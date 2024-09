Louis Vuitton Vorregatta – Rückblick

Es war die erste Gelegenheit, die neue Generation der AC75s-Yachten in Aktion zu sehen, und die Louis Vuitton Preliminary Regatta am vergangenen Wochenende enttäuschte nicht mit einem spannenden Crescendo, bei dem das Emirates Team New Zealand zum Sieger gekrönt wurde. Als Titelverteidiger des Louis Vuitton 37. America’s Cup und mit einem Team voller Erfahrung sind sie der Maßstab, aber die Herausforderer kommen, und die Titelverteidiger hatten es sicherlich nicht leicht.

Ian Roman

Der Louis Vuitton Cup beginnt am Donnerstag, den 29. August, mit den Eröffnungsrennen der ersten Round Robin, und für alle Herausforderer heißt es jetzt oder nie. Jeder Punkt zählt, und jetzt ist die Zeit, sich hervorzutun. Alle Teams wollen auf die Rennbahn und ihre Punktestände auf die Anzeigetafel schreiben, um einen Vorsprung zu haben und das so wichtige sportliche Elixier „Momentum“ zu erlangen. Freuen Sie sich auf ein Feuerwerk auf dem Wasser und schon vom ersten Start an auf uneingeschränkte Action.

Werfen wir einen Blick auf alle untersuchten Teams und prüfen wir die positiven und negativen Aspekte:

Emirates Team Neuseeland

Ian Roman / America’s Cup

Vor dem letzten Tag der Louis Vuitton Preliminary Regatta hatte das Emirates Team New Zealand eine 100-prozentige Siegesquote. Dann, als der Wind auf Ost-Südost drehte und bei einem herausfordernden, kurzen Wellengang, traten sie gegen NYYC American Magic an, die unter diesen Bedingungen ihr Potenzial und ihre Bootsgeschwindigkeit wirklich zeigten und die erste Niederlage der Neuseeländer einfuhren. Nathan Outteridge und Peter Burling erwähnten beide, wie schwierig es war, mit der Brise in Phase zu kommen, und Peter kommentierte nach dem letzten Rennen: „Es war einfach unglaublich ‚phasenhaft‘ und schwierig, den genauen Kurs herauszufinden, da beide Boote so viel gewannen und verloren, und sogar bei diesem letzten Vorwind hatten wir endlich eine Phase richtig und gewannen mit 20-25 Sekunden Vorsprung nach einer ziemlich knappen Bestmarke. Es geht nur darum, diese Phasen richtig zu bekommen und das Boot an der richtigen Stelle zu segeln.“ Die Kiwis haben ein schnelles Boot, wie sie schon früher bei den vorhersehbareren Bedingungen in Garbi bewiesen haben, und das Segelteam ist bei der Ausführung des Matchracings besonders im Vorstart präzise und hat jede Menge Tricks auf Lager. Der Trick für die Kiwis besteht nun darin, die Entwicklung ihres Bootes, insbesondere ihres Aeropakets (Segel), auf die Rennschärfe auszurichten. Nach dem Sieg herrschte an Bord keine überschwängliche Euphorie. Sie wissen, dass sie den Kampf ihres Lebens führen, um den Louis Vuitton 37. America ’s Cup zu verteidigen.

Luna Rossa Prada Pirelli

Ricardo Pinto

Zweifellos eine positive Regatta für die Italiener, die sich mit der Plattformgeschwindigkeit ihres AC75 und der Gesamtmechanik und Logistik des Teams, die erstklassig ist, mehr als wohl fühlen. Sie zeigen in jeder Hinsicht eine sehr gute Leistung. Frustriert werden sie jedoch bei der Endausscheidung gegen Emirates Team New Zealand, die für ein Team, das so hart trainiert und ein umfassendes Spielbuch für die Startvorbereitung und einen taktischen Gesamtplan entwickelt hat, überraschend war. Die Analyse, insbesondere des letzten Rennens, wird intensiv sein, und die Steuerleute werden die verschiedenen Szenarien vor dem Louis Vuitton Cup zweifellos mit ihrem Trainerteam im Simulator durchspielen. Für Luna Rossa Prada Pirelli geht es vor allem um die Feinabstimmung der Technik, aber sie können sich durch die herausragende Leistung ihres Flight Control- und Trim-Teams von Umberto Molineris und Andrea Tesei beruhigt fühlen, die unter Druck mehr als cool wirkten. Die Entwicklung wird in den kommenden Wochen fortgesetzt, und Luna Rossa wird mit Sicherheit schneller werden. Es ist eine gewaltige Herausforderung für den Louis Vuitton 37. America ’s Cup.

NYYC Amerikanische Magie

Ricardo Pinto

Ein dritter Platz für die Amerikaner in einer Regatta mit Höhen und Tiefen, aber ein echtes Gefühl, dass sie auf dem richtigen Weg sind und von ihrer radikalen AC75-Plattform noch viel mehr zu erwarten ist. An Land ist die Körpersprache durchweg positiv, während auf dem Wasser, als der Wind am letzten Tag drehte, ihre Designphilosophie plötzlich ihr unglaubliches Potenzial zeigte. Terry Hutchinson, Skipper und Präsident von Sailing Operations, gab am Ende der Regatta ein aufschlussreiches Interview und sagte: „Das sind die Bedingungen, auf die wir hingearbeitet und die wir optimiert haben. Im September haben wir hier ein ganz anderes Wettermuster und daher ist es interessant, möglicherweise die Ursache und Wirkung des Ballasts zu sehen, den alle Teams gewählt haben und wo sie sich befinden. Einige der Dinge, die wir sehen, ermutigen uns, und einige der Dinge, die wir bei den anderen sehen, wenn sie wirklich gut laufen, man kann sozusagen die Feinheiten erkennen, wenn es wirklich zu Ihren Gunsten läuft oder wenn Sie in Ihren Bedingungen sind. Ich denke, wir versuchen immer noch, unsere Stärken und Schwächen herauszufinden. Der Titelverteidiger hat eine ziemlich harte Marke gesetzt, sein Boot ist sehr gut und ich denke, die Italiener sind genauso gut, aber man sieht, dass alle Teams sehr nah beieinander liegen und man niemanden weit von der Startlinie aus entdecken und erwarten kann, ihn zu überholen.“ Zuverlässigkeit wird etwas sein, worauf sich das Team im Vorfeld des Louis Vuitton Cup konzentrieren wird, im Einklang mit der laufenden Entwicklung. Dies ist ein Team, das jeder genau beobachtet.

INEOS Britannia

Ricardo Pinto / America’s Cup

Der Challenger of Record spricht viel über „marginale Fortschritte“ und sein Trainerteam, bestehend aus Rob Wilson und dem siebenfachen Match-Racing-Weltmeister Ian Williams, wird sich mit Sicherheit um eine verbesserte Ausführung auf der Rennstrecke und Genauigkeit bemühen. Sir Ben Ainslie erwähnte in mehreren Interviews nach dem Rennen, dass das Team nach mehr „PS“ für seine muskulöse AC75-Plattform suchte und dass wir angesichts der reichlichen Ressourcen erwarten können, dass die Briten in der ersten Round Robin mit technischen Verbesserungen antreten. Dylan Fletcher, der Backbordsteuermann der Britannia, strahlte nach der Regatta sicherlich einen optimistischen Ton aus, was das vorherrschende Gefühl widerspiegelte, dass im britischen Lager keine Panik herrschte. Er sagte: „Ich denke, es war gut und wir neigen dazu, viel Positives mitzunehmen. Ja, wir haben nur zwei Siege erzielt, aber es fühlte sich sehr nah an vier an, also denke ich, dass es im Team eine gute Dynamik gibt und wir einfach darauf für die Round Robins aufbauen wollen.“ Britannia ließ ihr Potenzial deutlich aufblitzen, insbesondere beim Sieg gegen Alinghi Red Bull Racing, und das Segelteam zeigte Widerstandskraft, als es in seinem letzten Rennen einen Rückstand gegen die Franzosen aufholte. Ebenso ermutigend war ihre Streckengeschwindigkeit gegen die Podiumsteams, obwohl sie zurücklagen. Es sind also wirklich nur noch „geringfügige Gewinne“ zu erwarten, wenn die Briten weit kommen wollen. Das Team kann auf jede Menge Ressourcen zurückgreifen und hat sich selbst als „Geheimfavorit“ des Louis Vuitton 37. America ’s Cup bezeichnet.

Alinghi Red Bull Racing

Ian Roman / America’s Cup

Zwei enttäuschende Tage vor der Louis Vuitton Preliminary Regatta waren nicht die beste Vorbereitung für die Schweizer, aber sie erholten sich schnell durch hervorragende Teamarbeit und Teamleistung an Land und zeigten auf der Rennstrecke keinen Mangel an Tempo, gepaart mit einigen sehr raffinierten Match-Racing-Manövern. Die Punktekarte lügt jedoch nicht und ein Sieg aus fünf Rennen lässt insgesamt Raum für Verbesserungen. Am Kai besteht der Verdacht, dass das radikal aussehende „BoatOne“ stark für bestimmte und aufkommende Windbedingungen im September optimiert ist, was Trainer Pietro Sibello in einem Interview bestätigte und sagte: „Was das Design betrifft, ist es immer eine Frage des Kompromisses und Sie müssen Ihr Fenster wählen. Wir haben ein klares Fenster im Sinn (ich werde es Ihnen nicht sagen!), und sicher kann es ein Team geben, das gut genug ist, um ein breiteres Fenster zu haben, aber mal sehen. Wir wissen auf jeden Fall, wo wir stehen und wo wir uns verbessern müssen, und wir haben ein großes Team im Rücken, das uns antreibt, also sind wir gut.“ Die Segler werden versuchen, die Manöverausführung zu verbessern, aber das Flugkontroll- und Trimmteam von Bryan Mettraux und Nicolas Rolaz kann aus ihren gemeinsamen Leistungen während der Regatta viel Positives mitnehmen. Arnaud Psarofaghis und Maxime Bachelin haben ein intuitives Steuerverhältnis, aber es wird für das Team unerlässlich sein, in der ersten Round Robin frühe Siege zu erzielen, um den Schwung zu bekommen, den es braucht, um ins Halbfinale einzuziehen.

Orient Express Racing Team

Ricardo Pinto / America’s Cup

Eine schwierige Regatta für die Franzosen, die aufgrund einer Panne auf der NYYC American Magic kampflos nur einen Sieg verbuchen konnten, aber es gibt erste Anzeichen von Optimismus, da die Segler am letzten Tag beginnen, mit ihrem schnellen AC75 gut klarzukommen. Ein knappes Rennen gegen INEOS Britannia über fünf Etappen hat sicherlich das inhärente Potenzial sowohl des Designs als auch des Segeltalents an Bord gezeigt, und das Team wird versuchen, darauf im ersten Round Robin aufzubauen. Es ist eine schwierige Aufgabe, fast eine vertikale Lernkurve für das Team, das von allen Herausforderern sowohl auf dem Wasser als auch im Simulator die geringste Zeit verbracht hat, aber sie haben bei der Louis Vuitton Preliminary Regatta bewiesen, dass sie mehr als in der Lage sind, Rennen zu gewinnen, und es mangelt ihnen sicherlich nicht an taktischem Geschick. Kevin Peponnet, Backbordsteuermann des Orient Express Racing Teams, weiß, welche Herausforderungen auf die Segler zukommen: „Wir fühlen uns auf geraden Strecken sowohl gegen den Wind als auch mit dem Wind sicher, aber jetzt kommt es auf die Manöver und einen starken Start an. Deshalb müssen wir im Simulator und auf dem Wasser mehr an der Bootsführung arbeiten, um beim Louis Vuitton Cup gestärkt zurückzukommen.“ Das ist schwierig, aber nicht unmöglich: Das Orient Express Racing Team muss früh Punkte holen, um im Wettbewerb weiterzukommen.

Ian Roman / America’s Cup

Die Bühne ist bereitet und die Zeit zum Reden ist so gut wie vorbei. Die Teams treffen sich am Mittwoch, den 28. August, zu einer Pressekonferenz vor der ersten Round Robin, und dann geht es am Donnerstag, den 29. August, direkt mit dem ersten Tag des Louis Vuitton Cup los.

Am Eröffnungstag gibt es eine spektakuläre Wiederholung des Louis Vuitton Preliminary Regatta Finals mit Luna Rossa Prada Pirelli gegen Emirates Team New Zealand. Weitere Duelle sind Orient Express Racing gegen Alinghi Red Bull Racing, INEOS Britannia gegen NYYC American Magic und Luna Rossa Prada Pirelli gegen Orient Express Racing.

Ricardo Pinto / America’s Cup

Es steht alles auf dem Spiel. Wie das berühmte Sprichwort sagt: „Um den America’s Cup zu gewinnen, muss man zuerst den Louis Vuitton Cup gewinnen.“

Magnus Wheatley