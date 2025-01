Rolex Sydney Hobart Yacht Race 2024 – mit starker Leistung gewinnt LawConnect

RSHYR LawConnect-Finish © Salty Dingo 2024 Salty Dingo muss als Quelle angegeben werden. © Copyright Salty Dingo 2024

Eine starke Leistung der Mannschaft war Grundlage für Line Honours

Eine starke Teamleistung der Mannschaft war die Grundlage für die Auszeichnung von LawConnect beim Rolex Sydney Hobart Yacht Race Line Honours 2024, so ihr neuseeländischer Segelmeister Tony Mutter.

Er sagte, es habe im Vergleich zum Rennen vom letzten Jahr nur eine Änderung in Christian Becks Mannschaft gegeben.



„Die Kontinuität in der Mannschaft ist eine große Hilfe für uns, besonders wenn man weiß, wie jeder in einer Situation reagieren wird, das macht einen riesigen Unterschied“, sagte Mutter.



Er sagte, es sei in der ersten Nacht zum Vorschein gekommen, die seiner Aussage nach der härteste Teil des Rennens war, „fünf Halsen bei 35 bis 40 Knoten Wind auszuführen“.



„Für uns sind 35 bis 40 Knoten ungefähr das obere Ende, wo wir es ausreizen, aber genau am Limit“, sagte er über das Rennen, das vom Cruising Yacht Club of Australia ausgerichtet wurde.



„Also mussten wir diese fünf Manöver wirklich gut ausführen – und das haben wir geschafft.



„Viel mehr als das (Geschwindigkeit) sind wir in einem anderen Modus, wo wir wahrscheinlich viel mehr Segel reduzieren und das Boot verlangsamen, während wir im Bereich von 35 bis 40 genau an der oberen Grenze dessen sind, was wir auf diesem Boot tun können.“



Er sagte, das Rennen sei eines der härtesten gewesen, die er je gesegelt sei, aber er wisse, dass es



schon viel härtere gegeben habe. „Die Bedingungen waren herausfordernd, wahrscheinlich das härteste von meinen elf Rennen. Aber wir sind gut durchgekommen, wir haben nicht viel kaputt gemacht, und den Leuten geht es gut, sie haben sich nur ein paar Beulen und Prellungen zugezogen.





Ich habe aber schon viel härtere Rennen bestritten – rund um die Welt.“



Er sagte, wie vorhergesagt, sei es eine wilde Fahrt von Sydney aus gewesen.



„Für uns den ganzen Weg bis nach Green Cape und ein bisschen darüber hinaus“, sagte er.



„Es gab große Wellen, da unten gibt es immer viele Gegenströmungen, die die Richtung der Wellen ändern. Man muss auf der Hut sein, und danach, als die Front durchkam, hatten wir natürlich einen großen Schub aus dem Westen, was eine weitere Herausforderung darstellte, bei der wir im Grunde vier oder fünf Stunden lang langsamer fahren mussten.“

LawConnect segelt gegen den Wind in Richtung Ziel – Bildnachweis: CYCA | Salty Dingo

Auf die Frage nach dem Rückzug des Rivalen Master Lock Comanche sagte Mutter, sie hätten gewusst, dass „etwas im Gange war“.



„Ich konnte sie sehen, als wir beide ziemlich gleichzeitig halsten. Wir wussten also, dass wir näher kamen, ohne tatsächlich irgendwelche Daten dazu zu haben. Also nahm ich an, sie hätten ein Problem. Aber ich meine, es ist nicht einfach, eines dieser 100-Fuß-Boote zu halsen. Wir mussten es fünfmal machen. Zum Glück sind wir gut durchgekommen.“



Mutter sagte, LawConnect sei nicht ohne Pannen gewesen.



„Wie Sie gesehen haben, als wir aus den Heads herausfuhren, von dort aus geführt, machten wir einen Anfängerfehler, als wir versuchten, die falsche Seite des Segels auszurollen, was ein Problem verursachte. Aber den Rest danach mussten wir neu bewerten, neu denken, einfach vorausdenken und alles doppelt prüfen und von dort aus weitermachen. Und danach lief es ziemlich gut.“

LawConnect nähert sich dem Ziel im Derwent River – Bildnachweis: CYCA | Salty Dingo

Er sagte, er hätte nie geglaubt, dass der Ausrutscher, der Comanche die Führung vor den Heads abnehmen ließ, sie das Rennen kosten würde.

„Sie wären sowieso an uns vorbeigekommen“, sagte er.

„Sie sind viel schneller, unter diesen Bedingungen wahrscheinlich drei oder vier Knoten schneller.

„Wir haben also einfach auf die Nacht gewartet, in der wir unser Können einsetzen, näher herankommen und versuchen konnten, für den Rest des Rennens in ihrer Nähe zu bleiben“, sagte er.

Mutter sagte, er habe nie geglaubt, dass der Rennrekord ein Ziel sei.

„Ich hätte schon vor dem Start nicht geglaubt, dass wir es jemals schaffen würden. Nach dem, was ich in der Wettervorhersage gesehen habe, bestand keine Chance. Denn besonders als wir langsamer werden mussten, als die Front überschlug und wir die Bass-Straße überqueren mussten, haben wir nur langsamer gemacht, um den Rumpf zu retten“, sagte Mutter.

Was einen erneuten Versuch betrifft, die Veranstaltung im nächsten Jahr wiederaufzunehmen: „Auf jeden Fall.“

In Abwesenheit des Eigentümers Christian Beck sprach Mutter um 3:24 Uhr am Kai zu den versammelten Medien.

„Christian hat leider eine Magenverstimmung. Ich glaube, er hat sich irgendwie eine Lebensmittelvergiftung zugezogen“, sagte Mutter.

„Er ist erst ganz am Ende vom Boot gestiegen und musste ins Hotel. Er ist ziemlich krank.“

Mutter sagte, angesichts der Umstände des Rennens habe es auf dem Boot keine Feierlichkeiten gegeben.

„Das machen wir später in aller Stille“, sagte er.

Steve Dettre/RSHYR Media