43.Copa del Rey MAPFRE: König Felipe VI. überreicht die Trophäen an die Gewinner und an die neuen europäischen ORC Champions

Im Almudaina-Palast fand die Preisverleihung des 43. MAPFRE-Königspokals statt. Die Zeremonie fand um 21:00 Uhr unter dem Vorsitz von König Felipe statt.

Zu den anwesenden Autoritäten gehörten Antonio Huertas, Präsident von MAPFRE; Elena Sanz, CEO von MAPFRE Iberia; Rafael Gil, Präsident des Real Club Náutico de Palma; Marga Prohens, Präsidentin der Balearenregierung; Jaime Martínez, Bürgermeister von Palma; Gabriel Le Senne, Präsident des Balearenparlaments; Alfonso Rodríguez, Regierungsdelegierter auf den Balearen; Fernando Luis Gracia, Generalkommandant der Balearen; Llorenç Galmés, Präsident des Consell de Mallorca; Catalina Darder, Präsidentin des Balearischen Segelverbandes; und Bruno Finzi, Präsident des ORC (Offshore Racing Congress).

Die Meister der 43. Copa del Rey MAPFRE waren die Amerikanerin Vesper in der Klasse ABANCA ORC 0 , die Estin Technonicol in Ubico ORC B , die Spanierin Estrella Damm in Sail Racing ORC A und Nunoto Cafiver in Uber ORC C. Sie erhielten zudem ihre Trophäe als Europameister der ORC 2025. Die Spanierin Estrella Damm und Nunoto Cafiver holten sich somit die kontinentale Krone in ihren jeweiligen Kategorien und bestätigten damit Spanien als das erfolgreichste der 24 teilnehmenden Länder.

Die weibliche Mannschaft des Balearia Team RCNP war die Meisterin des 43. Copa del Rey MAPFRE Balearia Women’s Cup.

Wie bei jeder Ausgabe vergab die Copa del Rey MAPFRE auch einen Sonderpreis an den Gesamtsieger, das Team mit den besten Gesamtergebnissen aller teilnehmenden Klassen. Dieser Titel 2025 ging an den Uber ORC C-Gewinner, Nunoto Cafiver von Antonio Porres .

Die 44. Copa del Rey MAPFRE findet vom 1. bis 8. August 2026 statt.