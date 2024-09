Alinghi Red Bull Racing – scheidet aus dem Louis Vuitton Cup aus

Das Team, das in Barcelona in vielerlei Hinsicht für Aufsehen sorgte und eine dynamische, zukunftsweisende Herausforderung für den Louis Vuitton 37. America’s Cup inszenierte, verlässt den Louis Vuitton Cup im Halbfinale mit den gewonnenen Erkenntnissen und einem klaren Fokus auf Kontinuität. Für Cup-Fans auf der ganzen Welt war es ein Vergnügen, zu sehen, wie sich dieses junge Schweizer Team zu einer starken Kraft auf höchstem Segelniveau entwickelte. Mit ihrer Erfolgsgeschichte verlassen sie den Wettbewerb mit dem Gefühl, dass dies noch lange nicht vorbei ist und dass im America’s Cup noch viel zu erledigen ist.

Ian Roman / America’s Cup

Bei diesem Wettkampf um die älteste Trophäe des internationalen Sports ging es von Anfang an darum, die Dinge auf ihre Art und mit Spaß anzugehen. Bei der Einführung des Wettkampfs im Namen der Société Nautique de Genève, des Clubs, der als erster europäischer Sieger hervorging und von 2003 bis 2010 den America’s Cup-Pokal hielt, wurde eine umfassende, voll integrierte Partnerschaft mit Red Bull angekündigt.

Ricardo Pinto / America’s Cup

Ernesto Bertarelli, Teamchef und Gründer des berühmten Segelteams „Alinghi“, legte eine klare Vision dar und sagte bei der Vorstellung: „Wir wollen den Siegergeist bewahren, der Alinghi schon immer beseelt hat, aber wir wollen bei dieser Herausforderung etwas völlig anderes, völlig Neues, völlig Frisches schaffen. Als wir uns mit (dem verstorbenen) Dietrich Mateschitz die Beteiligung von Red Bull am America’s Cup vorstellten, sagte er: ‚Unser Weg besteht nicht darin, als Sponsor in den Sport einzusteigen, sondern uns in das Team einzufügen, eine echte Partnerschaft zu bilden, junge Sportler zu fördern und sie zu den Besten ihres Fachs zu machen.‘ Er schlug auch vor, dass wir dazu beitragen sollten, dem America’s Cup selbst eine neue Dimension zu verleihen. Mit Red Bull sind wir gleichberechtigte Partner in diesem Unterfangen. Sie werden ihre Kompetenz, Energie und Stärke bei der Zusammenstellung leistungsstarker Teams einbringen, und wir bringen unsere Erfahrung im Segeln und Gewinnen des America’s Cup mit ein. Alinghi Red Bull Racing wird das Event in ein neues Licht rücken.“

Und sie haben ein Licht gestreut. Das Team kaufte sofort den Emirates Team New Zealand AC75 „Te Aihe“ der allerersten Generation und richtete eine temporäre Basis an der Mündung des Port Vell in Barcelona ein – als erstes Team, das in der Gastgeberstadt ankam. Ihre Wirkung war sofort spürbar und sie wurden als Team, als „Familie“, zu einer wunderbaren Werbung für den Louis Vuitton 37. America ’s Cup.

Sie ließen das W-Hotel jeden Abend rot erstrahlen, bevor sie am nächsten Tag in See stachen, und integrierten sich in jede Facette des Lebens in Barcelona, ​​während sie gleichzeitig aktiv ihre steile Lernkurve auf dem Einrumpf-Foilingboot AC75 dokumentierten, das sie im August 2022 in Dienst stellten und im September 2022 zum ersten Mal in See stachen.

Ivo Rovira / America’s Cup

Der erste Winter war nicht nur für die Segler hart, sondern auch für die Mannschaft an Land und die technischen Teams, die sich an neue Prozesse und Protokolle gewöhnen mussten. Aber es ging schnell voran und das Segelteam, eine Mischung aus jungen, talentierten Schweizer Seglern, wurde mit erfahrenen Cup-Gewinnerteammitgliedern zusammengeführt, um eine perfekte Balance zwischen Jugend und Erfahrung zu erreichen.

Ivo Rovira / America’s Cup

Arnaud Psarofaghis wurde fast von Anfang an zum Aushängeschild des Projekts, während Größen wie Maxime Bachelin, Bryan Mettraux, Nicolas Rolaz, Nico Charbonnier und Yves Detrey zu seinem zuverlässigen Segelteam und zu Sparringspartnern auf dem Wasser wurden.

Ricardo Pinto / America’s Cup

Die Ankunft des ersten AC40 des Teams im Januar 2023 bedeutete einen großen Schritt in den Vorbereitungen, und dieses erste Boot bot den Seglern eine weitere Lernplattform. Als das zweite im Mai 2023 eintraf, ergab sich die Möglichkeit, mit dem Foiling-Match-Racing (mit einem großen Fokus auf Vorstarts) zu beginnen.

Ricardo Pinto / America’s Cup

Auch an Land war richtig was los und nachdem man sich einen erstklassigen zentralen Platz im Port Vell zwischen dem Einkaufszentrum Mare Magnum und dem Aquarium in der Innenstadt gesichert hatte, nahm die neue und beeindruckende Basis von Alinghi Red Bull Racing Gestalt an. Als riesiger Boots- und Trainingskomplex mit spektakulären Hospitality-Einrichtungen war die Basis Ende Juli 2023 für das Team betriebsbereit, bevor sie im September 2023 vollständig eröffnet werden sollte. Sie wurde zum neuen Mittelpunkt des Teams, als es sich auf die bevorstehenden Vorrundenregatten in Vilanova i La Geltrú (Spanien) und Dschidda (Saudi-Arabien) konzentrierte.

Ian Roman / America’s Cup

Die monatelange Vorbereitung auf die Vorregatten machte sich bezahlt: Alinghi Red Bull Racing jagte stets nach Podiumsplätzen und lag dank exzellenter Starts und gutem Tempo bei den Flottenrennen regelmäßig in der Spitzengruppe.

Für die endgültige Ausführung benötigte das Team mehr Zeit und so entschied es sich nach der zweiten Vorrundenregatta in Dschidda, im Winter eine Trainingsbasis im Obhur Creek einzurichten, wo es seine beiden AC40 unterbrachte und die Erfahrung von Dean Barker und den Wettbewerbsgeist von Phil Robertson als Trainer einbrachte, um die Taktik zu verfeinern.

Ricardo Pinto / America’s Cup

Während sich die Segler auf den Einsatz vorbereiteten, entstand in der Fertigungsanlage von Decision SA in Ecublens in der Nähe von Lausanne der neue Alinghi Red Bull Racing AC75. Ende Februar 2024 wurde das Boot auf einen Lastwagen verladen, um per Straßentransport nach Barcelona transportiert und dort die endgültige Ausstattung vorgenommen zu werden, bevor es Anfang April einer wirklich atemberaubenden Enthüllung unterzogen wird.

Auch diesmal war es eine Premiere für das Team, als die neueste Generation des AC75 im Schutz der Dunkelheit und im Scheinwerferlicht der Welt vorgestellt wurde und mit ihren radikalen Linien für Erstaunen sorgte. „BoatOne“, wie sie genannt werden sollte, reizte die Sinne mit einem abgeschnittenen Heck, Venturi-artigen Wölbungen am Bug, einem eleganten Deck und einer aggressiven Rumpfform vom Bug bis zum Heck. Die Aufregung wuchs, nicht nur innerhalb des Teams, sondern auf der ganzen Welt, und mit hervorragendem zusätzlichem Marketing in Form einer ganzen Reihe von Red Bull- und Tudor-Athleten steigerte sich die Begeisterung um das Team zu einem Crescendo.

Ricardo Pinto / America’s Cup

Mitte April segelte „BoatOne“ und zeigte eine beeindruckende Manövrierfähigkeit sowie Geschwindigkeit – sowohl auf gerader Strecke als auch beim Abheben –, die in der AC75-Klasse noch nie zuvor gesehen worden war. Die Segler meisterten die Inbetriebnahmephase eindrucksvoll und brachten das Boot weiter auf Renntempo, indem sie sogar ihre AC40 mit Barker und Robertson an Bord zum Training vor dem Start hereinbrachten, bevor es am 13. Juni 2024 zu einer Entmastung kam – der ersten, die wir in der AC75-Klasse gesehen haben. Die genaue Ursache ist außerhalb des Teams unbekannt, aber nur vier Tage später war Alinghi Red Bull Racing wieder auf dem Wasser, segelte und trainierte erneut und unterstrich damit das herausragende Landteam, das das Syndikat zusammengestellt hatte – einige der besten im America’s Cup.

Ricardo Pinto / America’s Cup

Das Glück war jedoch nicht auf Alinghi Red Bull Racings Seite, denn nur zwei Tage vor dem Start der Louis Vuitton Preliminary Regatta Ende August 2024 stürzte ein neuer Mast, dessen Inbetriebnahme buchstäblich erst Stunden zurücklag, und brachte das Team ins Hintertreffen. Wieder einmal trat das Landteam in Aktion und machte das Boot für die Regatta bereit, aber nur ein Sieg aus fünf Rennen war nicht das Ergebnis, auf das das Team gehofft hatte.

Als der Louis Vuitton Cup begann, wurde der Geschwindigkeitsmangel von Alinghi Red Bull Racing brutal offengelegt, da alle Challenger-Teams in Sachen Leistung nachgelegt hatten. Es war sofort, fast von Anfang an, klar, dass die Schweizer ums Überleben kämpfen mussten, um es ins Halbfinale zu schaffen – insbesondere nach einer Niederlage am ersten Tag gegen Orient Express Racing. Am Ende der ersten Round Robin hatte das Team keine Punkte erzielt und stand am Tabellenende, während alle Augen auf das Eröffnungsrennen der zweiten Round Robin gegen die Franzosen gerichtet waren.

Ian Roman / America’s Cup

Ein klarer Sieg in diesem Rennen – nachdem die Franzosen von den Foils gefallen waren – brachte die Schweizer wieder auf Punktestand und dann ein Sieg in Ermangelung eines Punktes gegen NYYC American Magic – nachdem die Amerikaner beim Vorstart zusammengebrochen waren – verschaffte dem Team die besten Chancen auf einen Platz im Halbfinale, obwohl es am letzten Tag zu einem Nervenkitzel mit mehreren Permutationen kam, von denen keine eintrat. Alinghi Red Bull Racing schaffte es bis ins Halbfinale des Louis Vuitton Cup und Sir Ben Ainslie entschied sich, INEOS Britannia, den Challenger of Record und das Top-Team in der Gesamtwertung nach den Round Robins, gegen die Schweizer antreten zu lassen.

Ian Roman / America’s Cup

Eine Serie von vier Niederlagen in Folge gegen die Briten, einige davon mit großem Abstand, zeigte das erforderliche Niveau im weiteren Verlauf des Wettbewerbs. Ein Sieg von hinten im fünften Rennen, bei dem „BoatOne“ an einer Verdrängungs-Britannia vorbeikam, die von den Tragflächen gefallen war, bot Hoffnung auf eine Wende, und sie behielten großartig ihre Fassung, als die Bedingungen schwierig wurden, um an ihrem letzten Tag im Wettbewerb einen weiteren Rennsieg zu erzielen.

Die Art und Weise ihres Ausscheidens zeugte von der Courage, Entschlossenheit und Niemals-aufgeben-Einstellung, die das Schweizer Team gepflegt hatte, und die noblen Glückwünsche, die Kapitän Arnaud Psarofaghis Sir Ben Ainslie und dem Team INEOS Britannia unmittelbar nach ihrem Ausscheiden übermittelte, waren eine Bereicherung für das gesamte Programm.

Ricardo Pinto / America’s Cup

Das Ergebnis von 5:2 war kein Spiegelbild dafür, wie sehr sie den Herausforderer des Rekords unter Druck gesetzt hatten, und Sir Ben Ainslie belohnte die warmen Gefühle mit den Worten: „Ich denke, sie sind eine großartige Organisation, und als Team haben sie mit Ernesto Bertarelli und dem Rest des Teams natürlich eine erstaunliche Geschichte im America’s Cup. Es ist großartig zu sehen, wie jetzt eine jüngere Generation mit jungem Geist unter der Führung von Arnaud auftaucht, um zu versuchen, die Geschichte und Erfolge der Vergangenheit zu wiederholen. Ich denke, sie haben eine aufregende Zukunft im America’s Cup.“

Ian Roman / America’s Cup

Pietro Sibello, einer der On-Water-Coaches von Alinghi Red Bull Racing, zeigte sich nach der Niederlage im Halbfinale des Louis Vuitton Cups gelassen und sagte: „Ich freue mich über die tolle Leistung, die wir erbracht haben. Wir sind ein neues Team und wenn wir auf den Start der Kampagne vor zweieinhalb Jahren zurückblicken, haben wir große Fortschritte gemacht. Ich meine, dass wir so eng mit einem Team wie INEOS Britannia kämpfen müssen – das in den nächsten Runden des Cups mit Sicherheit stärker sein wird –, dass wir stolz und glücklich sein können, vor allem, dass wir bis zum Ende gekämpft haben.“

Ricardo Pinto / America’s Cup

Alinghi Red Bull Racing wird beim Louis Vuitton 37. America’s Cup schmerzlich vermisst werden. Sie sorgten für Spaß, Glamour und sportliche Höchstleistungen und konnten durch ihre hervorragende Verbindung mit der Marke Red Bull eine ganze Armee neuer, hoch engagierter, jugendlicher Fans gewinnen.

Mit Sicherheit werden sie beim 38. America ’s Cup wieder dabei sein – das hat Silvio Arrivabene in mehreren Interviews bestätigt – und mit der großartigen Unterstützung und Rückendeckung von Ernesto Bertarelli werden die Schweizer auch weiterhin eine starke Kraft an der Spitze der internationalen Segelwelt bleiben.

Ricardo Pinto

Tom Slingsby, Steuermann des NYYC American Magic-Teams und einer der besten Segler der Welt, zollte Alinghi Red Bull Racing beim Verlassen des Wettbewerbs Tribut und sagte: „Für mich war es großartig, Alinghi wieder im Wettbewerb zu sehen. Ihre Geschichte in diesem Sport: Die Art und Weise, wie sie gekommen sind und (den America’s Cup) gleich bei ihrem ersten Versuch gewonnen haben – ich glaube nicht, dass das jemals zuvor passiert ist. Ernesto Bertarelli ist ein großer Anhänger des Segelsports und sie haben dort eine fantastische Kampagne hingelegt. Ich weiß, wie hart jeder im Schweizer Team arbeitet. Sie sind schon lange hier in Barcelona und haben lange Tage und Stunden investiert. Also einfach nur Hut ab vor ihrem gesamten Team für eine fantastische Kampagne – und hoffentlich sehen wir sie beim nächsten Mal wieder.“

Ricardo Pinto / America’s Cup

Iain Murray, Rennleiter, zollte dem Schweizer Team außerdem Anerkennung und sagte: „Sie sind offensichtlich ein sehr erfahrenes America’s Cup-Team mit einer großartigen Geschichte und Tiefe. Hierher zu kommen und in einem ganz anderen Boot anzutreten als dort, wo sie aufgehört haben, obwohl sie viel mit kleineren Foilbooten gefahren sind, war wirklich beeindruckend, dass sie zu diesem Spiel aufsteigen und den gesamten Prozess einer America’s Cup-Herausforderung neu starten konnten. Dass das Team das neuseeländische Boot der ersten Generation (Te Aihe) genommen, ein Team aufgebaut, eine Basis geschaffen, alles aufgebaut und dieses Leistungsniveau erreicht hat, ist sehr beeindruckend. Ich denke, sie haben eine wirklich gute Basis und Grundlage für die Zukunft gelegt, und es wird großartig sein, sie wieder größer und stärker zurückkommen zu sehen.“

Ian Roman / America’s Cup

Vielen Dank, Alinghi Red Bull Racing. Es war mir eine Freude, eure Entwicklung in den letzten zweieinhalb Jahren zu verfolgen. Dieses Ende ist der Beginn einer sehr vielversprechenden Zukunft.

Ivo Rovira / America’s Cup

Samo Vidic / Alinghi Red Bull Racing

Ivo Rovira / America’s Cup