52 SUPER SERIES Puerto Portals Sailing Week mit 13 Teams aus 9 Nationen – Video

Mit 13 Teams aus neun Nationen, darunter zwei neue Teams und ein neues Boot, verspricht die Puerto Portals 52 SUPER SERIES Sailing Week die bislang härteste Regatta der Saison zu werden.

Mit Ergin Imres gerade vom Stapel gelassener, brandneuer Provezza 11 und zwei Teams, die neu in der weltweit führenden Grand-Prix-Einrumpfserie sind – dem französischen Team Teasing Machine und dem brasilianischen Crioula Team – mit 13 Booten aus neun verschiedenen Nationen wird das Teilnehmerfeld für die Puerto Portals 52 SUPER SERIES Sailing Week nächste Woche nach zwei heiß umkämpften Regatten in Newport, Rhode Island, das größte und stärkste seit vielen Jahren sein.

Wenn die Rennstrecke nach Europa und in die vertrauten Gewässer der Bucht von Palma zurückkehrt, führt Tony Langleys kürzlich gekürter Rolex TP52-Weltmeister Gladiator die Rangliste der Rennstrecke an. Jede der drei Regatten dieser Saison hatte bisher einen anderen Sieger: Provezza, Team Vayu und zuletzt Gladiator. Viele erfahrene Beobachter sind der Meinung, dass bei der jährlichen Rückkehr nach Puerto Portals – der meistbesuchten zweiten Heimat der Rennstrecke – ein viertes anderes Team auf dem Regatta-Podium stehen wird.

Traumdebüt? „ Träum weiter!“, sagt Cutler.

Nach dem Sieg bei der ersten Regatta der Saison in Palma Ende April wäre ein Sieg beim Provezza-Debüt die Traumstory. Ihr neues Vrolijk-Design kann als eine viel engere Weiterentwicklung – eine Verbesserung – ihres erfolgreichen Provezza 10 beschrieben werden, während Botins neue Alegre und Platoon Aviation ein völlig neues Rumpfdesign aufweisen. Und so könnte man logischerweise erwarten, dass das talentierte Team unter türkischer Flagge sein neues Boot schneller und einfacher lernt. Aber der neuseeländische Skipper und Steuermann John Cutler steht mit beiden Beinen fest in der realen Welt und möchte sich nicht mit solchen Fantasien beschäftigen …

„Davon kann man träumen!“, lacht Cutler. „Aber sehen Sie sich an, wie lange wir gebraucht haben, um Provezza 10 auf Touren zu bringen, und wie lange wirklich gute Teams brauchen, um neue Boote auf Touren zu bringen, unabhängig davon, was der Designprozess in Bezug auf den Gewinn versprochen hat. Es dauert lange und ist ein langer Prozess. Ich möchte, dass das neue Boot keine Probleme hat und sich als einigermaßen konkurrenzfähig erweist. Es dauert eine Weile, diese Boote auf Touren zu bringen, weshalb Ergin sich entschieden hat, sie zu diesem Zeitpunkt zu bauen. So können wir diese Saison ein paar Regatten fahren und haben dann eine ordentliche Pause vor der nächsten Saison. Sie können sehen, dass die anderen neuen Boote im Vergleich zu einem Boot, das seit vier oder fünf Jahren gesegelt wird, nicht sofort auf dem gleichen Niveau waren. Hoffentlich sind wir also in der Nähe des Tempos und das Boot erweist sich als zuverlässig. Das sind ein paar gute Ziele für die Woche.“

Das gesamte Provezza-Team hat eine volle Woche lang trainiert, bevor es eine kurze Pause für die letzten Vorbereitungen für die 52 SUPER SERIES Puerto Portals Sailing Week einlegte. Erst in den letzten Tagen des Trainings vor der Regatta wird die neue Provezza zum ersten Mal gegen andere TP52 antreten.

Cutler gefällt unterdessen die Aussicht, zu taktischen Rennen in der Bucht von Palma zurückzukehren, wo das Team 2017 gemeinsam seine erste Rundkursregatta gewann. „ Wir mögen Palma, es ist ein guter Ausgangspunkt. Die Saison ist schon spät und das Wasser ist heiß und das Land ist heiß, daher lässt die Intensität der Meeresbrise nach. Wenn wir die Wechsel ausnutzen, könnten wir einige gute Rennen fahren. Ich habe keine wirklichen Erwartungen an dieses Event, es geht darum, zu sehen, wo wir stehen, und das wird sehr aufregend.“

Die Spitzenreiter der Rennstrecke Gladiator bleiben bei dem „bisher schwersten Event, das es in dieser Saison zu gewinnen gilt“ ihrem Kurs treu …

Und für Tony Langleys Gladiator-Team ist alles neu. Sie führen die Rangliste der Rennstrecke mit drei Punkten Vorsprung vor Doug DeVos‘ Quantum Racing powered by American Magic an, während Takashi Okuras Sled nur neun Punkte dahinter auf dem dritten Platz liegt.

Gladiators junger Projektmanager Feargal Finlay lächelt: „ Ein vierter anderer Gewinner? Warum nicht? Die Regatten dieser Saison sind völlig offen. Sehen Sie sich Alpha + an, die haben gerade zwei Siege in Newport 9 eingefahren (und sind insgesamt Vierter geworden). Und viele Teams stehen viel mehr unter Druck als Gladiator. Ich denke, Boote wie Quantum Racing powered by American Magic, Platoon Aviation und Alegre müssen sich diese Saison noch ein wenig beweisen und anfangen, Regatten zu gewinnen, bevor die Saison zu weit vorbei ist.“

Aber er weist darauf hin: „ Nach allem, was man hört, wird dies das bisher schwerste Rennen dieser Saison. Und wir alle wissen, wie es in Puerto Portals jetzt ist, hier sind es jetzt jeden Tag 35 Grad und man kann herumsitzen und warten und warten und muss in jeder Minute startklar sein. Und man kann an jedem beliebigen Tag zwischen sechs und 18 Knoten haben. Ich glaube, bei den letzten beiden Regatten in Newport, Rhode Island, haben Boote am bevorzugten Ende der Startlinie gewonnen und ihre Bootsgeschwindigkeit genutzt. Diesmal wird es viel mehr um Flottenmanagement gehen, mehr Wendekämpfe. Und mit 13 Booten ist es ein ganz anderes Spiel als mit 10.“

Finlay fasst zusammen: „Bei Gladiator halten wir an den Abläufen fest, die in Newport gut funktioniert haben, aber jetzt sind drei weitere Boote hier. Wir sind sehr zuversichtlich, was die Geschwindigkeit unseres Bootes angeht, wir vertrauen unserem Team und dem Ablauf, aber es ist jetzt eine andere Regatta als die letzten drei. Es wird neue Herausforderungen geben. Wir schauen nicht so sehr auf die Ergebnisse, sondern versuchen, ein Rennen nach dem anderen zu nehmen. Es ist schwer, die Tatsache zu ignorieren, dass wir gerade die Weltmeisterschaft gewonnen haben und die Tour anführen, aber wir gehen einen Schritt nach dem anderen, tun, was wir am besten können, und sorgen dafür, dass das Boot schnell wird. Das Wichtigste für uns ist, uns nicht unter Druck setzen zu lassen, was beim letzten Rennen der Weltmeisterschaft irgendwie passiert ist. Wir wussten, dass wir gewinnen könnten, und landeten in einem unnötigen Wendeduell mit Sled.“

Phoenix und Platoon Aviation haben große Hoffnungen.

Sieger beim Saisonfinale 2023 in Puerto Portals im letzten Jahr und auch Sieger im Jahr 2021 waren Hasso und Tina Plattners Phoenix-Team, das durchaus wieder als Anwärter gelten könnte. Taktiker Ed Baird freut sich auf die Herausforderung. „Es ist immer ein unterhaltsamer Austragungsort. Es ist immer schwer, eine 52 SUPER SERIES zu gewinnen, geschweige denn einen Sieg zu wiederholen. Wir hatten das Glück, letztes Mal so eine gute Woche zu haben und werden auch dieses Mal unser Bestes geben. Und es ist wunderbar zu sehen, wie die Flotte wächst, und es sollte ein großartiges Rennen werden.“

Mit einem dritten Platz bei der Rolex TP52-Weltmeisterschaft in Newport geht es für Harm Müller Spreers neues Platoon Aviation in die richtige Richtung, ein Team, für das die Bucht von Palma in der Vergangenheit ein erfolgreiches Jagdrevier war. Taktiker Vasco Vascotto freut sich auf die Rückkehr nach Puerto Portals, das historisch eine so starke Verbindung zur TP52-Klasse und der 52 SUPER SERIES hat.

„Wir freuen uns sehr, in die Gewässer vor Puerto Portals und der Bucht von Palma de Mallorca zurückzukehren. Dies ist immer einer der symbolträchtigsten Orte für diese Klasse. Und es ist großartig zu sehen, dass die Klasse wieder an Stärke und Tiefe gewinnt. Wir hoffen, dass wir auch in Zukunft so viele Teilnehmer haben werden. On Platoon Aviation war mit dem jüngsten Ergebnis natürlich zufriedener. Ein Podium ist ein hervorragendes Ergebnis, aber wir können damit nicht zufrieden sein und müssen hart arbeiten und klug segeln, um weiter besser zu werden.“

Die Neuen im Block …

Die beiden neuen Teams wollen vor allem erst einmal ins Wasser tauchen und sehen, wie sie sich in dieser dünnen Atmosphäre vor 2025 schlagen. Das brasilianische Crioula-Team wird von den beiden Brüdern Eduardo und Renato Plass geleitet. Sie sind mit ihrem älteren TP52 – einem ehemaligen Paprec – in Südamerika mit beachtlichem Erfolg gesegelt und kommen nun mit einem der schnellsten Boote der letzten Jahre, der ehemaligen Provezza X, zur 52 SUPER SERIES. Taktiker und Projektmanager Sam Albrecht ist zweifacher Olympiateilnehmer und leitet ein Team, das aus einer Mischung von Profi- und Amateurseglern besteht, die aus demselben Club Veleiros do Sul stammen.

Und der bekannte französische Offshore-Rennfahrer Eric De Turckheim hat den ehemaligen Gladiator gekauft und nach vielen Jahren voller Offshore-Erfolge bei den begehrtesten klassischen Offshore-Rennen mit seinen 54 Fuß langen Offshore-Rennbooten ist Teasing Machine nun bereit, an Grand Prix-Inshore-Rennen teilzunehmen. Das Team wird vom Weltumsegler Laurent Pages geleitet.