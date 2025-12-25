Rolex Sydney Hobart Yacht Race 2025 – Vorschauvideo

Das Rolex Sydney Hobart Yacht Race feiert in diesem Jahr sein 80-jähriges Jubiläum – ein stolzer Meilenstein für eine Veranstaltung, die von Mut, Ausdauer und menschlichen Leistungen geprägt ist.

Anlässlich des Jubiläums versprichtdie 80. Auflage des 628 Seemeilen langen Rennens von Sydney nach Hobart, der Hauptstadt Tasmaniens, ein unvergessliches Erlebnis zu werden. Über 130 Yachten haben sich angemeldet, darunter ehemalige Sieger und fünf der weltweit führenden 30,5 Meter (100 Fuß) langen Maxi-Yachten, die um den Sieg kämpfen werden. Über Jahrzehnte hinweg hat sich dieser legendäre Sportwettbewerb als karriereprägend erwiesen, Generationen inspiriert und die Kernwerte der Rolex-Philosophie verkörpert: Exzellenz, Ausdauer und Respekt vor der Tradition.

Rolex ist seit 2002 Titelsponsor und pflegt mit dem Regattaveranstalter Cruising Yacht Club of Australia eine Partnerschaft, die einen Eckpfeiler der fast 70-jährigen Verbindung des Schweizer Uhrenherstellers zum Segelsport darstellt.