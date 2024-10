Louis Vuitton 37. America`s Cup Match beginnt vor dem Finale des Puig Women`s America`s Cup

So oder so wird in Barcelona mit dem Abschluss des heute beginnenden Louis Vuitton 37. America’s Cup Matches Geschichte im America’s Cup geschrieben. Für das Emirates Team New Zealand, den Titelverteidiger, besteht die Chance, zum dritten Mal in Folge zu gewinnen – und das ist noch keinem Team zuvor gelungen. Für INEOS Britannia, den Herausforderer des Rekords, ist zum ersten Mal seit 1964 eine britische Yacht im Match um eine Trophäe dabei, die dem Land, in dem alles 1851 mit einem Rennen um die Isle of Wight begann, bisher entgangen ist.

Ricardo Pinto / America’s Cup

Barcelona ist das Austragungsort dieses spannenden Duells und heute stehen zwei Rennen auf dem Programm, bei denen die beiden Titanen des Segelsports Kopf an Kopf gegeneinander antreten, um sich gegenseitig einzuschätzen und zu sehen, wer sich einen frühen Vorteil sichern kann. Heute Morgen hing in Barcelona eine tiefe Wolkendecke über der Stadt und dem Meer, aber diese wird sich voraussichtlich auflösen, wenn heute Nachmittag eine thermische Brise mit etwa 7-13 Knoten aufkommt und eine Dünung aus Süd von 0,8 Metern begleitet wird. Für die beiden AC75 könnte dies ein perfekter Geschwindigkeitstest und ein früher Vorgeschmack auf ihr Potenzial sein.

Die große Unbekannte heute ist die relative Geschwindigkeit des Emirates Team New Zealand AC75 „Taihoro“, der während des Abschlusses des Louis Vuitton Cup an der Seitenlinie stand. INEOS Britannia hat diese Serie gewonnen und Alinghi Red Bull Racing und Luna Rossa Prada Pirelli besiegt. Sie sind also kampferprobt und mitten in ihren Anbordprozessen. Können die Briten die Neuseeländer überrumpeln oder wird der verbesserte „Taihoro“ in seiner letzten Rennausstattung zu schnell sein? Diese Fragen werden heute beantwortet.

Neben dem Louis Vuitton 37. America’s Cup Match haben wir heute den Abschluss des allerersten Puig Women’s America’s Cup, bei dem die Halbfinalserie gestern Abend kurz vor Sonnenuntergang zu Ende ging. Nach vier superknappen Flottenrennen gingen Athena Pathway und Luna Rossa Prada Pirelli als die ersten beiden hervor und werden ein Grand Final aus einem Rennen, einem Match-Race, bestreiten, das um 14:58 Uhr MEZ beginnen soll. Verpassen Sie es nicht.

Schauen Sie um 14:15 Uhr MEZ noch einmal hier vorbei, um die Live-Übertragung vom ersten Rennen des 37. Louis Vuitton America’s Cup auf der Rennbahn zu sehen.