Ocean Race Europe 2025: Kollision nach dem Start The Ocean Race Europe 2025 in Kiel, wird eine internationale Jury zusammentreten

Die Teams, die kurz nach dem Start der ersten Etappe des Ocean Race Europe in eine Kollision verwickelt waren, haben jeweils Protest gegeneinander eingelegt. Die Klagen, die vom Team Holcim PRB und Allagrande MAPEI Racing nach einer Kollision kurz nach dem Start der Etappe in Kiel eingereicht wurden, werden von einer internationalen Jury verhandelt, die von World Sailing genehmigt und ernannt wurde.

Die Jury besteht aus qualifizierten internationalen Juroren (IJ) und internationalen Schiedsrichtern (IU) von World Sailing:

Andrés Pérez, IJ & IU, ESP, Vorsitzender

Miguel Allen, IJ & IU POR

Chris Atkins, IJ & IU, GBR

Corinne Aulnette, IJ FRA

María Toriijo, IJ & IU ESP

Sofia Truchanowicz, IJ & IU, POL

Die Anhörung soll während des Zwischenstopps in Cartagena nach der zweiten Etappe stattfinden.

Rennleiter Phil Lawrence sagt, es gebe mehrere Gründe für den Zeitpunkt der Anhörung:

„Erstens konzentrieren sich die beteiligten Teams derzeit darauf, den Schaden zu beheben und alles zu tun, um wieder am Rennen teilnehmen zu können. Sollte es ihnen in den nächsten Tagen gelingen, wieder aufs Wasser zu kommen, werden sie in Portsmouth wahrscheinlich nicht genug Zeit haben, um ihren Fall angemessen für eine Anhörung vorzubereiten“, sagte er.

Zweitens könnte die Anhörung dazu führen, dass die Jury einem Team Wiedergutmachung gewährt. In diesem Fall könnte die Wiedergutmachung darin bestehen, dass für die verpasste Etappe Durchschnittspunkte vergeben werden, basierend auf der vorherigen Rennleistung. Das wäre in Portsmouth nicht möglich.

Beide Teams arbeiten weiterhin Schritt für Schritt auf eine Rückkehr hin. Von beiden Teams werden weitere Neuigkeiten erwartet, sobald die Reparaturen voranschreiten und die Pläne sich weiterentwickeln.