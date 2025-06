Italien ist Gastgeber der Zukunft des Kitefoilings

Der Hang Loose Beach Club im kalabrischen Gizzeria freut sich erneut darauf, die aufsteigenden Stars des Kitefoilings willkommen zu heißen, wenn die IKA-Jugend-Europameisterschaften vom 30. Juni bis 6. Juli nach Süditalien zurückkehren. Mit 68 Teilnehmern aus allen Jugendklassen (U21, U17 und U15) krönt diese lebhafte Regatta nicht nur Meister, sondern dient auch als Sprungbrett für die nächste Generation von Kiteracing-Talenten.





© IKA media/Robert Hajduk

https://youtu.be/yBIqTh04TXA?si=nzEEm-WqmKVSygD4



Bewährter Austragungsort mit Weltklasse-Bedingungen

Gizzeria hat sich zu einer festen Größe auf der Kitefoil-Landkarte entwickelt und ist seit über einem Jahrzehnt Austragungsort von Wettbewerben der Spitzenklasse. Mit seiner zuverlässigen thermischen Brise und dem türkisfarbenen Wasser gilt diese kalabrische Küstenstadt weithin als Kite-Paradies. An einem klaren Tag können Zuschauer am Horizont sogar die rauchende Silhouette der Vulkaninsel Stromboli erblicken.





© IKA media/Robert Hajduk



Rückblick für die Zukunft Bei

den letztjährigen IKA-Jugendweltmeisterschaften, die ebenfalls in Gizzeria ausgetragen wurden, holten sich Gian Andrea Stragiotti aus der Schweiz und Catalina Turienzo aus Argentinien die U21-Weltmeistertitel. Beide kehren dieses Jahr zurück – Stragiotti ist mittlerweile eine etablierte Größe im Männerfeld und Turienzo ist bereit, bei den Frauen eine neue Herausforderung anzunehmen. Zu ihnen gesellen sich mehrere andere bekannte Gesichter aus dem Jahr 2024, darunter Karolina Jankowska (POL), Derin Atakan (TUR), Dominika Braunova (CZE) und Carmel Avisar (ISR) – die alle darauf brennen, auf ihren Ergebnissen vom letzten Jahr aufzubauen und einen Anspruch auf den europäischen Ruhm geltend zu machen.





© IKA media/Robert Hajduk



Disziplinenübergreifend: Das Debüt eines Champions

Stephan Benes aus der Tschechischen Republik verleiht dem Feld eine neue Dimension. Frisch von seinem Triumph als U17-Formula-Wing-Europameister wendet Benes seine Aufmerksamkeit nun dem Kitefoil-Rennen zu. Sein Wechsel zwischen den Disziplinen wird genau beobachtet werden, da er Schnelligkeit, Agilität und Hochleistungsinstinkte in sein Kitefoil-Debüt einbringt.





© IWSA media/Robert Hajduk.



Junge Talente und Familienbande

An der Spitze der offenen Meisterschaft liegt Max Maeder aus Singapur. Der erst 18-jährige Maeder kehrt zurück, um seinen Titel bei den Jugend-Europameisterschaften zu verteidigen, nachdem er bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris Bronze geholt hat. Und er bleibt der Maßstab in der Flotte. Zu denen, die ihn stürzen wollen, gehören die Italiener Massimo Chieffo und Riccardo Pianosi, die auf heimischem Boden antreten und ihre eigenen Ambitionen auf das Podium haben. Um noch eine Prise Geschwisterrivalität hinzuzufügen: Karl Maeder – Max‘ jüngerer Bruder – tritt in der Schweiz an und versucht, die Hackordnung der Familie aufzumischen. Die Flotte begrüßt auch die britischen Brüder Matthew und Charlie Mann, die zu einer ausgewählten Gruppe gehören, die Ozone-Kites in einem von Flysurfern dominierten Feld fliegen. Diese Geschwisterrivalitäten und Ausrüstungskontraste verleihen einer Flotte, die ohnehin schon vor Talenten wimmelt, zusätzliche Faszination.





© IKA media/Robert Hajduk



Spotlight auf das Damenfeld

Da die Französin Lysa Caval zu alt für die Jugendkategorie ist, ist die Damenwertung völlig offen. Die Chinesin Suofeiya Li klettert stetig nach oben und könnte diejenige sein, die es zu schlagen gilt. Die erst 15-jährige Polin Karolina Jankowska ist eine weitere herausragende Persönlichkeit – sie ist das einzige Mädchen im fünfköpfigen polnischen Team. Die Britinnen Emma und Sophie Rennie schlagen ebenfalls Wellen und treiben eine neue Welle britischer Kitefoilerinnen voran. Bei so vielen starken Konkurrentinnen verspricht die Damenflotte enge Kämpfe und neue Gesichter auf dem Podium.





© IKA media/Robert Hajduk.



Leistungssteigerung: Das IKA Youth Kitefoil Camp

Das IKA Youth Kitefoil Camp, das direkt vor dem Event stattfindet, verschafft den Fahrerinnen in diesem Jahr einen entscheidenden Vorteil. Unter der Leitung des Polen Tomek Janiak – einem der angesehensten Trainer im Kitefoil-Rennsport – konzentriert sich das Camp auf Taktik, mentale Vorbereitung und Optimierung der Ausrüstung. Seine Anwesenheit ist eine unschätzbare Ressource, insbesondere für jüngere Fahrer, die ihren Wettbewerbsinstinkt schärfen möchten, bevor sie aufs Wasser gehen.





© IKA media/Robert Hajduk



Alles, um das es sich zu kämpfen lohnt

Mit einer dynamischen Mischung aus wiederkehrenden Champions, disziplinübergreifenden Talenten und aufregenden neuen Namen versprechen die IKA-Jugend-Europameisterschaften 2025 in Gizzeria viel Spannung, spannende Rennen und einen Blick in die glänzende Zukunft des Kitefoilings. Die Bedingungen sind bewährt, das Teilnehmerfeld ist voll besetzt und das Podium ist weit offen.

Die Veranstaltung beginnt am 1. Juli mit der Materialinspektion, gefolgt von vier actiongeladenen Renntagen vom 2. bis 5. Juli. Alle Augen richten sich auf den Big Sunday, den 6. Juli, denn das spannende Golden Ticket Race eröffnet den Tag – eine letzte Chance für Teilnehmer außerhalb der Top 9, sich einen Platz in der Medaillenserie zu sichern, die später am selben Tag stattfindet.

Den Abschluss bildet eine glanzvolle Preisverleihung, bei der die Nachwuchsstars von morgen gefeiert werden.

Erleben Sie die Spannung live mit Renn-Updates, Ergebnissen und Einblicken hinter die Kulissen auf den Social-Media-Kanälen der IKA. Täglich werden außerdem Medieninhalte bereitgestellt.

