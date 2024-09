NASA hisst ihr Segel -Video Sonnensegel Mission wird startklar gemacht

Eine NASA-Mission, die eine neue Art der Navigation in unserem Sonnensystem erprobt, ist bereit, ihr Segel ins All zu hissen – nicht um den Wind einzufangen, sondern die Antriebskraft des Sonnenlichts. Das Advanced Composite Solar Sail System soll am 23. April an Bord einer Rocket Lab Electron-Rakete vom Launch Complex 1 auf der Mahia-Halbinsel in Neuseeland starten.

Bild: NASA/Aero Animation/Ben Schweighart

Die Electron-Rakete von Rocket Lab wird den CubeSat der Mission etwa 600 Meilen über der Erde aussetzen – mehr als doppelt so hoch wie die Internationale Raumstation. Um die Leistung des Advanced Composite Solar Sail System der NASA zu testen, muss sich das Raumfahrzeug in einer ausreichend hohen Umlaufbahn befinden, damit die Kraft des Sonnenlichts auf das Segel – die in etwa dem Gewicht einer Büroklammer auf der Handfläche entspricht – den Luftwiderstand überwinden und an Höhe gewinnen kann.

Nach einer arbeitsreichen ersten Flugphase, die etwa zwei Monate dauern wird und die Überprüfung der Subsysteme umfasst, wird der CubeSat sein reflektierendes Sonnensegel entfalten. Der wochenlange Test besteht aus einer Reihe von Ausrichtungsmanövern, um das Anheben und Absenken der Umlaufbahn zu demonstrieren, wobei nur der Druck des Sonnenlichts auf das Segel zum Tragen kommt.

Quelle (Englisch): https://www.nasa.gov/image-article/nasa-to-hoist-its-sail-solar-sail-mission-gets-ready-for-launch/

