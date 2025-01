Vendee Globe 2024 – Video Porträt Violette Dorange DeVenir McDonald’s

Die eifrige und dynamische Violette Dorange aus Charente segelt seit ihrer Kindheit und hat alle Etappen absolviert, um an der Vendée Globe teilnehmen zu können: französisches Jollensegelteam, Überquerungen des Ärmelkanals und der Straße von Gibraltar in einem Optimist , Mini Transat und Teilnahme an drei Ausgaben des Solitaire du Figaro, dem Vorzimmer des Vendée Globe, wo sie 2022 den 10. Platz belegte. Ein Ergebnis, das ihren Wunsch bestärkt, noch weiter zu gehen weiter zu gehen und den Horizont zu verschieben, um die Welt zu umrunden. Aus diesem Grund startete Violette im Alter von nur 22 Jahren ihr Projekt Vendée Globe, nachdem sie das Boot von Jean Le Cam gekauft hatte, das jetzt DeVenir heißt.

Erfolge

2024

New York Vendée – Les Sables d’Olonne 18

Der Transat CIC18

2023

Kehre zur Basis zurück 23

Jacques Vabre Liegestuhl 21

Azimut-Herausforderung13

2022

Sardinha-Pokal (Figaro) 4

Figaro Solitaire10

2021

Figaro Solitaire 19

Doppelter Figaro-Liegestuhl9

2020

Figaro Solitaire30

2019

Mini-Liegestuhl16

2018

Offene Jugend-420-Weltmeisterschaften3

2017

Offene Jugend-420-Weltmeisterschaften 2

French Open 420-MeisterschaftGewinner

2016

Offene Jugend-420-Weltmeisterschaften 3

French Open 420-Meisterschaft Gewinner



Boot IMOCA

Frühere Namen des Bootes: FONCIA, TC2, MOVISTAR, MAPFRE, Maître CoQ, Mare, Cheminées Poujoulat, Hubert, Finistère Mer Vent, Yes We Cam

Architekt: Farr Yacht Design

Baustelle: CDK, Port-la-Forêt

Erscheinungsdatum: 29. Mai 2007

Länge: 18,28 m

Breite: 5,90 m

Tiefgang: 4,5 m

Gewicht: 8t

Masthöhe: 29 m

Segelfläche gegen den Wind: 300 m2

Segelfläche vor dem Wind: 620 m2

DeVenir ist ein sportliches und gesellschaftliches Projekt, an dem viele Partner beteiligt sind. Zu den historischen Partnern gesellt sich der führende Jugendrekrutierer Frankreichs: McDonald’s-Restaurants. Mehr als 130 McDonald’s-Einrichtungen beteiligten sich am DeVenir-Projekt mit dem Ziel, den Restaurantteammitgliedern ein unglaubliches Abenteuer zu bieten, die Werte des Projekts zu fördern und Integrationsprobleme durch originelle Kommunikation zu lösen.

Sein Engagement

Über ein sportliches Projekt hinaus möchte Violette diesem Abenteuer auch einen sozialen Aspekt verleihen: Ihr Vendée-Globe-Projekt mit dem Namen DeVenir unterstützt die Apprentis d’Auteuil-Stiftung, deren Patin Violette ist, indem sie jungen Menschen, die bauen möchten, Hoffnung gibt ihre Zukunft. Heute unterstützt ein Kollektiv von McDonald’s-Franchisenehmern, die mehr als 130 Restaurants vertreten, das DeVenir-Projekt, um seine Teammitglieder und Manager für Violette an Bord zu holen und so mit der Stiftung Apprentis d’Auteuil die Integration und Ausbildung junger Menschen in zu fördern Schwierigkeit.

Nachrichten und Medien

Donnerstag, 26. Dezember 2024 Violette Orange

Donnerstag, 19. Dezember 2024

Violette Orange

Dienstag, 17. Dezember 2024

Violette Orange

Sonntag, 15. Dezember 2024 Violette Orange

Sonntag, 15. Dezember 2024

Violette Orange

Donnerstag, 12. Dezember 2024

Violette Orange

Sonntag, 8. Dezember 2024 Violette Orange

Freitag, 6. Dezember 2024

Violette Orange

Montag, 2. Dezember 2024

Violette Orange

Montag, 2. Dezember 2024 Violette Orange

Donnerstag, 28. November 2024 Violette Orange

Freitag, 22. November 2024 Violette Orange

Ich habe von meinen Netzwerken gehört, die in Flammen stehen, wir haben die Communities verdoppelt oder verdreifacht, es ist so cool! Es ist eine große Unterstützung für unser Projekt, es macht einfach Freude. Ich möchte mich bei allen bedanken, die Nachrichten senden. Es gibt mir viel Kraft, wenn ich auf See bin!Violette Orange

Donnerstag, 14. November 2024 Violette Orange

8Diashow Montag, 4. November 2024 Violette Orange

Freitag, 18. Oktober 2024

VERTRAUEN DER SKIPPER (2/40). Trotz ihrer Größe von 1,80 m und ihrer dünnen Stimme ist es eine Untertreibung zu sagen, dass Violette Dorange imposant ist. Obwohl sie mit 23 Jahren die Jüngste sein wird, die an den Start geht, ist die Charente-Seglerin dennoch bei weitem nicht die Unerfahrenste in diesem Abenteuer, von dem sie seit ihrer Geburt geträumt hat…Violette Orange

Bleiben Sie nah dranvon #VG2024

Meine E-MailIch möchte Neuigkeiten von SAEM Vendée, dem Veranstalter des Vendée Globe, erhaltenIch möchte Neuigkeiten von SAEM Vendée-Partnern erhaltenRegistrieren

* Erforderliche Felder

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 2016/679, bekannt als Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), erinnern wir Sie daran, dass Ihnen ein Recht auf Zugang, Berichtigung, Widerspruch, Löschung, Übertragbarkeit, Einschränkung der Verarbeitung und Definition zusteht Obduktionsrichtlinien für Informationen über Sie. Sie können diese Rechte jederzeit elektronisch oder per Post an die folgenden Kontaktdaten ausüben: SAEM Vendée – 38 Rue du Maréchal Foch – 85923 LA ROCHE SUR YON Cedex 9 – sebastien.martin@vendeeglobe.fr .

Alle detaillierten Informationen zur Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten und zur Ausübung Ihrer Rechte bezüglich der Sie betreffenden Informationen finden Sie unter diesem Link: Datenschutzerklärung .

Wenn Sie nach Kontaktaufnahme der Meinung sind, dass Ihre Rechte an Ihren Daten nicht respektiert werden, haben Sie auch das Recht, eine Beschwerde oder Beschwerde bei der CNIL, der zuständigen Aufsichtsbehörde im Bereich des Datenschutzes, einzureichen: https:/ /www.cnil.fr/fr

Unsere Partner

Titelpartner

Hauptpartner

Premium-Partner

Offizielle Partner

Offizielle Lieferanten

UN-Partner

Ozeanpartner

Medienpartner

Technische Zulieferer

#

E