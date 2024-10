Louis Vuitton 37. Americas` Cup Barcelona Video – in der Startbox großer Fehler von Ineos Britannia 3:0

Beim Louis Vuitton 37. America’s Cup Match war eine gnadenlose Ausführung zu sehen, als das Emirates Team New Zealand seinen Vorsprung auf 3:0 ausbaute, nachdem es dem Challenger of Record INEOS Britannia in der Vorstartphase des einzigen heute in Barcelona beendeten Rennens eine Strafe aufgezwungen hatte.

Am frühen Nachmittag waren die Bedingungen vielversprechend, die Meteorologen erwarteten jedoch ein langsames Abflauen der Ostbrise, was leider schneller geschah als erwartet.

Unter den Augen Seiner Majestät König Felipe VI. an Bord des spanischen Flugzeugträgers „Juan Carlos I“ begann das dritte Rennen der Serie um die ersten sieben Punkte pünktlich, wobei an einigen Stellen entlang der Strecke Druckzonen mit bis zu 11 Knoten zu verzeichnen waren und die Durchschnittsstärke bei etwa 8 bis 9 Knoten lag.

Mit einem Vorsprung von zwei zu null Punkten über Nacht war das Titelverteidigerteam Emirates Team New Zealand offensichtlich nicht in der Stimmung, Chancen ungenutzt verstreichen zu lassen, und als beide Boote in der Anfangsphase des Vorstarts Kreise drehten, war es ein vorherbestimmter und offensichtlich gut geübter Schachzug der neuseeländischen Afterguard aus Peter Burling und Nathan Outteridge, der einen frühen Strafstoßvorteil einbrachte.

INEOS Britannia war mit einer Backbordhalse in die Box gesegelt, bevor sie eine Art Markenzeichen ausführten: Sie nahmen Kurs, nachdem sie den Bug des ankommenden neuseeländischen Bootes gekreuzt hatten, und wendeten oberhalb der Startlinie, um zu versuchen, an das Heck ihres Rivalen zu gelangen. Als die Briten jedoch mit einer Backbordhalse unterhalb der Linie durchkamen, wurden sie von Emirates Team New Zealand konfrontiert, das direkt von Steuerbord auf sie zukam – und zwar als Boot mit Vorfahrt.



Als sich der Abstand zwischen den Booten schnell verringerte, musste INEOS Britannia Platz machen, aber sie taten dies zu spät und die Yachten kamen sich so nahe, dass sich ihre Foils überlappten. Beide Boote protestierten, bevor der Hauptschiedsrichter Richard Slater das britische Team wenige Augenblicke später mit einer „Get-Back“-Strafe von 75 Metern bestrafte.

Obwohl sie die Strafe schnell abgearbeitet hatten, indem sie nach dem Start den nötigen Abstand aufgaben, wussten die Steuermänner der INEOS Britannia, Sir Ben Ainslie und Dylan Fletcher, bereits zu diesem frühen Zeitpunkt, dass es ein schwieriges Rennen werden würde, in das sie wieder hineinkommen würden.

So sehr sie sich auch bemühten, die Briten trafen auf eine verbissen entschlossene Mannschaft des Emirates Team New Zealand, die ihren Gegnern keinen Vorteil ließ und sie während der drei Runden des 27-minütigen Rennens hartnäckig blieb.



Die Kiwis holten auf jeder Etappe auf, indem sie den Winddruck auf einem kniffligen, nach Osten gerichteten Kurs, der mit wahllos kommenden und gehenden Druckstellen übersät war, wunderbar ausnutzten. Im weiteren Verlauf des Rennens ließ der Wind auf etwa sieben Knoten nach, aber dank ihrer feinen Flugkontrolle und überlegenen Geschwindigkeit aus Wenden und Halsen konnte das Emirates Team New Zealand seinen Vorsprung auf 52 Sekunden ausbauen. INEOS Britannia wird durch die ähnlichen Geschwindigkeiten der Boote auf der Geraden ermutigt sein, aber die Kiwis haben ein gutes Tempo bei den Manövern und einen super-weichen Stil auf der gesamten Strecke.

Das Emirates Team New Zealand marschierte in dieser Serie, in der die ersten sieben Plätze belegt werden, mit der Sicherheit eines Meisterteams an der Spitze des Segelsports auf 3:0. Als Titelverteidiger des Louis Vuitton 37th America’s Cup waren sie in dieser Serie bisher praktisch fehlerlos. Für INEOS Britannia ist das Ausmaß der vor ihnen liegenden Aufgabe klar, sodass sie sich schnell neu ausrichten und vielleicht auf bessere Bedingungen später in der Woche hoffen wollen.

Bedauerlicherweise musste das vierte Rennen der Serie auf morgen, Montag, den 14. Oktober, verschoben werden, nachdem der Wind wie vorhergesagt nachgelassen hatte – zum Glück für die Tausenden von Zuschauern in Barcelona, ​​die das Race Village und die nahegelegenen, frei zugänglichen Fanzonen an der Plaça del Mar und dem Strand Bogatell bevölkerten, für die Armada von Booten rund um die Rennstrecke sowie für Rennsportfans auf der ganzen Welt, die die globale Übertragung verfolgten.

Nathan Outteridge, Backbord-Steuermann des Emirates Team New Zealand, war mit dem Verlauf der Serie zufrieden und sagte: „Natürlich sind wir mit der Leistung des Bootes ziemlich zufrieden. Wir haben uns gestern die Leistung angesehen und gesehen, dass wir bei den Wendemanövern Fortschritte gemacht haben, also dachten wir, wir würden das Spiel heute wiederholen. Wir haben viel an der Leistung des Bootes gearbeitet und auch daran, wie wir es bei den Manövern segeln. Ich bin sehr glücklich über den Sieg und es hilft immer, wenn man von der Linie aus vorne liegt.“

Auf die Frage, ob das Team ein Comeback des INEOS Britannia-Teams befürchte, antwortete Outteridge: „Es gibt definitiv großen Respekt vor INEOS. Wir haben gesehen, dass sie ein sehr guter Herausforderer sind – das Segelteam besteht aus wirklich guten Seglern und das Boot funktioniert wirklich gut. Wir werden ihnen also keine Gelegenheit geben, etwas Luft nach vorne zu bekommen.“

„Natürlich haben sie eine gute Gruppe hinter sich, die sowohl ihre eigene Leistung als auch die ihrer Konkurrenten analysiert, aber keine Sorge, wir haben viele Leute in unserem Gebäude, die ihre und unsere Leistung im Auge behalten. Es vergeht kein Tag, an dem wir nicht versuchen, auch unser Boot schneller zu machen.“

INEOS Britannia-Kapitän Ben Ainslie zeigte sich entschlossen und fasste den Tag mit den Worten zusammen: „Ich denke, es war eine relativ knappe Leistung, aber während der Rennen haben sie hervorragende Arbeit geleistet, wenn sie in Führung lagen, ihre Position verteidigten und den richtigen Moment fanden, um ein wenig auszubauen. Natürlich war es hart für uns, aber wir haben es relativ knapp gehalten. Es mag so aussehen, als gäbe es eine große Leistungslücke, aber ich glaube nicht, dass sie tatsächlich so groß ist, und wir wissen, dass wir noch Fortschritte machen können.“

Auf die Frage, wo seiner Meinung nach Verbesserungen möglich seien, erklärte Ainslie: „Es ist offensichtlich, dass viel Technik erforderlich ist, um diese Boote gut zu segeln: die Anordnung der Segel am Boot, die Tiefe und wie man die Segel trimmt, und ich denke, es sind viele kleine Dinge.

„Wir sollten uns nicht entmutigen lassen, die Leistung ist nah dran, sie sind eindeutig gut im Aufwind und besonders bei den Wenden, aber wir werden das weiter analysieren und weiter Druck machen. Morgen ist ein anderer Tag und wir werden das auf keinen Fall tatenlos hinnehmen.“

INEOS Britannia kämpft derzeit darum, das Momentum im Louis Vuitton 37th America’s Cup Match auf ihre Seite zu ziehen, während Emirates Team New Zealand entschlossen ist, maximalen Druck auf die Anzeigetafel auszuüben, indem es weiterhin Rennsiege einfährt. Die erste Mannschaft mit sieben Punkten wird den America’s Cup-Pokal in die Höhe heben, aber dieser 173 Jahre alte Wettbewerb hat in seiner geschichtsträchtigen Geschichte schon viele Überraschungen sowie atemberaubende Comebacks aus scheinbar unmöglichen Situationen erlebt.



Werden wir in der aktuellen Ausgabe mehr davon sehen? Morgen wissen beide Teams, dass sie für das, was als Einzelrennen geplant ist und um 14:10 Uhr MEZ beginnt, Höchstleistungen erbringen müssen.



(Magnus Wheatley)