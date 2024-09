John Kostecki und Austin Sperry USA 8593 sind die Star Weltmeister 2024

Star Weltmeisterschaft 2024 San Diego Yacht Club – Autorin: Rachele Vitello

Die Star-Weltmeisterschaft 2024 war eine der knappsten der letzten Ausgaben, und der Titel war bis zur allerletzten Etappe des allerletzten Rennens offen. Die 2 Meilen lange Vorwindstrecke des sechsten Rennens war für viele der Teams, die um den Weltmeistertitel 2024 kämpften, die längste im Leben. So muss es sich für John Kostecki und Austin Sperry (USA) angefühlt haben, die an der zweiten Top-Marke als Erste die Runde machten, aber von den argentinischen Brüdern Leandro und Lucas Altolaguirre mit großem Tempo verfolgt und schließlich überholt wurden, um im letzten Rennen als Erste ins Ziel zu kommen. Doch das eine Boot zwischen ihnen, John Dane III mit Peter Sangmeister (USA), reichte den Altolaguirres nicht aus, um die Gesamtregatta zu gewinnen: John Kostecki und Austin Sperry sind nach einem knappen Rennen mit Führungswechseln die Star-Weltmeister 2024.



„Wir haben das mit vielen dritten Plätzen gewonnen … es ist immer noch schwer zu verarbeiten. Ich muss JK und dem Team danken, dass sie mir ermöglicht haben, diesen Lebenstraum zu verwirklichen. Ich habe 30 Jahre daran gearbeitet und es fühlt sich einfach so besonders an. Das ist für all die Jungs, mit denen ich in meiner Kindheit gesegelt bin und die mir geholfen haben, der Segler und der Mann zu werden, der ich bin“ , kommentierte ein sehr emotionaler Austin Sperry, Star Olympian 2008 mit John Dane III, gleich nach der Zielüberquerung.

„Wir sind heute ein großartiges Rennen gesegelt, das mussten wir auch. Wir hatten einen tollen Start, waren schnell, wir hatten etwas Glück mit den Winddrehern und einfach alles hat zusammengepasst. Und das braucht man, um eine Weltmeisterschaft zu gewinnen“ , fügte die America’s Cup-Legende hinzu, Silbermedaillengewinner bei den Olympischen Spielen 1988 in der hart umkämpften Soling-Klasse, Gewinner des Volvo Ocean Race 2001/02 mit Illbruck Challenge, der 16 Weltmeistertitel gewonnen hat, davon nun 17 mit seinem ersten in der Star-Klasse.



Es begann alles pünktlich, aber es gab einen General Recall und den darauf folgenden Start mit Black Flag, bei dem 3 Boote früh überholten und aufgeben mussten: Erik Lidecis mit Gregory Smith – der die Top 10 um einen Platz verpasste – Piet Eckert und Frederico Melo (SUI/POR), Tomas Hornos mit Mauricio Bueno (USA/BRA) und das lokale U30-Team Carter Cameron mit Jack Kingston (USA). Es wehte ein Südwestwind mit 8/10 Knoten, sodass die Rennstrecke näher an der Küste und weg von der Küstenströmung gelegt werden konnte. Es war ein weiteres Rennen mit ständigen Kursanpassungen wegen der über die Rennstrecke ziehenden Wolken, was sowohl für die 64 Boote umfassende Flotte als auch für das Rennkomitee schwierig war.



„Die ganze Woche über war es eine Herausforderung wegen der unterschiedlichen Windrichtungen, der Strömung und der Ungeduld der Flotte beim Start. Wir mussten südlich von Point Loma bleiben, um eine gleichmäßigere Brise zu haben, und nicht zu weit draußen, um der starken Küstenströmung auszuweichen, aber wir sind mit dem Ergebnis zufrieden“ , kommentierte Tom Duggan, Direktor der PRO und Star Class Regatta. „An den letzten vier Tagen herrschten die Bedingungen des San Diego-Klassikers, die ersten beiden waren von einer Hitzewelle geprägt, aber alles in allem hatten wir sechs anspruchsvolle und faire Rennen für alle, Mission erfüllt“, fügte der stellvertretende PRO und SDYC Waterfront Director Jeff Johnson hinzu.



Bei der ersten Topmarke führten Eric Doyle mit Payson Infelise (USA), gefolgt von Jack Jennings und Pedro Trouche (USA/BRA). Die ersten der sechs im Kampf um den Titel waren John Kostecki mit Austin Sperry, die Argentinier waren Achter. Die Altolaguirre-Brüder kamen als Erste am Tor an, mit drei Booten zwischen ihnen und Kostecki/Sperry. In diesem Moment gewannen sie die Meisterschaft, aber das hielt nicht lange. Bei der zweiten Topmarke lagen die Amerikaner an erster Stelle, Dane / Sangmeister an zweiter und Altolaguirres an dritter Stelle. Kostecki /Sperry lagen nun in der Gesamtwertung der Regatta an erster Stelle. Der zweite Vorwind war nichts für schwache Nerven und ein so knappes Finish hatte es in der Star Class seit 23 Jahren nicht mehr gegeben; das letzte Mal, dass zwei Teams nur einen Punkt auseinander lagen, war 2001.



„ Es war eine lange Woche mit schwierigen Bedingungen und es kam auf das letzte Rennen zwischen sechs Booten an. Es war wirklich ein großartiger Abschluss seiner Meisterschaft, offen bis zur letzten Etappe“, sagte Danny Cayard, Starsegler in dritter Generation.

„Es war bis zum Schluss knapp, aber heute haben wir es knapp verpasst… Glückwunsch an die Gewinner, sie haben einen tollen Job gemacht und das bessere Rennen gesegelt, also Hut ab vor ihnen. Wir sind mit unserem Ergebnis zufrieden, Danny und ich sind erst seit kurzer Zeit zusammen gesegelt und daher war es für uns persönlich gut und ich freue mich auf das nächste gemeinsame Rennen“, fügte Will Stout vom San Diego Yacht Club hinzu.



Leandro und Lucas Altolaguirre, großartige argentinische Segler unter 40 Jahren, bewiesen unglaubliche Fähigkeiten, insbesondere vor dem Wind, und wurden von der gesamten sehr aktiven argentinischen Star Class und natürlich dem Newport Harbor Star-Segler Jim Buckingham unterstützt, der ihnen eines seiner Boote für die Meisterschaft lieh.



„Wir hatten ein hartes Ende der Meisterschaft und dieses Rennen. Wir starteten gut, blieben im ersten Aufwind in den Schichten und hatten dann einen hervorragenden Vorwind, bei dem wir die erste Position eroberten. Im zweiten Aufwind verloren wir zwei Boote und auf der letzten Etappe waren wir schnell und gewannen das Rennen, aber nicht die Meisterschaft“, erklärte Lucas Altolaguirre. „Wir hatten hier eine fantastische Woche, wir sind sehr, sehr glücklich, alles war einfach perfekt.“



Der Schmerz brennt immer noch und wird für den Star Class-Präsidenten, Star-Weltmeister, Louis Vuitton Cup-Gewinner und internationale Segellegende Paul Cayard mit dem zweifachen Star-Weltmeister und Olympiateilnehmer Frithjof Kleen, der nach drei Siegen in sechs Rennen Vierter wurde, noch eine Weile weh tun …



„Es ist enttäuschend, drei Rennen zu gewinnen und nicht die Weltmeisterschaft. In Rennen zwei und fünf habe ich einige Fehler gemacht, einfach große Fehler, und bin über den zehnten Platz hinausgekommen. Man muss irgendwie in den Top Ten bleiben. Wenn man kein so tolles Rennen wie heute hat, aber trotzdem gut segelt und es schafft, wieder auf den siebten Platz zu kommen, ist das ok. Ich hatte einfach zu viele Punkte und die anderen Jungs sind sehr konstant gesegelt und ich freue mich riesig für meinen Sohn Danny, der Zweiter wurde“ , kommentierte Cayard. „Wie Frida sagte, waren wir natürlich so nah dran, das Ziel zu erreichen. Nach Rennen vier waren wir wirklich in einer starken Position und deshalb tut es weh. Es ist im Moment schwer, darüber hinaus zu denken, aber wir sind ein gutes Team, wir sind gut gesegelt, wir haben ein schnelles Boot und ich bin sicher, dass wir das nach ein paar Wochen verdaut haben und uns auf einen weiteren Versuch freuen werden.“



Die Star-Weltmeisterschaft 2024 endete mit der Preisverleihung im San Diego Yacht Club, bei der sich alle 128 Segler um die neuen Star-Weltmeister versammelten, die ihre Namen in die über 100 Jahre alte Trophäe eingravieren und sie heute Abend vor der gesamten Flotte in die Höhe recken dürfen.

2024 Star World Championship, San Diego Yacht Club. CA. USA / © Matías Capizzano