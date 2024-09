Unicredit Youth America Cup Barcelona – Luna Rossa Prada Pirelli dominiert und gewinnt das Match Finale

Die jungen Wilden und Talente einer Generation von Luna Rossa Prada Pirelli dominierten das Finale des UniCredit Youth America’s Cup mit einem klaren Sieg über NYYC American Magic in einem adrenalingeladenen Rennen mit sechs Etappen bei Windgeschwindigkeiten von bis zu 18 Knoten und großen Wellen.

Ricardo Pinto / America’s Cup

Angeführt vom unberechenbaren Marco Gradoni, der zweifellos ein Name für die Zukunft des America’s Cup-Rennens für Italien ist, und mit den herausragenden Talenten des Co-Steuermanns Gianluigi „Gigi“ Ugolini und der Trimmer Rocco Falcone und Federico Colaninno war Luna Rossa Prada Pirelli einfach eine Klasse für sich. Sie führten von Anfang bis Ende und zeigten eine konstante und konservative Spitzenleistung, nachdem sie eine Strafe für den frühen Startboxeneintritt für NYYC American Magic ausgenutzt hatten.

Ian Roman / America’s Cup

Nachdem sie am Backbordende der Linie Sekunden zu früh ins Ziel gekommen waren, bestraften die Schiedsrichter die Amerikaner mit einer 75-Meter-Strafe wegen „Behind bleiben“. Trotz eines guten Starts war das Team nach der ersten Wende gezwungen, den Italienern den Vorsprung zu überlassen. Aus der Distanz von 75 Metern wurden schnell 100 Meter, da Luna Rossa hartnäckig an der rechten Begrenzung vorbeizog und dann auf den nächsten sechs Läufen keine Überholspuren bot.

Ian Roman / America’s Cup

Luna Rossa segelte geschickt und machte keine Fehler. Sie umrundete die Leetore mit zwei Brettern unten bei einer Brise von 18 Knoten und fiel an den oberen Toren stetig ab – wenn auch mit einer Geschwindigkeit von über 46 Knoten. Es war eine Meisterleistung in Sachen Spitzenleistung und die knappe, präzise Kommunikation an Bord des italienischen Bootes war eines der besten im Louis Vuitton 37. America’s Cup würdig.

Ricardo Pinto / America’s Cup

Für das von Harry Melges, Co-Steuermann Kyle Navin und den Trimmern Severin Gramm und Finn Rowe geleitete Jugendteam des NYYC America’s Cup war der Traum geplatzt. Die Segler bedauerten den Startfehler sowie einige kleinere Wasserungsfehler, die letztendlich zu einem Rückstand von 36 Sekunden auf die italienische Mannschaft führten. Diese talentierten jungen Segler werden sich mit Sicherheit wieder erholen und sie zeigten sich großmütig in der Niederlage, betrachteten sie als Lektion und machten weiter, aber die Enttäuschung war dennoch in ihren Gesichtern zu erkennen. So nah und doch so fern.

Ricardo Pinto / America’s Cup

Mit dem Sieg beim UniCredit Youth America’s Cup, nachdem das Team auf der letzten Etappe bis zur Ziellinie noch eine kleine Halse überlebt hatte, hat Luna Rossa Prada Pirelli ein wichtiges Zeichen gesetzt, einen Wegweiser für die zukünftige Beteiligung dieses leidenschaftlichen Landes an der Spitze des Segelsports.

Die nächste Talentgeneration aus Italien bewegt sich auf allerhöchstem Niveau, und der Sieg beim UniCredit Youth America’s Cup im Galopp nach dominanten und konstanten Leistungen die ganze Woche über ist die Bestätigung dafür, dass hier eine scheinbar unaufhaltsame Kraft im Weltsegelsport herrscht.

Ian Roman / America’s Cup

Nach dem Rennen waren an Bord der Luna Rossa wilde Jubelszenen zu sehen, als das eng verbundene Team – das während des gesamten Rennens ein Musterbeispiel an Konzentration und stiller Entschlossenheit war – endlich Dampf abließ und den Cava von Juvé & Camps hemmungslos in die Luft spritzte.

Ein begeisterter Marco Gradoni, das Aushängeschild nicht nur des Jugendteams, sondern des italienischen Segelnachwuchses, sprach an Bord und sagte: „Dieser Moment ist wichtig, denn wir haben hart dafür gearbeitet und jetzt haben wir unser Ziel erreicht. Ich möchte mich wirklich bei allen bedanken, dem Trainer, dem Landteam, dem technischen Team, wirklich bei allen, denn es war superschwer, auf dieses Niveau zu kommen. Aber wir haben es geschafft und es ist ein unglaubliches Gefühl.“

© Jan Latussek/America’s Cup

Später am Tag wird das italienische Team die fantastische, vom Palstek inspirierte Trophäe des UniCredit Youth America’s Cup erhalten und hat mit dem Gewinn des Titels kaum Zweifel an seiner Abstammung und seinem Potenzial gelassen. Die Zukunft hat jetzt begonnen und der UniCredit Youth America’s Cup hat im atemberaubenden Barcelona die vielversprechendsten Talente präsentiert.

Merken Sie sich die Namen: Die Nachwuchssegler von Luna Rossa Prada Pirelli sind die Champions des UniCredit Youth America’s Cup 2024 – und befinden sich in Erfolgsspur.

Magnus Wheatley