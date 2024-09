KiteFoil World Series Austria – Kampman kämpft, während Maeder klar gewinnt

Schwache Winde und herausfordernde Bedingungen für das Finale der Medaillenserie

Jan Koszowski gewinnt das Golden Ticket für das Finale

Max Maeder holt einen weiteren Titel bei den Herren

Jessie Kampman gewinnt ihren ersten Titel bei der KiteFoil World Series

Max Maeder holte sich mühelos einen weiteren Meistertitel, während Jessie Kampman hart um ihren ersten Sieg bei einem KiteFoil World Series-Event kämpfen musste. Nach zwei Tagen mit gutem Wind, die 12 Massenstart-Flottenrennen ermöglichten, bot der Tag der Medaillenserie auf dem Traunsee ein nervenzerreibendes Finale des Vier-Fahrer-Wettbewerbs bei der KiteFoil World Series Austria.

In der Medaillenserie kämpfen sich die Top 10 bis unter die letzten Vier, doch heute gab es eine Überraschung: eine Neuerung, die als „Golden Ticket“-Rennen bekannt ist. Alle männlichen Fahrer außerhalb der Top 9 traten in einem einzigen Rennen an, um den 10. Platz in der Medaillenserie zu ermitteln. Der junge Pole Jan Koszowski kam schnell vom Start weg und machte keinen Fehler, sodass er sich voller Freude das Golden Ticket sicherte.





© IKA media/ Robert Hajduk: Jan Koszowski schnappt sich das Goldene Ticket



Jans Goldenes Ticket

Obwohl Koszowski nicht über die nächste Etappe, die Hoffnungsrunde, hinauskam, wurde das „Goldene Ticket“ von der Flotte als „letzte Chance“ für jeden, der am letzten Tag der Regatta noch gewinnen konnte, gut angenommen.

Der Franzose Benoit Gomez und der Deutsche Florian Gruber kämpften sich aus dem Halbfinale und sicherten sich ihren Platz neben Maeder und Martin Dolenc aus Kroatien. Doch wie auch sonst in der Woche konnte niemand den 17-Jährigen aus Singapur aufhalten, der bereits bei der ersten Marke in Führung ging und nie wieder eingeholt wurde. © IKA media/ Robert Hajduk: Bei leichtem Wind am Traunsee immer noch schnell unterwegs Maeder wieder in Form











Nach dem Gewinn einer Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen vor einem Monat ist Maeder wieder unbesiegbar, obwohl er nichts als selbstverständlich ansieht. Er freute sich, nach seiner längsten Kitefoil-Pause der letzten Jahre wieder auf dem Wasser zu sein. „Ich habe zwischen den Spielen und jetzt 25 Tage Pause gemacht, also fühle ich mich erfrischt und es ist schön, wieder da zu sein“, sagte Maeder, der sich darauf freut, nach Hause nach Singapur zu fliegen und in vier Tagen seinen 18. Geburtstag mit Freunden und Familie zu feiern.

Maeder genoss es, die neue Generation der Ausrüstung zum ersten Mal bei einem hochklassigen Wettkampf zu verwenden – den kleineren 21 m² großen Flysurfer V3-Kite und die R6-Edition der Levitaz-Folien- und Mastkombination. „Andere Leute wählen vielleicht noch die ältere Ausrüstung, aber ich benutze die neue Ausrüstung wirklich gern“, sagte Maeder. „Es fühlt sich einfach effizienter an, auch wenn der neue Kite kleiner ist. Und man hat mehr Modi, um an verschiedenen Punkten der Rennstrecke hoch oder niedrig zu fliegen und insgesamt würde ich sagen, dass die durchschnittlichen VMG-Geschwindigkeiten mit dem neuen Kite und der neuen Folie etwas höher sein werden.“ © IKA media/ Robert Hajduk: Gal Zukerman versinkt im Wasser und verspielt einen entscheidenden Vorsprung im Rennen. Maeders Trainingspartner Dolenc verwendete ebenfalls einen neuen Flysurfer-Kite, allerdings auf der neuen V4-Version des mit der Goldmedaille ausgezeichneten Chubanga-Folienpakets. Der Kroate holte Silber vor Gomez, ebenfalls auf einem Chubanga, aber mit einem der Element-Kites, an deren Entwicklung er beteiligt war. „Ich bin sehr zufrieden damit, wie der neue Kite diese Woche gelaufen ist“, sagte Gomez. „Das zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind und gegen die Flysurfer eine gute Leistung gezeigt haben.“





Es war kompliziert

Im Vergleich zu Maeder war Kampmans Weg zu Gold alles andere als geradlinig. Die französische Fahrerin hatte an den Tagen zuvor bei der Regatta das Fleet Racing dominiert, konnte im Finale jedoch nicht ganz ihre beste Leistung abrufen. Elena Lengwilers Sieg im ersten Finalrennen brachte die Schweizer Fahrerin neben Kampman an den Matchball. Doch im nächsten Rennen stahl Gal Zukerman ihnen die Show, als die israelische Fahrerin den nächsten Sieg holte. © IKA media/ Robert Hajduk: Kampman feiert ihren Sieg im Foiling im kleinen Kreis Zukerman war auf dem besten Weg zu einem weiteren Rennsieg im dritten Finalrennen, nachdem sie auf der ersten Luv-Etappe mit einem mutigen Start auf der weniger beliebten rechten Seite mit Backbordbug gestartet war. Am Anfang der letzten Luv-Etappe schaffte es Zukerman jedoch nicht, ihre Wende in der abflauenden Brise auszuführen und fiel vom Foil. Kampman behielt die Nerven und blieb auf dem Foiling, um den einen Rennsieg zu holen, den sie brauchte, um sich in Österreich Gold zu sichern.







Zurückhaltend, aber erfolgreich

Jessie Kampman hat ihren ersten Titel bei der KiteFoil World Series gewonnen, obwohl sie sich nach dem Sieg etwas niedergeschlagen fühlte: „Ich war mit meiner Leistung heute nicht wirklich zufrieden, ich bin nicht so gut gesegelt, wie ich gehofft hatte und habe das letzte Rennen gewonnen, als die anderen Fahrer vom Foil fielen, aber ich bin wirklich zufrieden damit, wie ich den Rest der Woche gesegelt bin. Ich habe in den letzten Monaten darüber nachgedacht, ob ich noch einmal an Olympia teilnehmen möchte und jetzt habe ich mich dazu entschieden. © IKA media/ Robert Hajduk: Das Podium der Männer „Ich wollte sehen, wie es sich anfühlt, mit der neuen Ausrüstung zu fahren und es macht mir Spaß, aber ich möchte auch noch andere Dinge in meinem Leben tun, zum Beispiel meinen Jura-Abschluss in diesem Bereich einsetzen. Also werde ich die nächsten zwei Jahre nebenher Kiten machen und nicht Vollzeit trainieren wie in den letzten Jahren.“







Hinter Kampman holte Lengwiler Silber und Zukerman Bronze. Wieder einmal schafften es verschiedene Kombinationen von Flysurfer/Element-Kites und Levitaz/Chubanga auf das Podium.

Postolympischer Kater

Obwohl Valentin Bontus in seinen heimischen Gewässern nur den siebten Platz belegte, kommt der Olympiasieger noch immer mit der neuen Ausrüstung und seinem neuen Promi-Status zurecht, der den immer lächelnden Österreicher bei Fans und Medien heiß begehrt macht. Mit der Zeit wird die Begeisterung und Aufregung um seine Goldmedaillen-gekrönte Leistung von Paris 2024 nachlassen. Dann kann er sich wieder auf das konzentrieren, was er am besten kann, und anfangen, Maeder und die anderen Spitzenreiter an der Spitze der Flotte herauszufordern.

Es sind aufregende Zeiten für das Kitefoiling und nun zieht die Tournee schnell weiter nach Cagliari Anfang Oktober zur KiteFoil World Series Sardinien.

ERGEBNISSE MÄNNER

1. Maximilian Maeder SGP GOLD

2. Martin Dolenc CRO SILBER

3. Benoit Gomez FRA BRONZE



ERGEBNISSE FRAUEN

1. Jessie Kampman FRA GOLD

2. Elena Lengwiler SUI SILBER

3. Gal Zukerman ISR BRONZE



© IKA media/ Robert Hajduk: Das Podium der Frauen

Medaillenserie Männer

https://www.kiteclasses.org/sailwave/MedalSeriesHybrid2028/_view_men_web_v05.php

Medaillenserie Frauen

https://www.kiteclasses.org/sailwave/MedalSeriesHybrid2028/_view_women_web_v05.php

Rangliste der Eröffnungsserie

https://www.kiteclasses.org/sailwave/liveresults.html