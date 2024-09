Louis Vuitton Cup – Round Robin – König Felipe VI von Spanien verfolgte am 1.Tag die Rennen

Seine Majestät König Felipe VI. von Spanien erlebte am ersten Tag des Louis Vuitton Cup ein wahres Spektakel mit äußerst knappen Rennen und einigen sehr interessanten Entscheidungen bei leichtem Wind. Der König bestieg ein mit Wasserstoff betriebenes Foiling-Versorgungsschiff, um sich die ersten beiden Rennen des Tages auf der Rennstrecke selbst aus nächster Nähe anzusehen. Das französische Orient Express Racing Team kam mit Feuer im Bauch an und erzielte einen spannenden Sieg gegen Alinghi Red Bull Racing.

Für die Franzosen, die im AC75 nur wenig Zeit hatten, war dies ein wichtiger Sieg. Kevin Peponnet, Steuermann an Backbord, strahlte neues Selbstvertrauen aus und sagte: „Wir sind wirklich optimistisch. Wir haben nicht beide Rennen gewonnen, aber das Ziel war, heute zumindest ein Rennen zu gewinnen. Wir hatten das Gefühl, dass Alinghi Red Bull Racing mehr Schwächen hat als Luna Rossa, daher war ein Sieg eher erreichbar – es war gut, dieses Match zu gewinnen. Gegen Luna Rossa hatten wir das Gefühl, dass wir im Rennen mithalten konnten, und obwohl wir verloren haben, sind wir aus diesem Rennen mit dem Gefühl herausgegangen, dass wir definitiv das Potenzial haben, gegen die Großen zu gewinnen – und wir haben das volle Potenzial unseres Bootes noch nicht entdeckt.“

Maxime Bachelin, Backbordsteuermann bei Alinghi Red Bull Racing, blieb nach der Niederlage gegen das Orient Express Racing Team optimistisch und sagte: „Das ist sicher nicht der beste Start für das Team. Wir erwarten immer, jeden Tag Rennen zu gewinnen, jedes Rennen. Daher ist es nicht toll, mit einer Niederlage zu beginnen. Aber ich denke, dass wir ein starkes Team sind und mit noch mehr Dingen zurückkommen, an denen wir arbeiten können. Wenn wir verlieren, bedeutet das, dass wir einiges lernen müssen. Also werden wir daraus lernen und gestärkt zurückkommen.“

Seine Majestät blieb an Bord des Wasserstoff-Versorgungsschiffs, das als spektakuläre Wiederholung des Louis Vuitton-Vorfinales der Regatta zwischen Emirates Team New Zealand und Luna Rossa Prada Pirelli angekündigt wurde – und wurde nicht enttäuscht. Die Italiener hatten zunächst die Nase vorn, aber durch ein brillantes Leebug-Segeln an der Steuerbordgrenze auf der zweiten Amwindstrecke der Steuermänner Peter Burling und Nathan Outteridge gingen die Neuseeländer in Führung und gaben diese nicht mehr ab.

Andy Maloney, einer der Fluglotsen und Trimmer an Bord des Emirates Team New Zealand, sprach im Anschluss über den Schlagabtausch des Tages, mit dem wir in Führung gingen: „Ein weiteres großartiges Rennen gegen die Italiener und wirklich, wirklich zufrieden damit, wie wir dieses Rennen gesegelt sind. Wir sind bei ihnen geblieben, als es nötig war, und haben ein paar Gelegenheiten genutzt, um uns abzusetzen und wieder ins Rennen einzusteigen. Dann, bei der letzten Wende, haben sie in einer Position gewendet, von der wir dachten, wir könnten gerade lange genug an ihrer Hüfte leben, um sie an der Layline zu halten, und dann haben sie auch eine ziemlich schöne Wende gemacht und es gerade noch geschafft, sie davonzudrängen.“

Francesco Bruni, der mit einem Sieg und einer Niederlage an Land kam, gab seine Einschätzung des Tages ab: „Wir können aus dem Spiel gegen die Kiwis viel Positives mitnehmen. Wir sind gut weggekommen und lagen im Spiel vorne, also waren wir nicht besonders glücklich, als sie an uns vorbeizogen. Aber dass wir den Kiwis so nahe kommen können, ist ein gutes Zeichen. Wir wissen, dass es nicht einfach ist, gegen sie zu gewinnen, und wir werden die Fehler, die wir gemacht haben, noch einmal durchgehen müssen.“

Das dritte Rennen des Tages war zu Beginn dramatisch, als NYYC American Magic von den Foils fiel, bevor sie überhaupt die Chance hatten, in die Vorstartbox einzufahren, und INEOS Britannia einen klaren Start ermöglichte. Die Boote zeigten unterschiedliche Strategien mit den Vorsegeln, aber die Briten wurden nie angeführt, obwohl die Amerikaner den Abstand an der Ziellinie auf nur 14 Sekunden verkürzten. Das knappe und dramatische Rennen war die Zusammenfassung des Tages.

Sir Ben Ainslie kam an Land und war über den Sieg erfreut. Er sagte: „Es war ein schöner Sieg für das Team, schon früh einen Punkt zu holen. American Magic hatte am Start ein paar Probleme, sodass wir dort eine große Lücke hatten und wir hatten nicht das Gefühl, dass wir ein besonders gutes Rennen gesegelt sind, weder was die Verteidigung der Führung noch das Finden der richtigen Balance und des Rhythmus im Boot angeht. Also haben wir nach dem Rennen etwas Zeit damit verbracht, das herauszufinden, insbesondere die Manöver, von denen wir wissen, dass sie bei diesen Bedingungen so wichtig sind. Ich denke, es ist ein positives Ergebnis, aber es gibt noch viel zu tun.“

Paul Goodison, Backbordsteuermann auf der NYYC American Magic, fasste einen schwierigen Tag wie folgt zusammen: „Heute war es wirklich knifflig. Wir haben auf der linken Seite des Kurses die Fock angesteuert und 12 bis 13 Knoten gesehen. Also haben wir uns auf ein Vollgasrennen mit einem J2 eingestellt – der bei anhaltend gutem Wind seine volle Leistung gebracht hätte. Als wir dann zum Start ans Steuerbordende der Startlinie kamen, hatten wir 5 bis 6 Knoten Wind und es war zu schwach zum Manövrieren. Damit haben wir uns selbst ins Bein geschossen, aber danach war es beeindruckend, wie wir uns wieder zusammengerissen und immer weiter gejagt haben. Am Ende fehlte uns nur noch ein schlechtes Manöver, um sie zu überholen. Wir sind bitter enttäuscht. Wir wollten heute gewinnen und müssen uns genau ansehen, was in der Startbox schiefgelaufen ist. Aber es gibt viel Positives aus der Art und Weise, wie wir das Boot gesegelt sind und wie wir es geschafft haben, es unter Bedingungen, bei denen es schwierig war, wieder ins Lot zu bringen, wieder in den Griff zu bekommen.“

Im letzten Rennen des Tages trat Luna Rossa Prada Pirelli gegen das hart umkämpfte Orient Express Racing Team an, das heute das enorme Potenzial seines AC75 unter Beweis stellte. Einige clevere Match-Racing-Taktiken auf der ersten Windseite und die Fähigkeit, von der Startlinie aus einen Super-High-Modus einzunehmen, verschafften den Italienern einen knappen Vorsprung, den sie bis zum Ende hielten, doch die Franzosen hielten ihnen auf der sechs Etappen umfassenden Strecke mehr als Paroli.

Francesco Bruni konnte aus dem Sieg gegen die Franzosen das Positive ziehen und sprach insbesondere über die entschlossene Taktik seines Co-Steuermanns Jimmy Spithill an der Startlinie. Er sagte: „Das ist ein Manöver, das wir schon oft gespielt haben, und dank Jimmy hatten wir einen guten Start, denn er hat den Abzug gut durchgezogen und dann hatten wir die Kontrolle. Es war kein einfacher Punkt, denn die Franzosen zeigten unter diesen Bedingungen eine gute Geschwindigkeit. Wir sind sehr glücklich über diesen Punkt, denn ich denke, sie sind ein Team, das mit Sicherheit Rennen gewinnen kann. Ich denke, das beweist, dass es keine einfachen Rennen gibt.“

Der Eröffnungstag der ersten Round Robin des Louis Vuitton Cup war sicherlich keine Enttäuschung, und die Stimmung unter den Seglern am Hafen drehte sich vor allem darum, das große Ganze zu sehen und Punkte zu sammeln. Drei weitere Renntage sind angesetzt, und bei einer ähnlichen Prognose könnten wir aufgrund von engen Match-Racing-Rennen, mehreren Überholspuren und knappen Zielen auch weiterhin Überraschungen erleben. Das wird sehr interessant.

Fußnote: Nach Abschluss des Rennens kam es am Kai der Basis des Emirates Team New Zealand zu einem Zwischenfall, zu dem das Team folgende Erklärung abgab:

Bei der Bergung der AC75 aus dem Hafen versagte der Kran beim Anheben auf die Halterung und landete schwer. Alle Teammitglieder sind in Sicherheit. Das Ausmaß des Schadens wird so bald wie möglich beurteilt.

Später, um 20:30 Uhr MESZ, wurde eine aktualisierte Erklärung veröffentlicht, in der es heißt:

Am ersten Renntag des Louis Vuitton Round Robin kam es beim Anheben des AC75 „Taihoro“ des Teams vom Dock in seine Halterung zu einem Stromausfall am Kran, der das Boot trug, das daraufhin auf seine Halterung fiel und schwer landete.

Das Team hat das Boot mit einem tragbaren Kran gesichert und es wird nun sicher zurück in die Halle gebracht, wo das Team über Nacht das volle Ausmaß des Schadens beurteilen wird.

Nach ersten Einschätzungen wird das Emirates Team New Zealand morgen nicht antreten.

Sobald innerhalb der nächsten 24 Stunden weitere Untersuchungen durchgeführt wurden und ein umfassender Plan für die Reparatur von Taihoro vorliegt, wird das Team ein weiteres Update zur Dauer der Abwesenheit des Teams vom Wasser geben.

Grant Dalton, CEO von Emirates Team New Zealand, sagte: „Das ist eindeutig ein Rückschlag für das Team zu einem so wichtigen Zeitpunkt der Kampagne. Solche Momente können eine America’s Cup-Kampagne entscheidend beeinflussen, und wir haben eine fantastische Gruppe engagierter und talentierter Leute, die rund um die Uhr daran arbeiten werden, das Boot zu reparieren.“

„Wir werden zumindest morgen nicht in See stechen und werden zu gegebener Zeit weitere Updates zu den Aussichten bereitstellen.“

Magnus Wheatley