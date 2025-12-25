Rolex Sydney Hobart Yacht Race 2025 : freundschaftliches Feuer, Konkurrenten auf 100-Fuß-Yachten bereiten sich auf ein wetterbedingtes hartes Rennen vor

Die Wortgefechte waren geistreich, die Lächeln echt und der Respekt unverkennbar, als sich die führenden Maxi-Skipper zur obligatorischen Rennbesprechung im Vorfeld des Rolex Sydney Hobart Yacht Race 2025 versammelten.

Im oberen Bereich der Flotte, wo millionenschwere Yachten und Weltklasse-Segler aufeinandertreffen, herrschte eine Stimmung aus Wettbewerbsgeist und der Vertrautheit alter Kameraden.

Doch hinter den Witzen und der Selbstironie verbarg sich die gemeinsame Erkenntnis, dass das diesjährige Rennen wohl kaum allein durch reine PS-Zahlen entschieden werden würde. Vielmehr dürfte die Wettervorhersage – unbeständig, uneinheitlich und taktisch anspruchsvoll – den Ausschlag geben.



Niemand hat die Außenseiterrolle so sehr verkörpert wie der zweifache Titelverteidiger Christian Beck, dessen LawConnect es irgendwie geschafft hat, die letzten Ausgaben zu dominieren, obwohl es nach seinen eigenen Worten „in jeder Hinsicht schlechter“ sei als sein Hauptkonkurrent.

Von links nach rechts: Beck, Allen, Wharington, Richards und Witt – Foto: CYCA/Alex Dare.

„Die Sydney-Hobart- Regatta ist die einzige Sportart weltweit, bei der seit zwei Jahren eine Schrottkiste gewinnt “ , witzelte Beck und erntete Lacher im Raum sowie hochgezogene Augenbrauen von seinen Sitznachbarn. „ Wenn die anderen Skipper gut fahren, haben wir wirklich keine Chance. Ihre Boote sind so viel besser als unsere. Wir sind quasi darauf angewiesen, dass bei ihnen etwas schiefgeht.“

Ein kleiner Schlagabtausch zwischen Beck und Allen – Foto: CYCA/Alex Dare.

Mit „sie“ war natürlich Master Lock Comanche gemeint – die 30 Meter lange Yacht, die den Rennrekord hält (aufgestellt 2017 unter der Führung von Jim Cooney und Samantha Grant) und seit Langem als Maßstab für absolute Geschwindigkeit gilt. Für Beck ist die Wahrheit einfach: Wenn die Bedingungen LawConnect entgegenkommen , kommen sie Comanche in der Regel noch besser entgegen.

„Unser Problem ist, dass, wenn es gut für uns ist, es auch gut für sie ist“, sagte er. „Deshalb brauchen wir eigentlich nur , dass unsere Kumpel weiterhin Mist bauen.“

Diese Einschätzung wurde von Matt Allen, dem Co-Skipper der Master Lock Comanche, höflich, aber bestimmt zurückgewiesen. Er meinte , Becks Bescheidenheit sei ebenso taktisch klug wie unterhaltsam.

„Christian spielt gern den Außenseiter“, sagte Allen. „Aber gegen den Wind ist die LawConnect ein wirklich gutes Boot – und bei den sehr leichten Winden später wahrscheinlich sogar besser als wir. Ich denke, es wird ein sehr spannendes Duell.“

Allen räumte ein, dass die Hobart-Regatta im letzten Jahr für Comanche aufgrund eines Großsegelrisses vorzeitig beendet wurde – eine Enttäuschung angesichts der hohen Erwartungen an die Kampagne. Zwölf Monate später erklärte er, diese Probleme seien behoben, warnte aber gleichzeitig, dass eine gute Vorbereitung allein keinen Erfolg garantiere.

Matt Allen von Master Lock Comanche – Foto: CYCA/Alex Dare.

„Dieses Jahr spielt vor allem das Wetter eine entscheidende Rolle“, sagte er. „ Es gibt definitiv keinen Rennrekord . Die Bedingungen lassen das einfach nicht zu . Am Ende wird es darauf ankommen, wer die Übergänge am besten meistert.“

Diese Unsicherheit lastete schwer auf Grant Wharington und seiner Crew der Wild Thing 100 bei der 80. Sydney -Hobart-Regatta . Obwohl sie seit dem Vorjahr – als das Boot mit einem kleineren Segelplan den dritten Platz belegte – auf ein vollständiges Rigg umgerüstet hatten, räumte Wharington ein, dass die Wettervorhersage ihre Stärken beeinträchtigen könnte.

Freunde an Land und Rivalen auf dem Wasser: Allen und Wharington – Foto: CYCA/Alex Dare.

„Eigentlich wäre ich mit dem B-Rigg für dieses Rennen zufriedener“, sagte Wharington. „Das vollständige Rigg macht uns vor dem Wind konkurrenzfähiger, aber das wird uns dieses Jahr wahrscheinlich nicht weiterhelfen.“

Die Wild Thing 100 ist die leichteste der 100-Fuß-Yachten, eine Eigenschaft, die auf glattem Wasser ein Vorteil sein kann, aber bei rauer See ein Nachteil.

„Im Gedränge haben wir es schwer“, sagte Wharington. „Wir haben nicht die Masse der anderen. Leichterer Wind später könnte gut sein, aber ob wir genug Zeit haben, um aufzuholen, bleibt abzuwarten.“

Dennoch wies er schnell darauf hin, dass die Bedingungen auch unerwartete Konkurrenten hervorbringen könnten, darunter die SHK Scallywag 100 , die in der Vergangenheit beeindruckende Geschwindigkeiten gegen den Wind gezeigt hat.

Witt ist voll darauf fokussiert, den Line Honours-Sieg zu erringen – Foto: CYCA/Alex Dare.

„Ich bin 2019 mit Witty (David Witt) gesegelt , und wir waren bergauf extrem schnell“, sagte er. „Es gibt mindestens drei Boote, die uns abhängen könnten, wenn die Bedingungen stimmen.“

Für den Skipper der SHK Scallywag 100 bleibt die Hobart-Regatta ein unvollendetes Kapitel. Trotz jahrzehntelanger Erfahrung im Spitzenbereich des Hochseesegelns ist ihm der Sieg bei diesem Rennen bisher verwehrt geblieben.

„Um Erster zu werden, muss man erst einmal ins Ziel kommen“, sagte Witt trocken und dachte dabei an die jüngsten Feldzüge, die durch technische Ausfälle zunichtegemacht worden waren. Auf die Frage, ob die Flotte zeitgleich in Hobart eintreffen könnte, zeigte er sich vorsichtig optimistisch.

„Ich konnte definitiv sehen, dass alle ziemlich eng beieinander lagen“, sagte er. „Wir sind einfach Kämpfer aus Hongkong, die ihr Bestes geben.“

Für zusätzliche Spannung sorgt die Rückkehr der Palm Beach XI , ehemals Wild Oats XI , unter der Führung des legendären Skippers Mark Richards. Nach drei Jahren Abwesenheit vom Rennen ist Richards nach einem intensiven Überholungsprogramm zurück – wenn auch mit begrenzter Zeit auf dem Wasser.

„Es ist fast einfacher aufzuzählen, was wir am Boot nicht verändert haben “, sagte Richards. „Neuer Kiel, neue Bulbe, neue Schwertkiele. Wir haben sogar neue C-Foils entwickelt, uns aber dagegen entschieden, weil wir noch nicht ganz so weit sind .“

Richards setzt bei dem diesjährigen Rennen auf sein äußerst erfahrenes Team – CYCA/Alex Dare Foto.

Die Entscheidung, Zuverlässigkeit Vorrang vor bahnbrechender Innovation zu geben, spiegelt die Realität eines Wettlaufs wider, der selbst geringfügige Fehlkalkulationen bestraft.

„Wir sind erst zweimal gesegelt“, gab Richards zu. „Aber wir haben ein unglaublich erfahrenes Team, Leute aus aller Welt, und einige der besten Navigatoren, die man sich wünschen kann. Und selbst bei richtig rauer See sind schmale Boote gar nicht so schlecht.“

Neben der taktischen Analyse und den Leistungsprognosen verdeutlichte das Briefing im Hauptquartier des Cruising Yacht Club of Australia auch die tiefen persönlichen Bindungen, die diese Flotte zusammenhalten. Allen sprach von Freundschaften, die über Jahrzehnte entstanden sind – von den Anfängen auf der Mornington Peninsula bis hin zu Transpazifik-Regatten – und davon, wie die Rivalität verblasst, sobald die Leinen gelöst sind.



„Wir kennen uns schon ewig“, sagte er. „Am zweiten Weihnachtsfeiertag um ein Uhr sind wir vielleicht nicht die besten Freunde, aber ansonsten schon . Das macht dieses Rennen so besonders.“

Beck stimmte dieser Einschätzung zu und merkte an, dass seine diesjährige Hobart-Regatta eine ganz besondere persönliche Bedeutung für ihn habe, da er zusammen mit seinem 18-jährigen Sohn Indy segele, der sich in diesem Jahr von einer schweren Krankheit erholt habe .

Beck freut sich darauf, mit seinem Sohn Indy zu segeln – Foto: CYCA/Alex Dare.

„Für ihn ist ein Traum in Erfüllung gegangen“, sagte er. „Er wollte das schon machen, seit er ungefähr 10 Jahre alt war.“

Während sich die Flotte zum Verlassen von Sydney Heads vorbereitet, gibt es keinen klaren Favoriten – nur eine Gruppe von Booten mit sich überschneidenden Stärken und Schwächen, die alle dem gleichen wechselnden Wind und der unberechenbaren See ausgesetzt sind.

In einem Rennen, das ebenso sehr von Ausdauer wie von Geschwindigkeit geprägt ist, könnte die freundschaftliche Rivalität, die sich derzeit zeigt, bald einer weitaus härteren Prüfung weichen.

Und wenn sich die Skipper in irgendetwas einig sind, dann in diesem: Bei der Rolex Sydney Hobart ist Zuversicht nur bedingt vorhanden, Glück vergänglich und das Wetter hat immer das letzte Wort.

Steve Dettre/ RSHYR Medien