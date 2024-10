Puig Women`s America`s Cup – Athena Pathway und Luna Rossa Prada Pirelli erreichen das Finale

Da der Rennplan nach den gestrigen Verschiebungen komprimiert wurde, war es ein weiterer schwieriger Tag für das Rennkomitee des Puig Women’s America’s Cup, das geduldig bleiben musste, da leichter Wind seine Bemühungen, die Qualifikationsserie für Teams der Gruppe A des America’s Cup abzuschließen, durchkreuzte.

Ricardo Pinto / America’s Cup

Nachdem die Teams der Gruppe A den ganzen Tag gewartet und zunächst um 10:00 Uhr MEZ auf die Strecke geschickt worden waren, wehte endlich – kurz nach 16:30 Uhr MEZ – genug Wind, um am späten Nachmittag ein einziges Alles-oder-Nichts-Rennen zu absolvieren und so die Qualifikationsserie der Gruppe A zu entscheiden.

Kurz darauf folgte eine Abendserie von vier Schnellrennen zwischen den drei besten Mannschaften der Gruppen A und B (den eingeladenen Teams), um das Halbfinale der Eröffnungsveranstaltung zu entscheiden, bei dem das britische Athena Pathway-Team und das italienische Luna Rossa Prada Pirelli Women’s Team mit einem Punktegleichstand von 27 Punkten die Nase vorn hatten.

Ian Roman / America’s Cup

Diese beiden Mannschaften treten im Finale des Puig Women’s America’s Cup Match Race gegeneinander an. Das Finale ist für morgen – Samstag, 12. Oktober – zwischen den ersten beiden Rennen des Louis Vuitton 37th America’s Cup Match angesetzt.



Unter den grenzwertigen Bedingungen, die beim Rennen der Gruppe A herrschten, war der Erfolg davon abhängig, in der Luft zu bleiben, während das drittplatzierte Alinghi Red Bull Racing und das viertplatzierte Emirates Team New Zealand sich der Mathematik, die für einen Platz auf dem Podium entscheidend war, sehr bewusst waren.

Ian Roman / America’s Cup

Die Schweizer Mannschaft legte einen glanzvollen Traumstart hin und umrundete das obere Tor in Führung vor Athena Pathway, bevor sie im ersten Lauf Halse um Halse mit dem britischen Team mithielt – und dabei auch die ganze Zeit von den Kiwis hart verfolgt wurde. Dann kam das Drama. Athena Pathway umrundete das Leetor als Erste, aber direkt dahinter hatte Alinghi Red Bull Racing Probleme, als sie bei einem Wendeversuch ihre Foils ablegten und Emirates Team New Zealand die Möglichkeit gaben, sich auf den zweiten Platz zu schleichen.

Puig Women`s America`s Cup – Athena Pathway und Luna Rossa Prada Pirelli erreichen das Finale

Ricardo Pinto / America’s Cup

Quälenderweise blieben die Schweizer so lange im Rückstand, dass sowohl NYYC American Magic als auch Luna Rossa Prada Pirelli sie überholen konnten. Als sie sich wieder erholt hatten, war der Rückstand zu groß und das Emirates Team New Zealand hatte sich den letzten Podiumsplatz in der Qualifikation geschnappt, der ihnen den Einzug ins Halbfinale sicherte.

Ricardo Pinto / America’s Cup

Die Abendwolken zogen nun schnell auf, aber da der Wind so stark war wie den ganzen Tag nicht, war das Rennkomitee entschlossen, vier Halbfinalrennen auszutragen. Das erste Rennen startete um 17:30 Uhr MEZ mit den Qualifikanten der Gruppe B, Swedish Challenge powered by Artemis Technologies, JAJO DutchSail und Sail Team BCN, zusammen mit Athena Pathway, Luna Rossa Prada Pirelli und Emirates Team New Zealand.

Ian Roman / America’s Cup

Was sich in den nächsten anderthalb Stunden abspielte, war eines der spannendsten AC40-Rennen aller Zeiten. Von Anfang an zeigten die beiden Teams hervorragende Konstanz und Tempo, wobei Luna Rossa Prada Pirelli und Athena Pathway in allen vier Rennen immer stark wirkten. Allerdings hatten die beiden Teams nicht ganz die Nase vorn, und die Rennsiege des Sail Team BCN im ersten und vierten Rennen begeisterten die heimischen Fans und hielten die Italiener und Briten auf Trab.

Ian Roman / America’s Cup

Im zweiten Rennen drängte sich Luna Rossa Prada Pirelli an einem überfüllten oberen Tor an Athena Pathway heran, um die Führung zu übernehmen, und segelte danach zu einem souveränen Sieg davon, während die Briten bequem Zweite wurden.

Die Konstanz machte sich langsam bezahlt, und im dritten Rennen startete Athena Pathway souverän am Steuerbordende der Linie und segelte zu einem dominanten Rennsieg. Entscheidend war, dass Luna Rossa Prada Pirelli den zweiten Platz sicherte, und diese beiden konnten nun vor dem letzten Rennen nur noch vom drittplatzierten Sail Team BCN nach Punkten herausgefordert werden.

Puig Women`s America`s Cup – Athena Pathway und Luna Rossa Prada Pirelli erreichen das Finale

Ian Roman / America’s Cup

Und was für ein letztes Rennen das war. Vier Boote, darunter Athena Pathway und Luna Rossa Prada Pirelli, waren am Start, sodass Sail Team BCN und Emirates Team New Zealand die Führung bei der ersten Etappe in Luv übernehmen konnten, als der Wind gegen Sonnenuntergang nachließ. Luna Rossa, nachdem sie ihre OCS-Strafe schnell abgegolten hatte, fuhr weit nach rechts auf der Strecke und kam als Sieger hervor, während Athena Pathway hart segelte, um die Lücke zu den Führenden zu schließen, und am Luvtor auf den dritten Platz vorrückte.

Ricardo Pinto / America’s Cup

Am Ende des ersten Laufs lag Luna Rossa immer noch in Führung, wobei Sail Team BCN sie hart unter Druck setzte. Als der Wind weiter nachließ, konnten die Italiener beim zweiten Schlag ihre Foils abnehmen und die Spanier fuhren einen brillanten zweiten Sieg des Tages ein. Athena Pathway behielt die Nerven und überquerte die Ziellinie als Dritte, um sich ihren Platz im Match Race-Finale zu sichern.

Ricardo Pinto / America’s Cup

Giulia Conti, Skipperin von Luna Rossa Prada Pirelli, kam erschöpft, aber erfreut an Land und sagte: „Ich bin erschöpft, aber überglücklich. Es ist eine Freude, die ich noch nie zuvor gespürt habe, weil ich sie mit Menschen teilen kann, die nicht nur Teamkolleginnen, sondern auch sehr gute Freunde sind und die ich sehr liebe, und das übertrifft meine Erwartungen bei weitem.“

„Es war schwer, den ganzen Tag konzentriert zu bleiben, weil wir schon ab 9:15 Uhr morgens auf dem Wasser waren, aber wir haben es wirklich geschafft, uns zusammenzureißen. Auch unser Trainer hat wirklich gute Arbeit geleistet und uns die ganze Zeit über konzentriert gehalten. Wir wussten einfach, dass wir die Dinge einfach halten und das Boot schnell halten mussten, und das haben wir getan.“

Mit Blick auf das morgige Match Race-Finale gegen Athena Pathway fügte Conti hinzu: „Ich freue mich auf das Finale. Ich kann es kaum erwarten, gegen Athena Pathway zu segeln. Ich finde, sie haben auch großartige Arbeit geleistet, und mit dem Projekt, das Hannah Mills entwickelt hat, haben sie es meiner Meinung nach wirklich verdient, im Finale zu stehen. Ich bin schon sehr lange in Jollen gegen Hannah angetreten, daher ist es großartig, dieses Finale mit ihr zu teilen.“

Ian Roman / America’s Cup

Tash Bryant, Backbord-Steuerfrau auf der Athena Pathway, ging zufrieden, aber sehr darauf konzentriert, die Arbeit zu erledigen, an Land und sagte: „Ich denke, wir sind ziemlich aufgeregt und natürlich ist es eine Erleichterung, in die Fußstapfen des INEOS Britannia-Teams zu treten, und wir können es kaum erwarten, morgen unser Bestes zu geben. Natürlich sind wir an Bord super wettbewerbsfähig, also wollen wir das Rennen wirklich gewinnen – wobei das erste wirklich etwas Besonderes ist – und wir können es kaum erwarten, an die Startlinie zu gehen.“

Ian Roman / America’s Cup

Über das heutige Rennen und den unermüdlichen Ansatz des Teams sagte Bryant: „Wir haben wirklich hart daran gearbeitet, gelassen zu bleiben, egal was im Rennen passiert, besonders heute, als es unvorhersehbar wurde und wir uns nicht hundertprozentig sicher waren, was der Wind machen würde. Wir mussten jedes Rennen mit einem weißen Blatt angehen, rausgehen und im Moment einfach unser Bestes geben. Wir haben hart daran gearbeitet, uns neu auszurichten. Wenn wir einen kleinen Touchdown haben oder etwas passiert, das wir nicht vorhergesehen haben, haben wir als Team hart daran gearbeitet, uns so gut wie möglich neu auszurichten und das Boot in Echtzeit zu fixieren. Ich denke, heute sind wir rausgegangen und haben uns damit brüsten können, denn wir haben einige erstaunliche Comebacks hingelegt und sind aus Situationen herausgekommen, in denen wir wirklich nicht sein wollten.“

Ricardo Pinto / America’s Cup

Im Finale des Puig Women’s America’s Cup heißt es also Luna Rossa Prada Pirelli gegen Athena Pathway. Diese beiden hervorragenden Teams werden mit Sicherheit eine Meisterleistung im Matchracing abliefern, bei der sie auf dem Wasser absolut nichts trennt.

Ricardo Pinto / America’s Cup

Es ist einer der Höhepunkte dieses grandiosen Segelsommers in Barcelona und während am vorletzten Tag des Puig Women’s America’s Cup die Sonne untergeht, scheint dieser Eröffnungswettbewerb morgen seinen atemberaubenden Höhepunkt zu erreichen.

Welches dieser beiden Spitzenteams auch immer am Ende den Pokal der spanischen Architektin und Designerin Patricia Urquiola in die Höhe reckt, die Ehre, als erste den Puig Women’s America’s Cup zu gewinnen, wird ihnen auf jeden Fall zuteil.

(Magnus Wheatley)

Puig Women`s America`s Cup – Athena Pathway und Luna Rossa Prada Pirelli erreichen das Finale