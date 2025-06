Kieler Woche 2025: Härtetest für Mensch und Material

Aus einheimischer Sicht bleibt der Auftritt der 49erFX-Frauen mit den Olympia-Sechsten Marla Bergmann und Hanna Wille (Hamburg) an der Spitze herausragend. Als Neunte und Zweite waren die Europameisterinnen erneut Tagesbeste. Der Rückstand von Sophie Steinlein/Catherine Bartelheimer aus Bayern beträgt jedoch nur einen Zähler, obwohl sie ein Rennen aufgeben mussten. Katharina Schwachhofer und Elena Stoltze vom Bodensee sind Dritte.

Während die Männer im 49er gegen Mittag bei weiter zunehmender Brise nicht mehr zum Zuge kamen, waren die iQFOiLer bei ihren Games am Ostufer vor Stein erst so richtig in ihrem Element. Die Gischt flog über die Außenförde und vorneweg weiter der Pole Tomasz Romanowski, allerdings nur noch punktgleich mit dem Koreaner Gunhak Choi. Der Kieler Fabian Wolf hatte nach eigenem Bekunden „viel richtig gemacht, aber genauso viel Pech mit Seegras“, das ihn ungewollt einbremste. Er bleibt nur vier Punkte zurück auf Tuchfühlung.

Einen Sahnetag erwischte die junge Nachwuchshoffnung Sophia Meyer. Die 20-Jährige durchbrach in vier Kursrennen die Phalanx der vier besten Französinnen und liegt nur vier Punkte hinter der führenden Marion Couturier. „Ich bin selbst überrascht, wie gut es lief, obwohl die Bedingungen schon ein ‚Überlebenskampf‘ für uns waren“, bilanzierte die Kielerin einen anstrengenden Regattatag, nach dem sie auf eigenem Zielkurs liegt. Meyer: „Aufs Podium der Kieler Woche möchte ich schon fahren – am liebsten natürlich nach ganz oben.“

Die ILCA-7-Konkurrenz blieb fest in italienischer Hand. Lorenzo Brando Chiavarini führt vor Dimitri Peroni. Ex-Weltmeister Philipp Buhl klettere durch zwei Siebte aufs Podium. Mann des Tages war jedoch der Berliner Justin Barth, der einem Tagessieg einen vierten Platz folgen ließ und schon Sechster ist. „Es hat alles zusammengepasst mit gelungenen Starts, gutem Überblick, was die Winddreher unter den Wolken betraf, aber auch glücklichem Timing“, so der 23-Jährige, der sich auf die Medienbahn und die Liveübertragung auf KielerWoche.TV am Dienstag freut.

Drei Starkwindrennen mischten das Klassement der ILCA 6 immer wieder gehörig durch. Trotz eines Streichers zum Tagesauftakt übernahm Elyse Ainsworth aus Australien das gelbe Leibchen knapp vor Anna Munch (Dänemark) und der Ungarin Mari Erdi. Auch zwischen den weiteren Platzierten geht es eng zu, so dass die Ausscheidung für Medaillenrennen der besten Zehn (Mittwoch) bei ähnlichen Bedingungen viel möglich erscheinen lässt.

Mit zwei lupenreinen Tagessiegen in der blauen Qualifikationsgruppe übernahm der Italiener Alessandro Cirinei das gelbe Trikot des Gesamtführenden bei der ILCA-6-Weltmeisterschaft. „Es ging schon richtig hart zur Sache, aber ich kam damit bestens zurecht“, so der neue Spitzenreiter, der den Ukrainer Semen Khashchyna von eins auf drei verdrängte. Benedek Héder aus Ungarn blieb mit einem fünften und zweiten Rang insgesamt Zweiter. Der Vorsprung vom Podium auf die Verfolger aus Kanada, Italien und Dänemark beträgt schon 13 und 15 Punkte. Als bester Deutscher schaffte es Levian Büscher so gerade in die Top Ten.

Die bisher überragenden Norweger Nicklas Holt und Philip Forslund mussten beim 29er Eurocup im Starkwind Federn lassen, verteidigten aber die Gesamtführung vor den aufrückenden Polen Szymon Kolka und Bartosz Zmudzinski. Die härtesten Verfolger kommen aus Neuseeland: Die Tagesbesten Nelsen Meacham/Joe Leith (1./3.) lieben William Leech und William Mason. Das Zwischenergebnis verspricht einen spannenden Schlusstag um die Podiumsplätze.

Ebenfalls am Dienstag endet der Inshoreteil der Internationalen Deutschen Meisterschaft im Seesegeln. Weitgehend ungefährdet zieht der dänische Profi-Steuermann Jesper Radich mit der XR-41 „Formula X“ seine Kreise in der Wertungsgruppe ORC A/B. Der Berliner Jens Kuphal behauptete in der einzigen Tageswettfahrt Gesamtrang zwei mit der „Exciter“, muss sich aber am Finaltag den Ambitionen der ebenfalls baugleichen „WB IX“ aus Italien und „DIXI V“ (ebenfalls Dänemark) erwehren. „Die Positionskämpfe auf der Bahn sind unter uns Vieren hochspannend“, sagte Radich, der am Vortag zumindest einmal gegen die Italiener den Kürzeren zog. In der ORC C/D nutzte der Schwede Patrik Forsgren mit der „Garmin Team Pro4u“ einen Tagessieg, um punktgleich Torsten Bastiansen und seine Flensburger „Sydbank“-Crew von der Spitze zu vertreiben.

Kiel, 23. Juni 2025. Die Segelregatten der Kieler Woche 2025. ILCA6 in Aktion bei der Kieler Woche

Kiel, 23. Juni 2025. Die Segelregatten der Kieler Woche 2025. ILCA7 in Aktion bei der Kieler Woche

Kiel, 22. Juni 2025. Die Regatten der iQ-Foiler im Rahmen der Kieler Woche 2025 werden vor Stein ausgetragen.

Kiel, 23. Juni 2025. Die Segelregatten der Kieler Woche 2025. IDM ORC auf dem Stollergrund vor Kieler Bucht bei Starkwind