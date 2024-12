Vendee Globe 2024 – Kap Hoorn, die Geschichte eines Mythos

Die Spitzenreiter Charlie Dalin (MACIF Santé Prévoyance), Yoann Richomme (PAPREC ARKÉA) und Sébastien Simon (Groupe Dubreuil) sollten an diesem Montag Kap Hoorn passieren. Als drittes Kap dieser Vendée Globe, der Passage zwischen dem Pazifischen Ozean und dem Südatlantik, markiert es das Ende der wilden 40er Jahre und verspricht vor allem bessere Tage. Als historische und entscheidende Route für den Seetransport ist sie auch zu einem Mythos geworden, der zur Legende der Vendée Globe beigetragen hat.

KAP HORN, CHILE – 28. MÄRZ 2023: Paul Meilhat (FRA), Skipper von Biotherm, wird beim Umrunden von Kap Hoorn während der dritten Etappe des Ocean Race am 28. März 2023 abgebildet – Foto von Ronan Gladu / Biotherm Sailing

Es ist eine 425 Meter hohe Klippe, dunkel und schwärzlich. Ein unheimlicher und kalter Block, ein felsiges und unwirtliches Land. Manchmal haben die Seeleute nach wochenlangem Kampf vor der Küste nicht einmal die Gelegenheit, es zu sehen, andere sind letztendlich von diesem feindlichen Stück Land enttäuscht, wenn nicht sogar von der Heldentat, die sie hier vollbringen wollen.

Denn es erfordert Mut, Gelassenheit und Geduld, um das südlichste Land aller Kontinente zu durchqueren, das auf 55°58′ Süd und 67°17′ West liegt. Geografisch handelt es sich um einen Festlandsockel, auf den die Dünung trifft, ein Trichter zwischen den kalten Gewässern der Antarktis und den gemäßigteren Gewässern des Pazifiks. Das Wetter ist dort oft wild und nicht selten fegen Böen mit über 70 Knoten durch die Gegend.

Ein unglaubliches Maß an Gefahr

Auch wenn einige sie möglicherweise zufällig überquert haben, geht die erste Überfahrt auf den Januar 1616 zurück. Ein niederländisches Schiff unter der Führung von Willem Schouten und finanziert von Isaac Lemaire strebt nach einer neuen Handelspassage. Dieser, der entlang einer 425 Meter hohen Klippe verläuft, ist einer davon. Die Stadt der Veranstalter der Expedition: Hoorn, wird diesem mythischen Kap seinen Namen geben.

Ihre Entdeckung ist ein Segen für den weltweiten Seeverkehr. Jetzt besteht keine Notwendigkeit mehr, die gefährliche Magellanstraße zu passieren. Der Verkehr in der Gegend intensivierte sich im 19. Jahrhundert aufgrund des Goldrauschs. Doch die Matrosen großer Segelschiffe, die den Versuch von Ost nach West unternehmen, müssen oft mehrere Tage lang kämpfen, um das Kap Hoorn zu überqueren. Im Frühjahr 1788 musste die Besatzung der Bounty – lange bevor sie rebellieren wollte – mehr als zwanzig Tage warten, da sie bei rauer See und eisigen Winden nicht weiterkommen konnte. Die Gefahr ist so hoch, dass es zu zahlreichen Tragödien kommt.

„Es war ein höllischer Kessel“

Erst 1968, während der Golden Globe Challenge, der ersten Nonstop-Weltumrundung, wagten sich Skipper während eines Rennens dorthin. Für die Segler der Vendée Globe ist es ein notwendiger Schritt geworden. Dies ist der dritte Meilenstein, der überschritten wird (nach Bonne Espérance und Leeuwin). Für Neulinge ist es eine Neugier, die Gewissheit eines Nervenkitzels, der sie dazu zwingt, über sich selbst hinauszuwachsen und Widerstand zu leisten. Jean-Luc Van den Heede , Teilnehmer der ersten Ausgabe im Jahr 1989, erzählt in einem seiner Bücher*: „ Ich muss zugeben, dass ich gezittert habe. Es war ein höllischer Hexenkessel, für mich gibt es nichts Schöneres, als ein Seemann zu sein .“

1997 verschwand Gerry Roufs in der Nähe von Kap Hoorn . In seiner letzten Kommunikation mit der Rennorganisation erklärte er: „ Die Wellen sind keine Wellen, sie sind höher als die Alpen!“ » Zur gleichen Zeit beschrieb Isabelle Autissier Böen von bis zu 97 Knoten! Der Navigator und Marc Thiercelin versuchten eine Weile danach zu suchen, aber die Tiefe von zehn Metern und die eisige Kälte zwangen sie, die Suche schnell abzubrechen. Erst ein Jahr später gelang es der chilenischen Armee, vor der Insel Atalaya, mehr als 300 Meilen nördlich von Kap Hoorn, Rumpfteile zu finden.

„Schrecken“ und Erleichterung

Vor vier Jahren sprach Jean Le Cam von „ einer Grenze “. Er kann die Härte von Kap Hoorn bezeugen: Dort kenterte er im Januar 2009. Vincent Riou und Armel Le Cléac’h wurden umgeleitet. Das Boot war umgekippt, Vincent hatte es geschafft, Jean an Bord seines IMOCA PRB zu hieven. „ Als Jean vor Kap Hoorn aus seinem Boot stieg, hielt er sich am Ruder fest , ich fuhr vorbei“, erinnert sich Vincent*. Es war eine sehr starke Emotion, kompliziert zu bewältigen, etwas Seltenes. Mein ganzes Leben lang werde ich mich an Jeans Aussehen erinnern .“ 24 Stunden später führte ein Schaden an einem Backbordausleger zur Zerstörung des PRB. Die beiden Seeleute wurden von der chilenischen Armee geborgen und anschließend in Patagonien ausgeschifft.

Ein paar Jahre später liegt Kap Hoorn wieder auf der Route der Vendée-Globe-Skipper. Während der letzten Ausgabe gab Yannick Bestaven zu, „ Angst “ zu haben. Er erklärte: „ Es ist Nonstop-Nazaré, man hat den Eindruck, auf einem gezogenen Surfbrett zu sitzen und 8 bis 10 Meter hohe Wellen zu erleben .“ Einige mussten durchhalten, wie Maxime Sorel , dessen Boot waagerecht lag, und Boris Herrmann, dessen Großsegel riss .

Die Überquerung von Kap Hoorn bietet eine unglaubliche Erleichterung, von der alle Skipper berichten. „ Ich habe alle Tränen in meinem Körper geweint, es hat so viel Mühe gekostet, dorthin zu gelangen “, vertraute Damien Seguin vor vier Jahren an. Es gibt ein Vorher und vor allem ein Nachher, das wir genießen lernen. „ Plötzlich spürt man weniger Spannung, man fühlt sich leichter “, sagte Armel Tripon . Und Thomas Ruyant kommt zu dem Schluss: „ Es ist verrückt, wie brutal der Übergang ist.“ Moralisch fühlte ich mich völlig gestärkt, um nach Hause zu fahren .“ Deshalb pflegen alle diese Seeleute, wie auch ihre Ältesten, einen gewissen Stolz: Sie werden für immer Teil der sehr exklusiven Gruppe der „Cap-Horniers“ sein .

*Auszug aus „Ein Globus mit der Kraft des Handgelenks“ (Filipacchi, 1990)

*Auszug aus „Vendée Globe, Abenteurer des großen Südens“ (Hugo Sport, 2024)