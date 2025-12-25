FVM: Gardasee Segelsaison 2025







Unsere Reise bis 2025Höhepunkte, Emotionen und wichtige Ergebnisse­2025 war ein außergewöhnliches Jahr für Fraglia Vela Malcesine – eine Saison, die von stetig wachsender Begeisterung und Beteiligung geprägt war.Von Weltklasse-Regatten bis zu den herausragenden Leistungen unserer Regattateams, von Trainingsprogrammen und Gästeprogrammen bis zu unseren lebendigen Segel- und Windsurfschulen – jede Initiative spiegelt das Engagement des Clubs für Exzellenz und Innovation wider. Anhand von Zahlen und Geschichten feiern wir die Meilensteine, die Menschen und die Momente, die die Saison 2025 geprägt haben.



Regatten und Rekorde 2025

Zwischen April und Oktober war Fraglia Vela Malcesine Schauplatz eines hochkarätigen internationalen Veranstaltungskalenders mit drei Weltmeisterschaften (Moth, Contender, 2.4mR Open und Paralympic Klassen), einer Weltmeisterschaft und zahlreichen traditionellen Veranstaltungen, darunter die ILCA Easter Meeting Regatta, die Simone Lombardi Trophy, der Ferruccio Day, der 42. Alpenpokal H-Boat, die International Finn Cup Menoni Trophy und die T293 Zonal Regatta.Während der Saison wurden 20 Regatten mit insgesamt 93 Wettkampftagen ausgetragen , an denen 2.485 Athleten teilnahmen und bis zu 30.696 Besucher unseren Club besuchten.Diese außergewöhnlichen Momente wurden in 33.479 Fotografien (verfügbar auf unserer Flickr-Plattform ) und 116 Reels, die auf Instagram veröffentlicht und geteilt wurden,verewigt.





Unsere Athleten auf der internationalen Bühne

Mit vier wettbewerbsfähigen Mannschaften und insgesamt 55 Athleten trug Fraglia Vela Malcesine in der Saison 2025 stolz seine Farben in Italien und Europa.Unsere Teams legten gemeinsam mehr als 80.000 km in ihren Vans zurück und nahmen an Regatten und Trainingseinheiten teil, die Einsatzbereitschaft, Talent und Durchhaltevermögen unter Beweis stellten.

Die Saison umfasste insgesamt 37 Fahrten : 13 für das Optimist-Team, 8 für ILCA, 10 für iQFOiL und 6 für Techno 293 – eine außergewöhnliche Reise, die sowohl die Bandbreite unserer Aktivitäten als auch die Leidenschaft belegt, die jeden Athleten antreibt, im und außerhalb des Wassers.

­

Feier wichtiger Erfolge

Fraglia Vela Malcesine würdigt das Engagement und die Leistungen von Seeleuten, die sich in Italien und im Ausland hervorgetan haben.Nachfolgend die Liste der im Jahr 2025 ausgezeichneten Athleten – ein Beweis für das Talent, das Engagement und die Leidenschaft unserer Mitglieder und registrierten Segler, die dem Club auf jeder Regattastrecke weiterhin Prestige verleihen.

GOLDMEDAILLEN





Alberto Avanzini – 1. Platz Gesamtwertung und 1. Platz U18- JUNIOR-EINZELMEISTERSCHAFTEN Ilca 4, Torbole, ItalienMatteo Barison – 1. Gesamtrang ITALIENISCHE MEISTERSCHAFTEN 5,5 m, La Spezia ITABianca Marchesini – 1. Platz bei den nationalen Jugendmeisterschaften der Frauen und der U17-Klasse ( 29er) , Formia, Italien | 1. Platz bei den Weltmeisterschaften der U17-Klasse (29er), Porto, PortugalLorenzo Maroadi – 1. Platz bei den U17- Junioren-Einzelmeisterschaften iQFOiL, Torbole, ItalienAnnalie Meoni – 1. Platz Gesamtwertung im Teamrennen der Optimist -Europameisterschaft im Teamrennen, Istanbul, Türkei | 1. Platz Einzelwertung Jugend, Optimist, Torbole, Italien Samuel Naldi – 1. Gesamtrang ONE DESIGN WORLDS Swan28, Porto Cervo ITA Pietro Parisi – 1. Gesamtsieg bei der ITALIENISCHEN Ufo22-MEISTERSCHAFT, Lovere ITARiccardo Vincenzi – 1. Gesamtrang ITALIENISCHE MEISTERSCHAFTEN 5,5 m, La Spezia ITASebastiano Zorzi – 1. Platz U19 GWA Jugend-Weltmeistertitel im Flügelfoil-Freiflug-Slalom, Costa Brava ESPGiorgia Bertuzzi – 1. Gesamtrang RS21-WELTMEISTERSCHAFT, Porto Rotondo ITAKarpak Deniss, – 1. Platz Gesamtwertung WELTMEISTERSCHAFT – FINN GOLD CUP, Cascais, PortugalKai Adolph – 1. Platz GRAND MASTER MOTH WELTMEISTERSCHAFTSchultheis Victoria – 1. Platz bei der MOTH-Weltmeisterschaft (weiblich), 1. Platz bei der offenen Switch-Weltmeisterschaft (weiblich, Klasse 7.5 )SILBERMEDAILLEN

Mattia Brandellero – 2. U23 ITALIAN MATCH RACE CHAMPIONSHIP , Desenzano ITABianca Marchesini – 2. Europameisterschaft U17F 29er , Riva del Garda, ITA | 2. 29er-WELTMEISTERSCHAFT DER FRAUEN, Porto, POR Zeno Marchesini – 2. Platz Gesamtwertung CICO – ITALIENISCHE OLYMPISCHE MEISTERSCHAFTEN DER KLASSE 49ER , Palermo, ItalienSamuel Naldi – 2. Gesamtrang RS21-WELTMEISTERSCHAFT, Porto Rotondo ITAFilippo Togni – Gesamtzweiter EUROPAMEISTERSCHAFT Cape31, Palma de Mallorca ESPManuel Vos Henk – 2. U23 ITALIAN MATCH RACE CHAMPIONSHIP , Desenzano ITADimitri Peroni – 2. Platz Gesamt CICO – ITALIENISCHE OLYMPISCHE KLASSENMEISTERSCHAFTEN Ilca 7 , Palermo, ItalienSchultheis Antonia – 2. weiblich OPEN 7.5 SWITCH GLOBAL

CHAMPIONSHIPBronzemedaillen



Mattia Brandellero – 3. U17 -JUGEND- EINZELMEISTERSCHAFT Ilca 6, Torbole ITA Edoardo Guarnati – 3. U19 JUGEND EINZELMEISTERSCHAFT iQFOiL, Torbole ITA Luca Pacchiotti – 3. U17 JUGEND EINZELMEISTERSCHAFT iQFOiL, Torbole ITA Vos Manuel Henk – 3. OPEN DUTCH CHAMPIONSHIP ILCA 6­Ein Bezugspunkt für internationale Trainings und Teams

Fraglia Vela Malcesine hat das ganze Jahr über Athleten aus aller Welt empfangen, die 34 Nationen repräsentieren und unseren Club als Trainingsbasis am Gardasee gewählt haben.Jedes Team verbrachte durchschnittlich 15 Tage damit, seine Leistung zu perfektionieren und nutzte dabei die Einrichtungen des Clubs sowie die einzigartigen Segelbedingungen des Sees.Insgesamt verzeichnete der Club 1.372 Trainingseinsätze und bestätigte damit seine Position als Anlaufstelle für italienische und internationale Segler, die sich auf die wichtigsten Regatten vorbereiten.

­Von Jugendkursen bis hin zu Erwachsenenprogrammen

In der Saison 2025 waren unsere Segel- und Windsurfschulen in vollem Gange: 131 junge Menschen wurden in 171 Kinder- und Jugendsegelkursen, die über 12 Wochen stattfanden und insgesamt 225 Stunden auf dem Wasser umfassten, in die Welt des Segelns eingeführt.Die Windsurf-Programme wuchsen weiter, mit 124 Kursen, die sich über 10 Wochen während der Saison erstreckten, und 200 Stunden Training, die Fähigkeiten und Leidenschaft bei jungen Seglern förderten.



Die Segelschule für Erwachsene und die Privatstunden erfreuten sich ebenfalls großer Beliebtheit und begrüßten 599 Schüler zu maßgeschneiderten Erlebnissen – von Einzelstunden und Segeltörns mit Skipper bis hin zu Teambuilding-Veranstaltungen und professionellem Coaching für Segler und Windsurfer, was insgesamt 985 Stunden Aktivität auf dem See ergab. ­

Wasser- und Fitnessstudiotraining für ein komplettes Erlebnis

Das FVM Water Center hat seine Rolle als Anlaufstelle für Wassersportaktivitäten gefestigt und verzeichnete 418 Betriebsstunden und 203 Vermietungen, darunter Jollen, Surfbretter, Stand-Up-Paddle-Boards und Kajaks.An Land blieb das FVM Gym ein wichtiger Anlaufpunkt für Sportler und Mitglieder und verzeichnete in 296 Betriebstagen 12.270 Besuche.

Die Vorbereitungen für 2026 haben bereits begonnen und versprechen ein weiteres Jahr voller Exzellenz, Wettbewerb und spannender Geschichten am Gardasee.Malcesine Sailing Club, 30. November 2025­SEGELN BIS 2025Höhepunkte, spannende Momente und neue Rekorde2025 war ein weiteres außergewöhnliches Jahr für Fraglia Vela Malcesine – eine Saison voller Begeisterung und wachsender Beteiligung.

Von Weltklasse-Regatten bis hin zu herausragenden Erfolgen unserer Segelteams, von dynamischen Trainingsprogrammen und Gästebuchungen bis zu den florierenden Segel- und Windsurfschulen – jede Initiative spiegelte das Engagement des Clubs für Exzellenz und Innovation wider. Anhand von Zahlen und Geschichten feiern wir die Meilensteine, die Menschen und die Momente, die unsere Saison 2025 geprägt haben.

Regatten und Rekorde 2025Zwischen Juli und Oktober war Fraglia Vela Malcesine Gastgeber einer beeindruckenden Reihe internationaler Segelveranstaltungen, darunter drei Weltmeisterschaften (Moh-Klasse, Contender-Klasse, 2.4mR offene und paralympische Klasse) , eine Weltmeisterschaft und ein voller Kalender mit unseren traditionellen Terminen wie der ILCA Easter Meeting Regatta, der Trofeo Simone Lombardi, dem Ferruccio Day, dem 42. Alpenpokal H-Boat, dem International Finn Cup Trofeo Menoni und der T293 Zonal Regatta.Während der gesamten Saison fanden 20 Regatten an insgesamt 93 Wettkampftagen statt, bei denen 2.485 Athleten und bis zu 30.696 Besucher in unserem Club begrüßt wurden. Alle diese fantastischen Momente wurden in 33.479 Fotografien (verfügbar auf unserer Flickr-Plattform ) und 116 Reels festgehalten, die auf Instagram veröffentlicht und geteilt wurden .

Unsere Athleten auf der internationalen BühneMit vier wettbewerbsfähigen Teams und insgesamt 55 Athleten präsentierte Fraglia Vela Malcesine in der Saison 2025 stolz ihre Farben in ganz Italien und Europa. Gemeinsam legten unsere Teams mit ihren Transportern über 80.000 Kilometer zurück und nahmen an Regatten und Trainingsveranstaltungen teil, die Einsatzbereitschaft, Talent und Durchhaltevermögen unter Beweis stellten.Die Saison umfasste insgesamt 37 Fahrten : 13 Fahrten für das Optimist-Team, 8 für ILCA, 10 für iQFOiL und 6 für Techno 293 – eine bemerkenswerte Reise, die sowohl den Umfang unserer Aktivitäten als auch die Leidenschaft widerspiegelt, die jeden Athleten auf und neben dem Wasser antreibt.

Ein Zentrum für Training und internationale MannschaftenDas ganze Jahr über begrüßte Fraglia Vela Malcesine Athleten aus aller Welt, die 34 Nationen repräsentierten und unseren Club als Trainingsbasis am Gardasee wählten.Jedes Team verbrachte durchschnittlich 15 Tage damit, seine Leistung auf dem Wasser zu verbessern, die Einrichtungen des Clubs zu nutzen und die einzigartigen Segelbedingungen des Sees zu genießen.Insgesamt verzeichnete der Club 1372 Trainingsteilnahmen und bestätigte damit seine Rolle als Anlaufstelle für italienische und internationale Segler, die sich auf große Regatten vorbereiten.

Von Jugendkursen bis hin zu ErwachsenenprogrammenIn der Saison 2025 liefen unsere Segel- und Windsurfschulen auf Hochtouren und führten 131 Kinder und Jugendliche in die Welt des Segelns und Windsurfens ein. 171 Segelkurse wurden über 12 Wochen mit insgesamt 225 Stunden auf dem Wasser durchgeführt.Unsere Windsurf-Programme wuchsen weiter, mit 124 Kursen über die gesamte Saison verteilt und 200 Trainingsstunden, die die Fähigkeiten und die Leidenschaft bei Kindern und jungen Seglern stärkten.

Die Segelschule für Erwachsene und Privatpersonen verzeichnete ebenfalls eine rege Teilnahme und begrüßte 597 Schüler zu maßgeschneiderten Erlebnissen – von Privatstunden und Segeltörns mit Skippern bis hin zu Teambuilding-Sitzungen und professionellem Coaching für Segler und Windsurfer, was insgesamt 985 Stunden Aktivität auf dem See ergab.

Training auf und abseits des Wassers für ein umfassendes ErlebnisDas FVM Water Center entwickelte sich weiterhin zu einem Zentrum für Erlebnisse auf dem Wasser und verzeichnete 418 Stunden Aktivität und 203 Vermietungen von Jollen, Windsurfbrettern, SUPs und Kajaks.An Land blieb das FVM-Fitnessstudio ein Anlaufpunkt für Sportler und Mitglieder gleichermaßen und verzeichnete 12.270 Besuche an 296 Trainingstagen.Die Vorbereitungen für die Saison 2026 laufen bereits und versprechen ein weiteres Jahr voller Höchstleistungen, spannender Wettkämpfe und inspirierender Geschichten.



VIDEO-RÜCKBLICK 2025FOTOALBUM