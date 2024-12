Vendée Globe 2024 Video: Sie erreichen den Südpazifik, das entlegenste Gebiet der Erde Point Nemo, der über 2.600 km von der nächsten Küste entfernt liegt.

An der Spitze liegt Charlie Dalin (MACIF Santé Prévoyance) knapp vor Yoann Richomme (PAPREC ARKÉA) und Sébastien Simon (Groupe Dubreuil). Weiter hinten sind die Bedingungen unterschiedlich: Einige nutzen den starken Wind, um an Geschwindigkeit zu gewinnen, während andere mit rauer See und heftigen Winden zu kämpfen haben.

Erwan Israël, Segler an Bord der Maxi Edmond de Rothschild, analysiert die Ereignisse der letzten Tage und teilt in diesem neuen Rennbericht seine Prognose für die kommenden Tage !