesse im italienischen Genua freuten sich die Organisatoren des 38. Louis Vuitton America’s Cup in Neapel, America’s Cup Events (ACE), eine strategische Kooperationsvereinbarung mit dem italienischen Verband der Schifffahrtsindustrie, Confindustria Nautica, bekannt zu geben. Diese bringt die Branche mit dem wichtigsten Segelevent in Verbindung, das 2027 in Neapel ausgetragen wird.

© Carlo Borlenghi

Diego Nepi, Sport und Salute; Mario Pozzi, Governo Italiano; Piero Formenti, Confindustria Nautica/Genua Boat Show; Grant Dalton ACE und ETNZ; Minister Paolo Zangrillo; Prof. Gaetano Manfredi, Bürgermeister von Neapel; Marco Mezzaroma, Sport und Salute



Durch die Vereinbarung wird Confindustria Nautica zum „strategischen Beratungspartner der Schifffahrtsindustrie“ des 38. America’s Cup von Louis Vuitton und unterstützt ACE bei der Herstellung von Kontakten mit den strategischen Unternehmen der italienischen Schifffahrtsindustrie und ihrer Lieferkette.

Confindustria Nautica wird seine bewährte Expertise und sein umfassendes Wissen über alle Aspekte des italienischen Yachtmarktes einbringen und ACE dabei unterstützen, die effektivsten Beziehungen zu relevanten Interessengruppen, Institutionen und Unternehmen aufzubauen, um die erfolgreiche Organisation des 38. Louis Vuitton America’s Cup in Neapel sicherzustellen.

Insbesondere wird Confindustria Nautica ACE dabei unterstützen, Möglichkeiten für eine industrielle, kommerzielle und technische Zusammenarbeit mit führenden italienischen Betreibern der Schifffahrtsbranche zu identifizieren und dabei direkt oder über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft „I Saloni Nautici Srl“ tätig zu werden.

© Carlo Borlenghi

Leslie Ryan, Event Director des 38. America’s Cup bei Louis Vuitton, kommentierte die Zusammenarbeit wie folgt: „Wir freuen uns, die Rolle von Confindustria Nautica als unserem kompetenten und zuverlässigen institutionellen Berater in Italien anzuerkennen und mit ihr zusammenzuarbeiten. Die exklusive Beziehung, die durch diese Vereinbarung abgedeckt ist, soll die Interessen von ACE wahren und sicherstellen, dass die zahlreichen Anfragen, die wir bereits von Unternehmen der italienischen Schifffahrtsindustrie erhalten haben und weiterhin erwarten können, auf der Grundlage der unabhängigen Expertise, Erfahrung und umfassenden lokalen Kenntnisse des Schifffahrtssektors in all seinen Formen von Confindustria Nautica bewertet werden.“

Piero Formenti, Präsident der italienischen Schifffahrtsindustrie, kommentierte die Ernennung wie folgt: „Die Austragung des 38. Louis Vuitton America’s Cup 2027 in Neapel ist ein bedeutender Moment für ganz Italien und eine großartige Gelegenheit für die Schifffahrtsbranche, ‚Made in Italy‘ und alles, was unsere hochprofessionelle und innovative Branche zu bieten hat, zu präsentieren. Dies ist eine einmalige Gelegenheit, und wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit ACE im Rahmen unserer neuen Partnerschaftsvereinbarung, um die bestmöglichen Ergebnisse für alle Beteiligten zu erzielen und eine äußerst erfolgreiche Veranstaltung 2027 in Neapel zu gewährleisten.“

© Studio Borlenghi

Marco Monsurrò, Vizepräsident von Confindustria Nautica und verantwortlich für Süditalien, Sonderwirtschaftszonen und Internationalisierung, schloss sich dieser Meinung an und sagte: „Für Süditalien ist diese Partnerschaft mehr als eine institutionelle Anerkennung: Sie ist eine strategische Chance. Die Ausrichtung des 38. Louis Vuitton America’s Cup in Neapel verbindet unser Gebiet mit dem prestigeträchtigsten Segelevent der Welt und ermöglicht unseren Unternehmen, auf internationaler Bühne zu konkurrieren. Indem wir die Vorteile der Sonderwirtschaftszonen (ZES) und das außergewöhnliche Potenzial unserer Küstenregionen nutzen, können wir dieses Event zu einer Plattform für langfristiges Wachstum und globale Sichtbarkeit machen. Das Erbe, das wir aufbauen möchten, gilt nicht nur der Ausgabe 2027, sondern auch der Zukunft der Schifffahrtsindustrie im Süden und Italiens Rolle auf der internationalen Bühne.“

Grant Dalton, CEO des Titelverteidigers Emirates Team New Zealand, fügte hinzu: „Die Vorbereitungen für den Louis Vuitton 38. America’s Cup in Neapel 2027 laufen auf Hochtouren, und wir freuen uns über die Reaktionen und Angebote der italienischen Schifffahrtsbranche. Viele Unternehmen möchten sich an der Veranstaltung beteiligen. Durch die enge Zusammenarbeit mit Confindustria Nautica profitiert America’s Cup Events von deren umfangreichen Ressourcen und Erfahrung. Aus Event-Sicht freuen wir uns sehr auf die enge Zusammenarbeit mit dem Verband.“

Über Confindustria Nautica

Der italienische Verband der Schifffahrtsindustrie, Confindustria Nautica, ist eine nationale gemeinnützige Institution, die seit 1967 die Interessen der gesamten Lieferkette des Yachtsports auf nationaler und internationaler Ebene vertritt und sich der Förderung und Ermöglichung des Wachstums der Unternehmen des Sektors, der Förderung der Meereskultur und der Entwicklung des nautischen Tourismus in ganz Italien widmet.

Seit 1967 widmet sich der Verband der italienischen Schifffahrtsindustrie der Unterstützung und Förderung der Entwicklung des Yachtsektors, einem Kronjuwel der Exzellenz „Made in Italy“ weltweit, mit einer Lieferkette aus Unternehmern, die in der Lage sind, Innovationen zu entwickeln, die Veränderungen eines sich ständig verändernden Marktes zu verstehen und darauf zu reagieren.

Der Verband der italienischen Schifffahrtsindustrie hat seinen Hauptsitz in Genua und Rom und ist aktives Mitglied des Allgemeinen Verbands der italienischen Industrie. Er fungiert als Referenzverband für den Yachtsektor, von der Herstellung über den Handel bis hin zu den Dienstleistungen. Im Rahmen seines Engagements für die Förderung des Yachtsektors und der Produktion „Made in Italy“ spielt die italienische Schifffahrtsindustrie auch eine aktive Rolle als Mitglied des italienischen Schifffahrtsverbands, des italienischen Tourismusverbands, des italienischen Messeausschusses, der Edison-Stiftung, von Symbola, der Stiftung für nachhaltige Entwicklung und des italienischen nationalen Technologieclusters für Produktion „Made in Italy“ „MinIT“. Allen voran sind dies wichtige Institutionen, mit denen der Verband der italienischen Schifffahrtsindustrie seine Prinzipien und Initiativen teilt.