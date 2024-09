Alinghi Red Bull Racing – überzeugender Sieg über NYYC American Magic

Die Schweizer Mannschaft lag von Anfang an vorne und konnte ihren Vorsprung bis zur Ziellinie verteidigen. Nach einem kurzen Schluckauf vor dem Start lieferten die Segler ein nahezu fehlerfreies Rennen ab: solide Match-Racing-Taktiken und sauber ausgeführte Manöver, während sie die Winddrehungen gekonnt interpretierten, um schnell und auf den Foils zu bleiben.

Ganz zu schweigen von den Radrennfahrern, die die nötige Kraft mitbrachten! Direkt nach dem Rennen lobte Arnaud Psarofaghis: „In Sachen Kraft hatten wir alles, was wir brauchten – wir hätten noch 20 Mal wenden können, wenn es nötig gewesen wäre.“ Radrennfahrer Nils Theuninck fügte hinzu: „Wir wollten nicht durch fehlende Kraft verlieren – das war keine Option – also haben wir so viel Gas gegeben wie wir konnten, und zum Glück hat es gereicht. Jetzt herrscht im Team wahrscheinlich ein Gefühl der Erleichterung und auf jeden Fall eine Menge Genugtuung, dass wir es so geschafft haben. Sehr gut, zwei Siege hintereinander zu holen.“

© Samo Vidic / Alinghi Red Bull Racing

ALINGHI RED BULL RACING, NYYC AMERICAN MAGIC

Steuermann Maxime Bachelin hatte großen Anteil am heutigen Erfolg und war sichtlich zufrieden. „Nach einem Rennen wie diesem sind viele Emotionen im Spiel, denn wir spüren einen ziemlichen Druck, besonders vor dem Start, denn wir wissen, dass das so entscheidend ist. Daher ist es jedes Mal eine große Erleichterung, wenn wir ein Rennen gewinnen, und alle auf dem Boot waren wirklich glücklich. Das ist ein tolles Gefühl!“

Die Stimmung im Team ist gut, aber es bleibt noch viel zu tun. „Wir haben auf dem Weg viel gelernt und müssen einfach Rennen für Rennen weiterarbeiten“, sagte Rodney Ardern, Manager des Sailing Teams, auf dem Dock. „Diese Siege geben den Jungs etwas mehr Vertrauen in sich selbst und in das Boot. Es liegen noch viele Rennen vor uns. Aber der Trend scheint nach oben zu gehen.“

Morgen ist rennfreier Tag und die Jungs werden sich vor den letzten Round Robin-Matches dieses Wochenendes etwas ausruhen. Am Samstag findet für Alinghi Red Bull Racing ein Doppelrennentag statt, zuerst gegen die Briten und dann gegen Neuseeland. Lasst uns die Serie fortsetzen!