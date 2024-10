Puig Women`s America`s Cup gewinnt im Finale Luna Rossa Prada Pirelli Team

Der Puig Women’s America’s Cup war ohne Zweifel einer der Höhepunkte des Segelsommers in Barcelona und war nicht nur aus seglerischer Sicht ein voller Erfolg, sondern läutete auch eine neue Ära im Elite-Segeln der Damen ein und erhellte die Zukunft des America’s Cup.

Das Programm war von Anfang an ehrgeizig, da man erkannte, dass die Möglichkeiten, mit Hochleistungs-Foiling-Yachten zu segeln, begrenzt waren und die Qualifikationslücke geschlossen werden musste. Mit der herausragenden Unterstützung von Puig, einem der weltweit führenden Mode- und Kosmetikunternehmen, konnten die Bausteine ​​für den Puig Women’s America’s Cup zusammengetragen werden und das weltweite Interesse, das die Veranstaltung hervorrief, war ermutigend.

Neben den etablierten America’s Cup-Teams, die alle beeindruckend gut trainierte Athleten aufstellten, meldeten sich eingeladene Teams von Yachtclubs aus Spanien, Schweden, den Niederlanden, Kanada, Australien und Deutschland an und begannen mit umfangreichen Trainingsprogrammen. Viele konzentrierten sich auf Simulatorzeit, aber einige, wie die Schweden, kauften ihre eigene AC40-Yacht und boten ihren Mannschaften wertvolle Trainingszeit auf dem Wasser an.

Ricardo Pinto / America’s Cup

Je näher das Ereignis rückte, desto mehr stieg die Spannung und die ersten vier Rennen zwischen den America’s Cup-Teams gehörten zu den spannendsten und spannendsten Flottenrennen, die wir je auf Foiling-Yachten erlebt haben. Dann folgten zwei Renntage mit den eingeladenen Teams und in den acht Rennen sahen wir alles – jede Menge Führungswechsel, Stürze und Nervenkitzel.

Silvia Mas, Skipperin des Sail Team BCN, bemerkte: „Es war ein unglaubliches Ereignis. Es war das erste Mal, dass es einen America’s Cup für Frauen gab. Es war unglaublich, die zwölf Teams an der Startlinie zu sehen. Es war ein harter Kampf und man konnte sehen, dass die Teams von Rennen zu Rennen besser wurden und es immer enger wurde. Ich denke, das ist eine riesige Tür, die sich für die nächsten Generationen öffnet, und ich bin sicher, dass wir in Zukunft die Frauen zusammen mit den Männern auf den großen Booten sehen werden.“

Ricardo Pinto / America’s Cup

„Das Niveau der Flotte war unglaublich, unter diesen Frauen waren viele Olympiamedaillengewinnerinnen, Goldmedaillengewinnerinnen und Medaillengewinnerinnen bei Weltrennen. Es war erstaunlich, Frauen auf so hohem Niveau gemeinsam an der Startlinie konkurrieren zu sehen, und noch mehr in diesen Hightech-Flugbooten, von denen man ständig lernt. Definitiv die beste Erfahrung meines Lebens.“

Ricardo Pinto / America’s Cup

Was aus den beiden Gruppen hervorging, war echtes Talent – ​​keine Überraschung, wenn man bedenkt, dass insgesamt nicht weniger als 17 olympische Medaillen auf der Rennstrecke vertreten waren. Die herausragendsten waren Athena Pathway, Luna Rossa Prada Pirelli, Sail Team BCN, JAJO Team DutchSail, Swedish Challenge powered by Artemis Technologies und Emirates Team New Zealand, die am späten Nachmittag ein Halbfinale mit vier Rennen bestritten, das für seine Intensität bemerkenswert war. Sail Team BCN gewann zwei Rennen, bedauerte jedoch ein schlechtes Ergebnis im zweiten Rennen und in einer Serie, die Beständigkeit belohnte, gingen Athena Pathway und Luna Rossa Prada Pirelli als Sieger hervor und erreichten das Match-Race-Finale.

Ricardo Pinto / America’s Cup

Im grellen Licht der weltweiten Übertragungen zwischen den ersten beiden Rennen des Louis Vuitton 37. America ’s Cup war das Spektakel, das Athena Pathway und Luna Rossa Prada Pirelli boten, jedem Duell des America’s Cup würdig. Von Anfang an war es knapp, wobei die Italienerinnen sich nur minimale Vorteile verschafften und einen kleinen Vorsprung herausholten. Von da an verteidigten sie sich wie Helden über vier Runden des Kurses und überlebten einen späten Angriff der Britinnen auf der letzten Vorwindstrecke, um zu gewinnen und die allerersten Puig Women’s America’s Cup-Siegerinnen zu werden.

Angeführt vom herausragenden olympischen Talent Giulia Conti, unter Co-Leitung von Margherita Porro und mit den Trimmerinnen Maria Giubilei und Giulia Fava war das Luna Rossa Prada Pirelli Team der verdiente Sieger.

Ricardo Pinto / America’s Cup

Als sie am Abend des Sonntags, 13. Oktober, auf der Hauptbühne des Race Village ihren Preis aus den Händen der Puig-Markenbotschafterin, Unternehmerin und Model Karlie Kloss entgegennahmen, reckten sie triumphierend die prächtige Trophäe in die Höhe und wurden zu Leuchtfeuern des Sports und zu Ikonen für Tausende von Mädchen auf der ganzen Welt, die nun einen klaren Weg und ein klares Ziel haben, um es an die Spitze des Segelsports zu schaffen – den America’s Cup.

Der Bürgermeister von Barcelona, ​​Jaume Collboni, sagte bei der Preisverleihung: „Der Puig Women’s America’s Cup ist mehr als eine Regatta. Er ist ein Symbol für die Eroberung der Gleichberechtigung, für die Stärkung der Frauen auch in der Welt des Sports und für eine gerechtere Zukunft. Was hier diese Woche passiert ist, wird viele junge Frauen auf der ganzen Welt ermutigen, ebenfalls an Wettkämpfen teilzunehmen und ihrer Leidenschaft zu folgen und zu zeigen, dass es für Sportlerinnen keine Grenzen gibt. Es gibt keine Grenzen!“

Ana Ponce / America’s Cup

Giulia Conti, Skipperin des siegreichen Puig Women’s America’s Cup-Teams Luna Rossa Prada Pirelli, war im Anschluss begeistert und sagte: „Ich denke, das ist ein riesiger Meilenstein in der Geschichte des Segelsports, besonders für Frauen. Als kleines Mädchen habe ich immer zu Luna Rossa aufgeschaut, aber ich habe immer die Männer gesehen und nie eine Frau, aber ich denke, wir haben der ganzen Welt gezeigt, wozu wir fähig sind und wie gut wir segeln können.“

Ian Roman / America’s Cup

Auf die Frage, was sie jungen Mädchen sagen würde, die so sein wollen wie sie, antwortete Conti: „Träume groß, denn Träume können tatsächlich wahr werden. Ich selbst hatte einen sehr langen Weg durch drei Olympische Spiele und habe nie die Medaille gewonnen, die ich so sehr wollte. Ich hatte die Gelegenheit, beim Puig Women’s America’s Cup zurückzukommen, und das ist das unglaublichste Gefühl überhaupt. Gib deine Träume also niemals auf, denn eines Tages kann es wahr werden.“

Ivo Rovira / America’s Cup

Hannah Mills OBE, Großbritanniens höchstdekorierte olympische Seglerin, sprach über die Wirkung des Puig Women’s America’s Cup und sagte: „Ben Ainslie und ich haben Athena Pathway gegründet, um insbesondere junge Mädchen zu inspirieren, die gerade mit dem Segelsport anfangen – oder es vielleicht einmal ausprobieren möchten – und ihnen zu zeigen, dass es noch viel mehr Möglichkeiten gibt, sei es auf dem Wasser, bei Rennen oder an Land. Mit dem, was wir hier geschaffen haben, haben wir wirklich geliefert, und das ist für mich alles.“

Ricardo Pinto / America’s Cup

John Bertrand, der den America’s Cup gewinnende Skipper der Australia II, der damit die 132-jährige Amtszeit des New York Yacht Clubs bei diesem Wettbewerb beendete, äußerte sich wie folgt zum Puig Women’s America’s Cup: „Die Kiwis und insbesondere Grant Dalton müssen beglückwünscht werden. Den AC40 als Teil der Teilnahmegebühr für den 37. America’s Cup zu konzipieren, war ein Geniestreich. Der Nutznießer war, dass der erste Puig Women’s America’s Cup nicht nur mit hochmodernen AC40-Foilern gesegelt wurde, sondern auch für ein weltweites Publikum übertragen wurde. Das Rennen, die Fernsehbilder, die Kommentare waren alle auf einem nie dagewesenen Niveau. Das Niveau des Rennens war Weltklasse. Dies hat Australien nun durch unsere Seglerinnen zurück in den Cup gebracht. Aufregende Zeiten.“

Ricardo Pinto / America’s Cup

Olivia Price, Skipperin des Andoo Team Australia, fügte hinzu: „Der Puig Women’s America’s Cup war eine unglaubliche Plattform, um die Lücke für Frauen an der Spitze unseres Sports zu schließen. Niemand kann bestreiten, dass wir einige der besten Seglerinnen der Welt und einige der besten Rennen des America’s Cup hatten. Wir haben gezeigt, was wir mit der Zeit auf diesen Booten erreichen können. Jede Stunde, die wir mit Segeln verbracht haben, hat geholfen, die Lücke zu schließen. Stellen Sie sich vor, was wir mit mehr Zeit erreichen könnten. Die Boote sind unglaublich und es war eine großartige Gelegenheit, sie zu segeln. Ich lächle, wenn ich daran denke, wie viel Spaß wir hatten, aber auch daran, dass wir die Lücke schließen und unter australischer Flagge antreten konnten. Australien will mehr Zeit. Wir werden versuchen, Teil eines AC40-Zirkels zu sein, falls es einen gibt, und wir werden versuchen, dies als Weg für australische Segler und Frauen voranzutreiben, weiterhin für Australien anzutreten. Die Tür ist jetzt offen und wir werden nicht aufhören – jetzt ist die Zeit.“

Ian Roman / America’s Cup

Odile van Aanholt, Olympiasiegerin von Paris 2024 und Skipperin des JAJO Team DutchSail, kommentierte: „Es war ein wirklich starkes Gefühl, diese Boote mit vier Mädchen an Bord zu segeln, denn das habe ich noch nie zuvor in dieser Art von Booten gesehen. Ich kann die Zukunft kaum erwarten. Es war eine sehr emotionale Woche und ich würde sagen, mit dem Niveau, das wir bereits gezeigt haben, haben wir viel Potenzial für die Zukunft und das ist sehr aufregend. Vielen Dank für die Organisation einer so großartigen Veranstaltung.“

Ian Roman / America’s Cup

Sara Stone, Skipperin und Steuerfrau von NYYC American Magic, blickte auf das Event zurück und sagte: „Die Teilnahme am allerersten Puig Women’s America’s Cup war eine unglaubliche Erfahrung und öffnete uns durch unsere Beteiligung am größeren American Magic-Team die Tür zum America’s Cup. Wir sind stolz, Teil dieses historischen Ereignisses gewesen zu sein und unsere Spuren sowie die von American Magic in den Geschichtsbüchern des America’s Cup hinterlassen zu haben.“

Ian Roman / America’s Cup

„Mit 12 Teams der besten Seglerinnen aus der ganzen Welt war das Wettbewerbsniveau hoch, trotz der Ungleichgewichte beim Zugang zu Booten und der Trainingszeit. Wir haben zwar nicht die Ergebnisse erreicht, die wir uns vorgenommen hatten, aber wir sind jedes Rennen bis zum Ziel durchgefahren und haben uns trotz der unterschiedlichen Wetterbedingungen, mit denen wir konfrontiert waren, weiter verbessert. Wir hoffen, dass dieses Event noch lange in der Zukunft weitergeführt wird und den Weg für Frauen im Hochleistungssegeln für immer verändert. Wir freuen uns auf den Tag, an dem jüngere Seglergenerationen regelmäßig Frauen im Puig Women’s America’s Cup und den America’s Cup selbst sehen.“

Ian Roman / America’s Cup

Julia Gross, Steuerfrau der Swedish Challenge powered by Artemis Technologies, fasste es wunderbar zusammen: „Was für eine unglaubliche Segelwoche! Die Rennen, die wir gegen die anderen Teams fuhren, waren so eng, spannend und etwas völlig Neues. Es war eine großartige Einführung für Frauen in Hochgeschwindigkeits-Foilboote und wir wollen mehr. Die Swedish Challenge blickt mit so viel Freude auf die Woche zurück. Beginnen wir mit den Dock-Outs, der großen Unterstützung und dem Jubel – pures Glück! Rennen bei ablandiger Brise mit 7-20 Knoten, wow, war das nicht aufregend! Die Ziellinie mit 45 Knoten Bootsgeschwindigkeit zu überqueren, ist etwas, an das wir uns gewöhnen können. Der Höhepunkt war jedoch, neben den besten Frauen der Welt zu stehen, konkurrenzfähig auf dem Wasser, aber so eine großartige Kameradschaft an Land.“

Ian Roman / America’s Cup

Der Puig Women’s America’s Cup war auf allen Ebenen und in jeder Hinsicht erfolgreich und die Resonanz in der Segelwelt von der Spitze bis zur Basis des Sports darf nicht unterschätzt werden. Grant Dalton, CEO von America’s Cup Events, sieht eine rosige Zukunft: „Für uns war immer klar, dass das Frauensegeln im America’s Cup einen Anstoß brauchte, und mit der Unterstützung von Puig und der hervorragenden Anleitung von Abby Ehler und Daryl Wislang ist das, was hier in Barcelona erreicht wurde, einfach bemerkenswert. Die Athletinnen haben nicht nur Leistung gebracht, sondern sich auch auf den Radar aktueller und zukünftiger Cup-Teams gesetzt, und es gibt kein Zurück mehr. Dies ist nur der Anfang für Sportlerinnen, um sich ihren Platz auf zukünftigen America’s Cup-Booten zu verdienen, und zwar mit Recht und Erfahrung.“

Die Zukunft des Frauensegelns sah bei dieser atemberaubenden Eröffnungsausgabe des Puig Women’s America’s Cup noch nie rosiger aus.

(Magnus Wheatley)



Ivo Rovira / America’s Cup

Ricardo Pinto / America’s Cup

Ana Ponce / America’s Cup