Louis Vuitton Cup Finale – Ineos Britannia und Luna Rossa Prada Pirelli treten bei Big Breeze in Barcelona gegeneinader an

Es ist ein episches, titanisches, zu knappes Duell zwischen den Schwergewichten des Louis Vuitton Cup, bei dem es mehr Fragen als Antworten gibt und so viele Permutationen zu berücksichtigen sind. Wer zwischen INEOS Britannia und Luna Rossa Prada Pirelli gewinnen wird, ist eine schwierige Vorhersage, aber am Ende des heutigen Rennens werden wir einige, nicht alle, aber einige Antworten auf die Fragen rund um die Form des jeweils anderen haben.

Ian Roman

INEOS Britannia hat die letzten beiden Begegnungen zwischen den Teams am Ende der Round Robin-Serie gewonnen und kann daher wohl den Anspruch erheben, Favorit zu sein. Die Briten haben sich Runde für Runde sowohl in Bezug auf die Bootsgeschwindigkeit als auch auf die Taktik stetig verbessert. Ihre Starts waren genau richtig, wobei Sir Ben Ainslie neben dem brillanten und ruhigen Dylan Fletcher das Sagen hatte. Darüber hinaus war die Fähigkeit des Teams, mit der Hochform von Luna Rossa zurechtzukommen, ein wichtiger Faktor für ihre Verbesserung.

Luna Rossa überlebte unterdessen im Halbfinale ein hartes und spannendes Comeback von NYYC American Magic und lernte von Tom Slingsby viel über Start und taktische Positionierung. Sie werden durch diese Erfahrung sicherlich besser werden und wir erwarten ein Feuerwerk vor dem Start von Jimmy Spithill und Francesco Bruni.

Die Bedingungen liegen mit 17-19 Knoten aus echtem Südwestwind am oberen Ende der Skala, ein solider „Garbi“, wobei mit stärkeren Windböen zu rechnen ist. Der Seegang nimmt zu, und die Wellenhöhe könnte beim zweiten Rennen 1,3 Meter erreichen.

Es ist erst sieben. Der Beginn einer epischen Schlacht. Schnall dich an für die Fahrt.

DAS RENNEN IST PLANMÄSSIG UND BEGINNT UM 14:10 MEZ. SCHAUEN SIE HIER VORBEI, UM LIVE-UPDATES VON DER RENNBAHN ZU ERHALTEN:

RENNEN 1

Ian Roman / America’s Cup

Es weht ein Wind, und die Geschwindigkeit liegt bei etwa 21 Knoten, und es herrscht starker Seegang, aber das Rennen beginnt, als Luna Rossa von der Backbordseite aus in die Startbox einfährt, die Überquerung durchführt und auf die rechte Begrenzung zusteuert, INEOS Britannia folgt ihnen auf den Fersen. ITA halst an der Begrenzung, gefolgt von GBR, und beide Boote beginnen ihren Endanflug aus der Tiefe, und Luna Rossa ist klar vorn und in Luv, was GBR zwingt, früh abzuwenden. ITA fährt weiter, bevor sie wendet, um die Briten abzudecken. Einfache erste Überquerung für ITA, die weiter zur rechten Begrenzung fährt, wodurch GBR in die linke Mitte des Kurses geht.

Am ersten Luvtor dreht Luna Rossa mit einer Geschwindigkeit von über 50 Knoten und einem Vorsprung von 10 Sekunden. Beide Boote rasen bei diesem ersten Lauf im Wind dahin, wobei ITA eine lange Steuerbordhalse den Kurs entlangführt, bevor es auf die Steuerbord-Layline halst, um zwei Bretter aufzurunden und einen Vorsprung von 11 Sekunden zu erreichen. GBR wendet sofort um die Markierung und spritzt mitten in der Wende und gibt ITA mehr Hebelwirkung, die von der rechten Begrenzung abprallt und GBR deckt, die weit nach links gehen.

GBR verliert beim zweiten Schlag an Distanz und an der zweiten Luvmarke fällt Luna Rossa mit 52 Knoten ab und hat einen souveränen Vorsprung von 25 Sekunden. Eine schnelle Halse an der linken Begrenzung bringt beide Boote in einer Linie auf Steuerbordhalse, wobei ITA kurz aufsetzt, aber überlebt. GBR kommt mit tiefen VMG-Winkeln näher und an der zweiten Leemarke ist der Vorsprung auf 18 Sekunden geschrumpft. Eine schlechte Rundung von GBR ermöglicht es ITA, zu Beginn der fünften Etappe dieses 8-Runden-Rennens erneut zu expandieren.

Beide Teams minimieren Manöver im Seegang, während sie die Leistung der AC75s entfesseln, und es ist so ziemlich ein Beschleunigungsrennen auf der rechten Seite des Kurses unter diesen klassischen „Garbi“-Bedingungen. An der dritten Luvmarke ruft Luna Rossa eine brillante Steuerbord-Layline aus und baut ihren Vorsprung auf 36 Sekunden aus – eine Distanz auf dem Wasser von über 600 Metern.GBR betet auf einen Fehler von ITA, um zu versuchen, eine Chance in diesem Rennen zu bekommen, aber die Italiener segeln wunderbar und führen gut aus. Am dritten Leetor und mit noch zwei Etappen vor Schluss liegt Luna Rossa mit 28 Sekunden klar vorne – ein kleiner Vorsprung auf die Briten nach einem erneut soliden VMG-Lauf.

Die Italiener machten auf der letzten Windseite keine Fehler, sie hielten eine lockere Deckung und schützten die rechte Seite der Strecke. Als sie um das letzte Tor herum abfielen, waren die Italiener mit 42 Sekunden Vorsprung klar vorne. Mit einer dominanten Leistung ohne Fehler überquerte Luna Rossa Prada Pirelli die Ziellinie und führte dieses Finale des Louis Vuitton Cup mit 1:0 an und sicherte sich den frühen psychologischen Vorteil. Das endgültige Delta beträgt 46 Sekunden.

Luna Rossa Prada Pirelli bt INEOS Britannia (46 Sekunden)

Rennen 2

Ricardo Pinto / America’s Cup

Kann INEOS Britannia in diese Serie einsteigen? Das ist die Frage, und mit der aufkommenden Brise und dem zunehmenden Seegang verspricht es ein spannender Wettkampf zu werden. Vor dem Start wurde zum ersten Mal bei diesem 37. Louis Vuitton America’s Cup die obere Windgrenze überschritten, was eine Verzögerung des Starts bedeutete.

Nach einer zweiten Verzögerung durch den Wind kommt GBR von der Backbordseite herein, ITA spät am Steuerbordende. Beide Boote sind mit zwei Brettern in der Box vorsichtig und lösen sich, bis GBR 40 Sekunden vor Schluss tief in der Box ankommt. ITA stellt sich in Luvposition auf, GBR zielt auf das Backbordende der Linie. GBR überquert die Sternlinie als Erster, während IT beim Beschleunigungsrennen zur linken Begrenzung in den Super-High-Modus geht. GBR wendet als Erster und ITA wendet unmittelbar darunter.

Auf einer langen Backbordseite zur rechten Begrenzung scheint GBR nach Luv zu steuern und in einem Beschleunigungsrennen mehr als in der Lage zu sein, mit ITA mitzuhalten. Beim Wenden an der Begrenzung führt GBR einen brillanten Frontalaufprall aus, wendet direkt am Bug von ITA und zwingt sie, mit langsamerer Geschwindigkeit zu wenden. GBR segelt weiter und kommt dann auf die Backbord-Layline des ersten Luv-Tors zurück und führt mit einem Vorsprung von 7 Sekunden. Ein kleiner Touchdown von GBR auf der Abwärtskurve eröffnet den Start des ersten Laufs, wobei sich die Boote zunächst für eine geteilte Taktik entscheiden.

Beim ersten Kreuzen hat GBR gewonnen, mit fantastischer Geschwindigkeit und tiefen Winkeln vor dem Wind, um einen Vorsprung von fast 300 Metern herauszufahren. Nach nur zwei Halsen auf der Strecke rundet GBR mit einem Vorsprung von 17 Sekunden auf zwei Brettern auf und steuert auf die rechte Seite des Kurses, während ITA sich entscheidet, auf der zweiten Strecke gegen den Wind nach links zu gehen. GBR hat dieses Rennen unter Kontrolle und nutzt die Gelegenheit, beim ersten Kreuzen vor dem Bug von ITA zu wenden. ITA gewinnt und baut bei einem Drag Race auf Backbord zur rechten Begrenzung Höhe auf, aber GBR wendet zuerst und kreuzt klar vorn.

Auf der Steuerbord-Layline fällt GBR am zweiten Luv-Tor ab, wobei das Delta auf nur 7 Sekunden gesunken ist. Ein schlechtes Abfallen, das dazu führt, dass GBR zwei Bretter ablegen muss, um die Kontrolle zu behalten, führt dazu, dass ITA, das zuerst gehalst hat, hinter ihnen liegt. Eine lange Steuerbordhalse auf dem Kurs ist ein Armdrücken, das GBR mit seinen überlegenen Vorwindwinkeln gewinnt. Am zweiten Lee-Tor beträgt das Delta von GBR bis zu 13 Sekunden und die beiden Boote teilen sich die Taktik am dritten Aufwind, wobei ITA auf die rechte Grenze zusteuert.

GBR deckt von links ab und liegt bei der ersten Kreuzung klar vorn, ignoriert die nahe Deckung und klickt in eine gute Rechtskurve. GBRs Vorsprung ist jetzt der größte, den es je gab, und Ainslie und Fletcher können so ziemlich ihr eigenes Rennen segeln, indem sie die Kurven in diesem Schlag gut auswählen. GBR nimmt eine schöne Backbord-Layline in die dritte Luvmarke und rundet mit einem 10-Sekunden-Delta ab, während ITA aufholt und die Marke auf der Steuerbord-Layline erreicht.

Auf dem vorletzten Lauf zeigt GBR erneut sein starkes VMG-Fahren und wandelt dies in einen Vorsprung von 300 Metern um, während das Rennkomitee die Etappen auf 1,9 Seemeilen verlängert. GBR trifft die Steuerbord-Layline, verlässt die Backbordmarkierung (mit Blick nach vorn) und fährt mit 15 Sekunden Vorsprung zunächst nach rechts auf dieser letzten windwärts gelegenen Etappe. ITA fährt zur linken Begrenzung. Bei der ersten Kreuzung liegt GBR weit vorne und beide Boote fahren zur rechten Begrenzung, wobei GBR diese Seite hart verteidigt.

Bei den letzten Annäherungen an das letzte Luvtor lieferte sich GBR ein Drag Race mit ITA bis zur Backbord-Layline und brach mit 51 Knoten und 17 Sekunden Vorsprung ein. ITA hofft nun, dass GBR eine Tür angelehnt lässt, aber die Briten sind nicht in der Stimmung dafür und prallen von der linken Begrenzung ab, um eine lange Steuerbordhalse den Kurs hinunter zu machen. GBR zeigt erneut sein Tempo vor dem Wind, steuert auf die rechte Begrenzung zu und schafft es, die Steuerbord-Layline bis ins Ziel zu halten. Eine saubere letzte Halse wurde von Luke Parkinson auf GBR gut kontrolliert und die Briten ließen tief nach und überquerten die Ziellinie, um die Serie auszugleichen und einen 18-Sekunden-Sieg zu erzielen. Brillantes Segeln von GBR – keine Fehler.