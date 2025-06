Charlie Dalin muss sich zurückziehen, eine neue Besatzung auf MACIF Santé Prévoyance für 2025

2

Charlie Dalin musste sich aus der Saison 2025 zurückziehen, Sam Goodchild und sein Co-Skipper Loïs Berrehar werden für das Transat Café L’OR das Ruder von MACIF Santé Prévoyance übernehmen.

Aus gesundheitlichen Gründen muss Charlie Dalin seine Teilnahme an der Saison 2025 leider zurückziehen. In enger Absprache mit seinem Team hat der Skipper der IMOCA MACIF Santé Prévoyance und Macif jedoch beschlossen, das ursprünglich geplante, ambitionierte Rennprogramm beizubehalten. Sam Goodchild, der bereits für den Course des Caps einspringt, übernimmt nun bis zum Ende der Saison 2025 das Ruder der MACIF Santé Prévoyance. An seiner Seite wird Loïs Berrehar – die zwischen 2022 und 2024 das Skipper-Macif-Entwicklungsprogramm absolvierte – ihn als Co-Skipper bei einer Reihe wichtiger Rennen begleiten: dem Course des Caps, dem Défi Azimut und dem Transat Café L’OR.

Trotz seiner Abwesenheit auf dem Wasser bleibt Charlie Dalin eng in die Leitung seines Projekts eingebunden. „Die Entscheidung fiel mir schwer, aber die Gesundheit steht an erster Stelle. Natürlich bin ich enttäuscht, diese Saison nicht segeln zu können, aber ich habe volles Vertrauen in Sam und Loïs, dass sie die Fahnen von MACIF Santé Prévoyance hochhalten. Das Team bleibt voll engagiert, und ich werde ihre Fortschritte mit großem Stolz und Unterstützung verfolgen“, sagt Charlie.

Sam Goodchild ist bereit, sich dieser Herausforderung entschlossen zu stellen: „Meine Gedanken sind natürlich bei Charlie, und ich unterstütze ihn voll und ganz. Es ist mir eine große Ehre, das Ruder der IMOCA MACIF Santé Prévoyance zu übernehmen, und ich bin mir der Verantwortung bewusst, die Macif mir damit überträgt. Gemeinsam mit Loïs werden wir alles geben, um dem gemeinsamen Anspruch dieses Projekts gerecht zu werden.“

Kontinuität an Bord von MACIF Santé Prévoyance garantiert

Während Charlie Dalins Abwesenheit einen vorübergehenden Wendepunkt darstellt, wird das Projekt MACIF Santé Prévoyance weiterhin von einem vereinten und engagierten Team geleitet, das sich für die Kontinuität auf sportlicher, technischer und menschlicher Ebene einsetzt. Diese Übergabe wurde sorgfältig geplant und wird von allen Projektpartnern voll unterstützt.

Führungskräfte, Vorstandsmitglieder und Mitarbeiter von Macif bekräftigen ihre uneingeschränkte Unterstützung für Charlie in dieser schwierigen Zeit und wünschen Sam Goodchild, Loïs Berrehar und der gesamten Crew der IMOCA MACIF Santé Prévoyance viel Erfolg bei den bevorstehenden Rennen.

Gemäß dem Wunsch von Charlie und Macif wird zu dieser Angelegenheit kein weiterer Kommentar abgegeben.

Drei Großveranstaltungen stehen auf dem Programm!



Das Sportprogramm für die Saison bleibt unverändert. Für MACIF Santé Prévoyance stehen drei Rennen auf dem Programm:

The Course des Caps – Boulogne-sur-Mer – Banque Populaire du Nord

Ein brandneues Rennen im IMOCA-Rennkurs mit Start und Ziel in Boulogne-sur-Mer. Es startet diesen Sonntag, den 29. Juni 2025, mit einer gemischten Crew und einem eingebetteten Mediencrew-Mitglied. An Bord der MACIF Santé Prévoyance segeln Sam Goodchild, Loïs Berrehar, Charlotte Yven, Guillaume Combescure und Guillaume Gatefait (Mediencrew) auf einem fast 2.000 Meilen langen Kurs rund um die Britischen Inseln.

Während der Sommerpause, während die MACIF Santé Prévoyance überholt wird, nehmen Sam und Loïs an The Ocean Race Europe teil und segeln an Bord von Biotherm bzw. Malizia. Im Herbst kehren sie für den Rest der Saison zur MACIF Santé Prévoyance zurück, die dann mit reduzierter Crew gesegelt wird.

Défi Azimut – Lorient Agglomération, vom 16. bis 21. September in Lorient.

Das Transat Café L’OR – Le Havre Normandie, ab 26. Oktober.

In der Zwischenzeit sind an Bord der MACIF Santé Prévoyance seit drei Wochen technische Sitzungen und Trainingslager in vollem Gange, mit dem Ziel, die Leistungsdynamik aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die technischen und menschlichen Grundlagen des Projekts in Vorbereitung auf die bevorstehenden großen Rennen zu stärken.

Sam Goodchild und Loïs Berrehar: ein neues Tandem für 2025



Sam Goodchild, IMOCA Globe Series-Champion 2023 und erfahrener IMOCA-Segler, wird in dieser Saison ein ergänzendes Duo mit Loïs Berrehar bilden, die bei allen kommenden Rennen als Co-Skipper fungieren wird.

Mit 31 Jahren gilt Loïs Berrehar als eines der vielversprechendsten Talente im französischen Hochseesegeln. Nach zehn Jahren auf hohem Niveau im Sportkatamaran-Rennen machte sich der Segler aus Carnac in sechs Saisons auf der Figaro-Rennstrecke einen Namen, gewann 2023 die Transat Paprec (mit Charlotte Yven), 2024 die Solo Guy Cotten und wurde 2024 Zweiter bei der Solitaire du Figaro, darunter zwei Etappensiege. Nachdem er das Skipper-Macif-Entwicklungsprogramm durchlaufen hatte, segelte er zwei Transat Jacques Vabre in IMOCA (2021 und 2023), bevor er als Ersatzskipper von Charlie Dalin an Bord der MACIF Santé Prévoyance für die Vendée Globe 2024 ausgewählt wurde – ein klarer Vertrauensbeweis, der seine Seriosität und starke Seemannschaft unterstreicht. Loïs wurde kürzlich von der Banque Populaire für die Vendée Globe 2028 ausgewählt und sammelt weiterhin Erfahrung, angetrieben von seiner anhaltenden Leidenschaft für Hochseeregatten. Neben seinem Talent wird er für seine Bescheidenheit, Offenheit, sein Engagement, seine Disziplin – und sein stets präsentes Lächeln – geschätzt. Selbstverständlich wird er bis Ende 2025 Co-Skipper an Bord der IMOCA MACIF Santé Prévoyance sein.

„Ich denke heute an Charlie und sende ihm meine ganze Unterstützung. Als er mich anrief, um bei diesem Projekt mitzumachen, empfand ich das als enormen Vertrauensbeweis! Sportlich gesehen ist das unglaublich motivierend. Ich kannte Sam zwar als Teilnehmer, aber nicht persönlich, deshalb freue ich mich sehr darauf, mit ihm zu segeln. Wir werden alles geben, um bei MACIF Santé Prévoyance den Sieg zu holen!“, sagt Loïs.



Quelle: MACIF Santé Prévoyance