Vendee Globe 2024 – sechs Frauen, die bei der diesjährigen Vendée Globe allein die Welt erobern

Bei der 10. Ausgabe der Vendée Globe, die am 10. November in Les Sables d’Olonne startet, sind wie beim letzten Rennen 2020–21 sechs weibliche Skipperinnen am Start, ein neuer Rekord.

Dieses Mal wird das weibliche Kontingent von der britischen Veteranin Sam Davies auf Initiatives-Coeur 4 angeführt , die zum vierten Mal bei der Vendée Globe antritt.

Bei ihrem zweiten Rennen sind drei Skipper am Start – die deutsch-französische Seglerin Isabelle Joschke auf MACSF , der Brite Pip Hare auf Medallia und die Französin Clarisse Crémer auf L’Occitane En Provence .

Zwei weitere werden zum ersten Mal bei dem Rennen an den Start gehen: Violette Dorange aus Frankreich auf DeVenir , die mit 23 Jahren die jüngste Skipperin ist, die jemals an der Vendée Globe teilgenommen hat, egal ob Mann oder Frau, und Justine Mettraux aus der Schweiz auf Teamwork-Team SNEF .

Noch nie hat eine Frau diesen härtesten Einhandmarathon gewonnen. Am nächsten kam diesem Preis die Britin Ellen MacArthur in den Jahren 2000-2001, die hinter dem Franzosen Michel Desjoyeaux Zweite wurde und die einzige Frau ist, die es aufs Siegerpodest geschafft hat. Von den elf anderen Frauen, die bisher an dem Rennen teilgenommen haben, landeten drei unter den ersten Zehn.

In dieser Ausgabe ist jedoch ein weiterer Platz auf dem Podium für eine Frau möglich, da sowohl Sam Davies als auch Justine Mettraux vor dem Rennen eine Form zeigten, die sie zu ernstzunehmenden Anwärterinnen auf einen historischen Abschluss im neuen Jahr macht. Davies ist auch eine Anwärterin auf den Gesamtsieg, da sie dieses Jahr beim Transat CIC Dritte wurde.

Wer also sind die sechs Frauen, die sich diesen Winter darauf vorbereiten, die Welt zu erobern?

Sam Davies (Initiatives-Cœur 4), britischer Seemann

Am Steuer ihres neuen Initiatives-Cœur 4 ist Sam Davies in der besten Form ihrer Karriere. Mit einem dritten Platz beim Transat CIC und einem sechsten Platz bei der New Yorker Vendée-Les Sables d’Olonne wird sie bei dieser Vendée Globe auf das Podium hoffen. Die in Frankreich lebende britische Rennfahrerin kann eine bemerkenswerte Bilanz bei der IMOCA vorweisen: In ihrer Karriere, die 2003 begann, hat sie an 41 Ein- und Zweihandrennen teilgenommen. In dieser Zeit landete sie nicht weniger als 37 Mal in den Top 10. Davies ist hartnäckig und wettbewerbsfähig und wird von ihrem Wunsch getrieben, ihren ersten Vendée Globe von 2008/09 zu wiederholen oder noch zu übertreffen, als sie Vierte wurde. Ihre letzten beiden Rennen hat sie nicht regelkonform beendet – beim Rennen 2020/21 hatte sie vor Südafrika einen schweren Unfall mit einem Gegenstand im Wasser. Doch nachdem sie die Reparaturen durchgeführt hatte, kämpfte sie mit den Nachwirkungen dieses schrecklichen Ereignisses und entschied sich, den Rest der Strecke größtenteils hinter der Flotte zu segeln. Im Laufe der Jahre hat sich Davies als starke Botschafterin für die Herz-Wohltätigkeitsorganisation erwiesen, deren Namen sie auf ihrem Boot trägt.



Justine Mettraux (TeamWork-Team SNEF), Schweizer Seglerin

Justine Mettraux ist gewissenhaft, fleißig und stammt aus einer Schweizer Segeldynastie, deren Brüder und Schwestern alle auf höchstem Niveau segeln. Sie ist eine tragende Säule der Top 10 in IMOCA und könnte bei der Vendée Globe aufs Podium gelangen. Sie verfügt über konkurrenzlose Erfahrung im Ocean Race, das sie 2023 als Teil des 11th Hour Racing Teams gewann, nachdem sie 2018 mit dem Dongfeng Race Team den Vorgänger, das Volvo Ocean Race, gewonnen hatte. Als bescheidener Charakter zweifelte Mettraux zunächst an ihren Fähigkeiten als Solistin, aber ihre konstante Leistung im von VPLP entworfenen ehemaligen Charal 1 von 2018 spricht für sich. Mettraux ist entschlossen, bei ihrer ersten Vendée Globe gut abzuschneiden, und hat das Zeug dazu, unter die ersten Fünf zu kommen.

Clarisse Crémer (L’Occitane en Provence), französische Seefahrerin

Clarisse Crémer war die schnellste Frau, die allein und ohne Unterbrechung um die Welt segelte, als sie bei der letzten VG in 87 Tagen den 10. Platz belegte. Sie eroberte die Herzen und Köpfe während eines Rennens, das sie in ihrer Heimat Frankreich zu einem Star machte. Seitdem hat sie im Vorfeld dieser Kampagne für Schlagzeilen gesorgt.



Sie ist jetzt mit einem fantastischen Boot zurück – der ehemaligen Apivia, die von Guillaume Verdier entworfen wurde – und hat von der Zweihandarbeit mit Alan Roberts und der Leitung durch Alex Thomson profitiert. Crémer wird im selben Rennen wie ihr Ehemann – Tanguy Le Turquais (Lazare) – um die Welt segeln und versuchen, all ihre Erfahrung zu nutzen, um sich gegenüber dem letzten Mal zu verbessern. Aber nach einer herausfordernden Saison im Jahr 2024 wird ein Top-10-Ergebnis eine große Leistung sein.

Isabelle Joshke (MACSF), französisch-deutsche Seglerin

Isabelle Joshke hat eine IMOCA-Karriere hinter sich, die bis ins Jahr 2017 zurückreicht. Beim letzten Mal segelte sie eine heroische und wettbewerbsfähige Vendée Globe, nur um dann durch einen Kielbruch zunichte gemacht zu werden, der sie in Brasilien zum Aufhören zwang, als sie auf dem 11. Platz und als beste weibliche Skipperin lag. Mit einem VPLP-Verdier-Design aus dem Jahr 2007, das mit Tragflächen ausgestattet ist, in einer von Alain Gaautier geleiteten Kampagne die Top 10 zu erreichen, wird eine große Herausforderung sein, da so viele neue Boote in der Flotte sind. Aber Joshke, eine lautstarke Verfechterin von mehr weiblichen Skippern in der IMOCA, ist eine weitere mutige und entschlossene Solistin, die weiß, wie sie sich auf dem globalen Kurs einteilen muss, und sie wird vom Start weg hart pushen. Sie wird das theoretische Potenzial ihres Bootes wahrscheinlich übertreffen.

Pip Hare (Medallia), britischer Seemann

Pip Hare ist eine weitere britische Skipperin mit viel Erfahrung, die ihre erste Vendée Globe beim letzten Mal auf dem 19. Platz beendete. Sie kaufte dann Louis Burtons VPLP-Verdier-Foiler Bureau Vallee 2 (ehemals Banque Populaire VIII) aus dem Jahr 2015. In Zusammenarbeit mit dem technischen Direktor Joff Brown wurde das Boot einer umfassenden Überholung mit neuen, viel größeren Foils unterzogen, da Hare einen Kurs festlegt, um unter den älteren Foiling-Booten konkurrenzfähig zu bleiben. Hare ist eine großartige Kommunikatorin, die ihre Abenteuer gerne teilt, und hat beim letzten Vendée Globe bewiesen, wie zäh und fähig sie ist, als sie im Südpolarmeer ein gebrochenes Ruder wechselte. Hare, die ihr Team in Poole an der englischen Südküste stationiert hat, will es dieses Mal unbedingt noch besser machen und wird alles daran setzen, ein konkurrenzfähiges Ergebnis zu erzielen.

Violette Dorange (DeVenir), französische Seemannin

Violette Dorange schrieb als jüngste Teilnehmerin aller Zeiten, die an der Vendée Globe teilnahm, Geschichte. Sie ist ein strahlendes Licht, das aus dem Cockpit Positivität ausstrahlt. Sie ist auch eine ernsthafte Rennfahrerin, die gezeigt hat, dass sie gegen Boote ihrer Generation konkurrenzfähig sein kann. Dorange, ein Schützling von Jean Le Cam, verwendet das Boot, mit dem Michel Desjoyeaux 2008 zum Sieg segelte und mit dem Le Cam 2021 einen bemerkenswerten vierten Platz erreichte. Als ehemalige 420- und Mini-Transat-Seglerin aus La Rochelle war Dorange knapp bei Kasse, hat aber hart gearbeitet, um ihr Handwerk zu lernen und die Systeme an Bord zu verstehen. Man kann davon ausgehen, dass sie den Kurs beenden und uns dabei unterhalten wird. Man spürt, dass dies nur der Anfang einer möglicherweise langen Karriere in der IMOCA für Dorange ist.

Bisher haben 12 Frauen insgesamt 15 Starts bei der Vendée Globe absolviert, seit das Rennen 1989 ins Leben gerufen wurde. Die Französin Catherine Chabaud war zweimal und Sam Davies dreimal dabei.



Die erste Frau, die das Rennen beendete, war Chabaud, die 1996/97 den sechsten Platz belegte.



Drei Mal gab es bei der Vendée Globe keine weiblichen Teilnehmerinnen – bei den ersten beiden Rennen (1989–1990 und 1992–1993) und beim Rennen 2016–17.



Bisher sind bei dem Rennen nur vier Nationen mit weiblichen Teilnehmern vertreten (im Vergleich zu 20 bei den Männern) – Frankreich, Großbritannien, die Schweiz und Deutschland.



Die diesjährige Nennung von sechs Frauen entspricht dem Rennen 2020–21, als es ebenfalls sechs weibliche Starterinnen gab.



Gemessen an der Gesamtzahl der Starter war die weibliche Beteiligung beim Rennen 2020–21 am höchsten, als sechs – oder 18 % – der 33 Starter Frauen waren. Das diesjährige Rennen mit sechs weiblichen Skippern von 40 macht 15 % der Flotte aus.



Den Vendée Globe-Rekord und den Solo-Nonstop-Weltumrundungsrekord für eine weibliche Skipperin hält Clarisse Crémer mit einer Zeit von 87 Tagen, zwei Stunden und 24 Minuten.

