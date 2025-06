Alan Roura startet mit dem Team AMAALA eine neue Kampagne für 2025

© Jean-Louis Carli / Das Ozeanrennen

© Jean-Louis Carli / Das Ozeanrennen

Das neue Team ist das siebte in der Flotte des Ocean Race Europe

1

Alan Roura, der Schweizer Hochseesegler, hat sich mit AMAALA zusammengetan, um am Ocean Race Europe 2025 teilzunehmen.

Weniger als drei Monate vor dem Rennstart in Kiel Deutschland wird das Team mit seinem intensiven Training beginnen, wenn das Boot später in diesem Monat im französischen Lorient vom Stapel gelassen wird.

„Wir haben lange darauf hingearbeitet, eine Kampagne zu starten und beim Ocean Race Europe an der Startlinie zu stehen“, sagte Roura. „Ich bin heute sehr stolz, Skipper des Teams AMAALA zu sein, das es uns ermöglicht, gemeinsame Werte wie Design und Innovation, Wettbewerb, Teamwork und unser Engagement für die Gesundheit und Regeneration der Ozeane zu vermitteln.“

Dies ist der Beginn einer neuen Geschichte, eines unglaublichen Abenteuers, und wir haben keine Minute zu verlieren. Unser Boot wird derzeit in den Farben von AMAALA neu gestaltet. Wir rekrutieren unsere Crew, bereiten Trainingsübungen vor und bringen die Logistik in Gang. Es ist eine aufregende Phase für uns. Wenn unser Rennboot zum ersten Mal aus der Halle kommt und das Licht der Welt erblickt, wird dies der Beginn einer neuen Ära sein.

Nach zehn Jahren Solosegeln und drei erfolgreichen Vendée-Globe-Teilnahmen verfolgt der 32-jährige IMOCA-Skipper nun einen stärkeren kollektiven Ansatz. Er hat sich zum Ziel gesetzt, 2027 an der Weltumsegelung „The Ocean Race“ teilzunehmen und Skipper eines fähigen und wettbewerbsfähigen Teams zu sein. Zur Kerncrew gehören die talentierten Simon Koster und Elodie Mettraux. Da die Teamauswahl bereits in vollem Gange ist, wird der vollständige Kader in den kommenden Wochen finalisiert und bekannt gegeben.

„Wir möchten ein internationales Team zusammenstellen, das Experten im Hochseesegeln mit jungen Talenten vereint. Um dies zu erreichen, haben wir zwei Auswahlsitzungen organisiert, eine auf dem Genfersee und eine in Lorient“, sagte Roura.

Auch das Crew-Format ist neu für mich. Was mich reizt, ist das gemeinsame Erlebnis an Bord und die Herausforderung, ein leistungsstarkes Team zusammenzustellen, das gut miteinander auskommt. Da ich in den letzten Monaten eng mit dem AMAALA-Team zusammengearbeitet habe, weiß ich, dass dieser Geist des Respekts, der Zusammenarbeit und der Leidenschaft Werte sind, die wir teilen. Während des gesamten Rennens herrscht ein großes Gefühl der Kameradschaft zwischen den IMOCA-Teams, und trotz der Intensität des Wettbewerbs sind dies Rennen, bei denen wir uns gegenseitig sehr helfen. Sportlich gesehen verspricht das Niveau sehr hoch zu sein, und ich denke, das Rennen zur Ziellinie in Montenegro wird die Etappe sein, die uns wettertechnisch wahrscheinlich am meisten herausfordern wird, denn es kann alles passieren.

„Wir glauben fest an dieses Projekt, das unsere Marke stärkt und für große internationale Sichtbarkeit sorgt“, sagte John Pagano, Group CEO von Red Sea Global, dem Entwickler von AMAALA. „Seit 2023 sind wir als Red Sea Global Teil der Ocean Race-Familie, aber jetzt ist es an der Zeit, dass AMAALA Flagge zeigt und eine internationale Community mit dem Yachting-Lifestyle verbindet, der ein wichtiger Bestandteil des Reiseziels sein wird.“

Neben AMAALA setzt der Uhrenhersteller Hublot, der Alan Roura seit 2022 im Einklang mit der Philosophie „Gehe an deine Grenzen“ unterstützt, das Abenteuer als offizieller Sponsor und Zeitnehmer des Teams fort.

Lesen Sie hier die ganze Geschichte