Germany Sail GP: Fan Unterstützung verschafft Heimteam in Sassnitz/Rügen „emotionalen Vorteil“

n

T

Erik Heil sagt, dass sein deutsches Team bei seinem allerersten Heimevent einen „emotionalen Vorteil“ genießen wird, wenn SailGP am nächsten Wochenende in Deutschland debütiert.

Das nächste Rennen der Saison 2025 findet im wunderschönen Ferienort Sassnitz statt – und der Deutsche-Bank-Fahrer Heil freut sich auf einen willkommenen Aufschwung, da Tausende von heimischen Fans ins Rennstadion strömen, um das Geschehen zu verfolgen.

Das Rennen am 16./17. August bietet Deutschland die Gelegenheit, das schlechte Ergebnis aus Portsmouth, wo man nur den elften Platz belegte, wiedergutzumachen.

Heil räumte ein, dass der Druck, zum ersten Mal vor einer Legion von Heimfans aufzutreten, hoch sei, doch ebenso groß sei das Vertrauen der Mannschaft in ihre Fähigkeit, dieser Herausforderung gewachsen zu sein.

.

”

„Sassnitz bedeutet noch mehr Druck, weil wir bei unserem Heimrennen die gesamte Segel- und Regatta-Community um uns haben“, sagte Heil.

„Wir spüren definitiv mehr Druck als sonst. Ich persönlich finde das gut – ich bevorzuge mehr Druck als weniger. Das schärft den Fokus.

„Wir haben keinen Austragungsortvorteil, aber einen emotionalen Vorteil gegenüber den anderen Teams, da es unser Heimrennen ist. Ich hoffe, wir liefern ab … Ich bin mir sicher, dass wir liefern werden.“

.

Die Aussicht auf zwölf F50-Segelboote, die nur wenige Meter vom Ufer entfernt über eine Rennstrecke donnern, hat die Herzen der deutschen Fans bereits erobert. 11.000 werden am Wochenende erwartet.

Der zweifache Olympia-Bronzemedaillengewinner Heil sagte, der Germany Sail Grand Prix sei eine Chance, die Fans zu begeistern und eine neue Generation deutscher Athleten zu inspirieren.

„Es wird richtig cool – eine großartige Show“, sagte er. „Diese Veranstaltung ist für alle, egal ob Segler oder nicht.“

„Es ist etwas Neues und Spektakuläres, und ich hoffe, dass alle das Wochenende genießen.

„Es ist auch eine großartige Gelegenheit, unseren Sport in Deutschland bekannt zu machen. Dieses Event hierher zu bringen und jungen Seglern zu zeigen, dass man im Segelsport ein Leben lang Karriere machen kann, ist eine großartige Chance.“

Tickets für den Germany Sail Grand Prix | Sassnitz finden Sie hier. HERE. Find out how to watch the racing HERE.