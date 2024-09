Drama und Spannung an einem spannenden Tag im Halbfinale des Louis Vuitton Cup

Nach einem Tag mit wilden Glücksfällen auf der schwierigen Rennstrecke von Barcelona sicherte sich der Challenger of Record, INEOS Britannia, seinen Platz im Finale des Louis Vuitton Cup mit einem Sieg über Alinghi Red Bull Racing im zweiten Rennen des Tages. Auf der anderen Seite hielt NYYC American Magic den amerikanischen Traum mit zwei entscheidenden Siegen über Luna Rossa Prada Pirelli am Leben und brachte damit ihre Halbfinalserie auf einen neuen Tag. Der Spielstand in dieser Serie, in der die Ersten fünf Punkte erreichen, beträgt nun 4:3.

Ricardo Pinto / America’s Cup

Für die Briten ist es das zweite Mal in Folge, dass sie das Finale der Challenger Selection Series erreicht haben, das erste Finale des „Louis Vuitton“ Cups seit 1983. Es war ein hart erkämpfter Sieg bei unruhigem Seegang und mäßigen Windverhältnissen, die die Handhabung und Manöver des Bootes extrem schwierig machten. Eine Niederlage im ersten Rennen gegen Alinghi Red Bull Racing, nachdem sie das kleinere Großsegel gesetzt hatten, machte „Britannia“ schutzlos, als der Wind auf unter 5 Knoten nachließ und die Schweizer das Halbfinale am Leben hielten und den Spielstand der Serie auf 4:2 verkürzten.

Ricardo Pinto / America’s Cup

Im zweiten Rennen des Tages zeigte das Paar jedoch eine deutlich verbesserte Leistung und konnte so an seine überzeugende Form vom Anfang der Serie anknüpfen und einen 83-Sekunden-Vorsprung zum Sieg verbuchen. Damit war „Britannia“ wieder in Bestform und das Team segelte auf einem Niveau, mit dem das junge Alinghi Red Bull Racing Team einfach nicht mithalten konnte.

Die Schweizer verlassen den Wettbewerb nun, nachdem sie dem Event an Land Flair und Glamour verliehen haben, während ihre jungen Segler auf dem Wasser herausragende Leistungen zeigten, eine supersteile Lernkurve bewältigten und während ihrer gesamten Kampagne Freunde und Bewunderer gewannen.

Ian Roman / America’s Cup

Im Anschluss sprach Sir Ben Ainslie, Skipper von INEOS Britannia, erleichtert darüber, sein britisches Team über die Ziellinie gebracht zu haben. Er sagte: „Die letzten paar Tage waren hart bei leichteren Bedingungen. Hut ab vor Alinghi Red Bull Racing. Sie haben uns bei diesen leichteren Bedingungen wirklich hart zugesetzt. Heute war ein harter Tag mit viel Wind und widrigen Seebedingungen. Ein harter Test für alle Teams, aber ich freue mich für unser Team und für all die harte Arbeit und Anstrengung, die uns diesen Punkt eingebracht hat.“

Ricardo Pinto / America’s Cup

Sir Ben sprach dem scheidenden Alinghi Red Bull Racing Trost aus und fügte hinzu: „Ich denke, sie sind eine großartige Organisation und als Team haben sie mit Ernesto Bertarelli und dem Rest des Teams natürlich eine erstaunliche Geschichte im America’s Cup. Es ist großartig zu sehen, dass jetzt eine jüngere Generation mit jungem Geist unter der Führung von Arnaud (Psarofaghis) auftaucht, die versucht, an die Geschichte und Erfolge der Vergangenheit anzuknüpfen. Ich denke, sie haben eine aufregende Zukunft im America’s Cup vor sich.“

Ricardo Pinto / America’s Cup

Maxime Bachelin, Backbordsteuermann, sprach im Namen des gesamten Alinghi Red Bull Racing Teams und sagte: „Gemischte Gefühle, aber sehr stolz auf das, was wir als neues Team erreicht haben. Wir haben viel Neues gelernt, aber es macht uns auch ein bisschen traurig, dass unser Abenteuer hier zu Ende geht. Wir haben in den letzten beiden Tagen zwei Punkte geholt und hatten gehofft, es auch zu schaffen. Deshalb bin ich ein bisschen traurig, aber auch sehr glücklich über die Leistung des gesamten Teams.“

Ian Roman / America’s Cup

Das Drama des Tages spielte sich jedoch im anderen Halbfinale zwischen Luna Rossa Prada Pirelli und NYYC American Magic ab, wobei die Amerikaner den Tag mit 4:1 Rückstand begannen. Ein Sieg in einem kuriosen Eröffnungsrennen des Tages, bei dem der Wind kurz nach dem Start auf unter sechs Knoten abfiel und beide Boote im Verdrängungsmodus von den Tragflächen abhoben, brachte die Amerikaner jedoch ins Wanken.

Beim Stand von 4:2 im zweiten Rennen des Tages unterlag das italienische Team dem hervorragenden Segeln vor dem Start des amerikanischen Teams und insbesondere des Steuerbord-Steuermanns Tom Slingsby, der als Erster von der Startlinie kam.

Das Rennen war ein Klassiker mit zahlreichen Führungswechseln und eine wunderbare Werbung sowohl für den Louis Vuitton 37. America ’s Cup als auch für das Grand-Prix-Foiling-Rennen, bis ein dramatischer Getriebeschaden am Travellersystem von Luna Rossa Prada Pirelli auf der vierten Etappe der Strecke das Rennen abrupt beendete.

Ricardo Pinto / America’s Cup

An Bord gab es keine Verletzten und während die Italiener sich darauf konzentrierten, ihr Boot zu sichern, marschierte NYYC American Magic davon, um die letzten beiden Etappen des Kurses zu absolvieren und seinen zweiten Sieg des Tages zu verbuchen. Das Landteam von Luna Rossa Prada Pirelli wird nun die ganze Nacht durcharbeiten, um den Schaden zu reparieren, damit es morgen wieder am Rennen teilnehmen kann.

Ricardo Pinto / America’s Cup

Jimmy Spithill, Skipper von Luna Rossa Prada Pirelli, war mehr als zuversichtlich, dass sein Team wieder auf die Beine kommen würde. Er sagte: „Das ist Spitzensport. Ich meine, das ist genau das, was man erwartet. Es gibt immer ein paar Überraschungen, aber Meisterteams können damit umgehen, und wir haben definitiv ein Meisterteam. Wir haben ein fantastisches Team an Land und ich habe keinen Zweifel daran, dass wir zurückkommen werden. Mann, ich wette und setze alles darauf, dass wir morgen da draußen sein werden.“

Ricardo Pinto / America’s Cup

Tom Slingsby, der sehr erfahrene Steuermann von NYYC American Magic, reagierte maßvoll auf die italienische Panne und sagte: „Natürlich will man nie so gewinnen, aber wir haben auch unser Bestes gegeben – man möchte die Arbeit unseres Teams also nicht herabwürdigen. Unsere Gedanken sind bei Luna Rossa – es ist ärgerlich, ein Rennen wie dieses zu verlieren – aber sehen Sie, sie haben immer noch die Führung und können morgen rauskommen und es zu Ende bringen – oder wir können rausgehen und gewinnen.“

Ian Roman / America’s Cup

Slingsby äußerte sich auch positiv zum Abschied von Alinghi Red Bull Racing und sagte: „Für mich war es großartig, Alinghi wieder im Wettbewerb zu sehen. Ihre Geschichte in diesem Sport, die Art und Weise, wie sie [den America’s Cup] gleich bei ihrem ersten Versuch gewonnen haben – ich glaube nicht, dass das jemals zuvor passiert ist. Ernesto [Bertarelli] ist ein großer Anhänger des Segelsports und sie haben dort eine fantastische Saison hingelegt. Ich weiß, wie hart jeder im Schweizer Team arbeitet. Sie sind schon lange hier in Barcelona und haben lange Tage und Stunden investiert. Also ziehe ich einfach meinen Hut vor ihrem gesamten Team für eine fantastische Saison – und hoffentlich sehen wir sie beim nächsten Mal wieder.“

Ian Roman / America’s Cup

Mit einem aktuellen Stand von 4:3 und sportlicher Dynamik wird NYYC American Magic darauf aus sein, daraus Kapital zu schlagen und morgen um 14:00 Uhr MEZ im Eröffnungsrennen einen Sieg zu erringen, um dieses Halbfinale des Louis Vuitton Cups zu einem entscheidenden Rennen zu machen. Alle Augen werden auf die Bedingungen gerichtet sein, da möglicherweise wieder schwächere Winde vorhergesagt werden.

Erwarten Sie das Unerwartete beim 37. America ’s Cup von Louis Vuitton – heute ist das Unerwartete passiert.

Vor dem Aufeinandertreffen der USA und Italien am morgigen Nachmittag startet das eingeladene Team der Gruppe B des UniCredit Youth America’s Cup seine acht Rennen umfassende Qualifikationsserie, wobei vier Rennen um 10:30 Uhr MEZ beginnen sollen.

(Magnus Wheatley)

https://www.youtube.com/embed/ZxBH7tUlxWk?rel=0&autoplay=0https://www.youtube.com/embed/OUnOzxf4vt8?rel=0&autoplay=0https://www.youtube.com/embed/7DiVIOlXxto?rel=0&autoplay=0https://www.youtube.com/embed/Z1VK9TQIg74?rel=0&autoplay=0Teilen auf