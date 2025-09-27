2025 Six Metre World Championship: Bribon und Momo II sind Sechsmeter Weltmeister

Die Sechs-Meter-Weltmeisterschaft 2025, ausgerichtet vom Seawanhaka Corinthian Yacht Club, endete mit einem letzten siebten Rennen bei strahlendem Sonnenschein und leichter Brise. Sowohl der Open- als auch der Classic-Meister wurden bereits ein Rennen vor Schluss gekürt.

©SailingShots von Maria Muiña

Dieter Schoen, Markus Wieser, Eberhard Magg, Mattias Paschen-Schauenburg und Alvaro Marinho sind mit der von Judel/Vrolijk 2025 entworfenen Momo II für den Royal British Virgin Island Yacht Club die Open International Six-Meter-Weltmeister 2025.

Seine Majestät König Juan Carlos von Spanien, Ross MacDonald, Alejandro Abscal, Pedro Campos, Alberto Puga und Eduardo Marin segeln

1947 entwarf Arvid Laurin Bribon für den Real Club Nautico de Sanxenxo und wurde 2025 Weltmeister im Classic International Six Meter.

Die Weltmeister im Sechs-Meter-Corinthian-Segeln 2025 sind Rainer Müllers Max’Inux mit Skipper Peter Wealick vom Royal Vancouver YC in der Open Division und Thomas Kuhmanns Flapper vom Bayerischen Yacht-Club in der Classics-Division.

Oyster Bay, NY, USA – Drei Rennen für beide Divisionen am vorletzten Tag der Sechs-Meter-Weltmeisterschaft 2025 im Seawanhaka Corinthian Yacht Club sorgten für spannende Wettkämpfe und einen neuen Rennsieger. Nach sechs von acht möglichen Rennen kommt das Streicher-System ins Spiel, und die Spitzengruppen etablieren sich.

Das Rennen wurde zunächst um zwei Stunden verschoben, um einigen heftigen Regenschauern Zeit zu geben, doch die drohenden Blitze blieben aus. Um 12:30 Uhr begannen Rennleiter Shannon Bush und das SCYC-Rennkomitee das Rennen im letzten Regen und bei einer breiten Brise aus südlicher Richtung, die zwischen 6 und 20 Knoten schwankte und sich mit den verschiedenen Fronten ständig änderte.

In der Classic Division holte Seine Majestät König Juan Carlos von Spanien, der für den Real Club Nautico de Sanxenxo segelte und mit Ross MacDonald, Alejandro Abscal, Alberto Puga, Roi Alvarez und Eduardo Marin als Crewmitgliedern antrat, die neue Copa Rey Juan Carlos und verteidigte zudem die historische Djinn Trophy. Dies ist Seiner Majestät vierter Sieg bei der Classic World Championship, aber für Bribon selbst, früher bekannt als Gallant, ist es ihr fünfter. Ihren ersten Sieg errang sie 2009 unter Skipper Eric Jespersen in Newport, und mit Seiner Majestät siegte sie 2017 in Vancouver, 2019 in Hanko, 2023 in Cowes und jetzt in Oyster Bay. Außerdem gewann sie die Classic European Championships 2012, 2018, 2021 und 2022 und ist damit einer der erfolgreichsten Sechser aller Zeiten.

Im Namen des Teams Bribon sagte Teammanager Pedro Campos: „Es hätte für uns nicht besser laufen können, denn Gewinnen ist das Beste, was einem passieren kann. Und außerdem haben wir eine sehr solide Leistung gezeigt. Viermal Erster und einmal Dritter zu werden, spricht Bände.“

„Heute hätten wir nicht einmal das letzte Rennen segeln müssen, um die Meisterschaft zu gewinnen, und die Rennstrecke hier ist sehr, sehr knifflig. Da die Taktik des Bootes glücklicherweise recht gut funktioniert, stört uns die Tatsache, dass die Rennstrecke so schwierig ist, nicht so sehr. Aber die Hauptstärke – das Geheimnis der Konkurrenz – ist die enorme Vielseitigkeit des Bootes. Es segelt gut bei leichtem Wind, gut bei starkem Wind und gut bei mittlerem Wind. Andere Boote können unter ihren Bedingungen genauso gut oder sogar besser sein, aber nur unter einer Bedingung – während unseres unter allen drei Bedingungen leistungsfähig ist.

„Ehrlich gesagt, diese Woche haben wir gesehen, dass er [Seine Majestät] wirklich gut aussah. Er war fast jeden Tag draußen segeln und hat es enorm genossen, und es gibt uns jedes Mal einen enormen Auftrieb, ihn dort zu sehen – mit seinen Jahren, und er fährt immer noch Rennen, gewinnt und baut ein großartiges Team auf.“

Ein Titel hat immer eine große Bedeutung – man verbindet ihn mit tollen Erinnerungen – aber das wirklich Besondere ist der Ort selbst. Dieser Austragungsort hat wunderbare Dinge zu bieten. Er ähnelt Galicien. Aber auch hier herrschen, wie gesagt, schwierige Segelbedingungen, die den Ort sehr, sehr attraktiv machen. Und dann sind die Menschen im Allgemeinen sehr freundlich. Und natürlich hatten auch die Familien und Gäste, die sehr wichtig sind, viel Spaß, da sie nur etwas mehr als eine Stunde von New York entfernt sind.“

Ebenfalls mit einem Rennen gekrönt wurde der Six-Meter-Open-Weltmeister von 2025, Momo II, gesegelt von Dieter Schoen vom Royal British Virgin Islands Yacht Club, mit Markus Wieser, Eberhard Magg, Mattias Paschen-Schauenburg und Alvaro Marinho als Crew. Momo II wurde erst kurz vor der Regatta vom Stapel gelassen, was ihre Leistung umso beeindruckender macht. Sie ist ein Entwurf von Judel/Vrolijk und eine Weiterentwicklung von Schoens erstem Six, der aus demselben Konstruktionsbüro stammte und mit dem er 2022 sowohl die Welt- als auch die Europameisterschaft gewann.

Vor der Preisverleihung würdigte Dieter Schoen die Arbeit seines Teams, das neue Boot weltmeisterschaftsreif zu machen. „Wir haben vor einigen Jahren die Weltmeisterschaft gewonnen. Das ist ein großer Erfolg. Es hat uns viel Mühe gekostet, mit unserem neuen Boot hier dabei zu sein. Es gab einiges zu tun, um das Boot in der Werft fertig zu machen, und Nipper hat sich darum gekümmert. Er hat zusammen mit Federico, der für die Takelage verantwortlich war, hervorragende Arbeit geleistet.“

„Wir haben viele neue Details für das Boot entworfen, daher war in den letzten neun Monaten viel zu tun, um für die Rennen hier bereit zu sein. Wir hatten die Möglichkeit, vor unserer Ankunft nur vier oder fünf Tage in Kiel zu segeln. Die Atmosphäre in dieser Klasse mit Wettkampfsegeln ist gut, und das gefällt mir. Daher ist der Gewinn einer Weltmeisterschaft ein Erfolg für uns. Wir waren uns ziemlich sicher, dass das Boot gut läuft. Wir hatten schon in Kiel ein gutes Gefühl, obwohl nicht viel gesegelt wurde, aber unser Gefühl, dass das Boot gut läuft, war ziemlich gut.“

Während die beiden Champions das letzte Rennen aussetzen konnten, waren die verbleibenden Plätze noch nicht vergeben, sodass beide Flotten wieder in der Startaufstellung waren. Die Brise hielt gerade lange genug an, um drei Etappen der Strecke zu segeln. Das Rennkomitee verkürzte die Zeit am oberen Ende des zweiten Schlags, als der Wind nachließ.

In der Classic Division sicherte ein zweiter Platz im siebten Rennen Mauricio Sanchez-Bella die Silbermedaille. Er segelte für den RCN Sanxenxo an Bord der Titia, die 1952 von David Boyd entworfen wurde, um Großbritannien bei den Olympischen Spielen dieses Jahres zu vertreten. Die Bronzemedaille gewann Greg Stewart vom San Diego Yacht Club auf seiner wunderschönen Sprig, entworfen von CH Crane, die 1930 von Henry B. Nevins gebaut wurde und im letzten Rennen den vierten Platz belegte.

Sieger des siebten Klassikerrennens war Madcap, gesegelt von Hugh Jones und Russell Byers vom Seawanhaka Corinthian Yacht Club, die auch in Führung lagen, als der erste Versuch, Rennen sieben auszutragen, abgebrochen wurde. Besonders für Hugh war es ein schöner Abschluss der Regatta, da er den Vorsitz des Regattakomitees des SCYC für dieses Event innehatte und maßgeblich dazu beigetragen hat, die Weltmeisterschaften zum ersten Mal seit 1987 wieder in den Club zu holen.

Die Silber- und Bronzemedaillen in der Open Division hingen alle vom letzten Rennen ab, wobei die zweit- vom viertplatzierten Duclop, Eau Vive und Aera nur drei Punkte trennten. Es dauerte nicht lange, bis der amtierende Open-Weltmeister Jamie Hilton und sein Team an Bord von Rainer Müllers Eau Vive die Spitze des Feldes gefunden hatten, aber bei der unberechenbaren Brise war es die Herausforderung, die Führung zu halten. Um den Titel zu sichern, musste sie Laurence Clercs Duclop von der SN Geneve mit Skipper Eric Monnin um zwei Plätze schlagen und Foti Lykiardopolus Aera von der Royal Yacht Squadron hinter sich halten. Am Ende des Laufs lag Eau Vive immer noch knapp vor dem Feld, aber Duclop blieb in Schlagdistanz. Duclop gab auf dem letzten Schlag alles, aber letztendlich kam sie nicht über den dritten Platz hinaus, sodass Eau Vive die Silbermedaille holte, während Duclop Bronze holte.

Zurück an Land trafen sich die Teams unter dem Festzelt auf der spektakulären Hafenwiese des SCYC, um Cocktails und ein köstliches Galadinner zu genießen, ihre Champions zu feiern und einen letzten Abend voller Kameradschaft zu verbringen. Neben den Haupttrophäen wurden auch einige Sondertrophäen für Boote verliehen, die nach verschiedenen Varianten der Sechs-Meter-Regel gebaut wurden, für Mannschaften, darunter junge Seglerinnen und Segler, sowie für Teilnehmer der Corinthian-Klasse (allesamt Amateure).

Die Lucie Trophy geht an das bestplatzierte Boot mit einer Frau in der Crew und wurde dieses Jahr von der zweitplatzierten Classic Titia gewonnen, zu deren Crew Alicia Freire gehört.

Die Nelson Trophy wird dem ersten Boot der Open Division verliehen, das vor dem 6. September 1979 gebaut wurde, und ging an Adam Henleys Scallwag vom Port Townsend YC, das 1979 von Carl Eichenlaub nach einem Entwurf von Gary Mull gebaut wurde.

Die Robbe & Berking Trophy geht an die erste klassische Yacht mit cremeweißen Segeln und Holztakelung und wurde an Sprig verliehen, die ohne Zweifel eines der schönsten Boote in einer Flotte sehr schöner Yachten war.

Der IYRS Astor Cup ist für das bestplatzierte Boot mit einem Besatzungsmitglied im Alter von 25 Jahren oder jünger und wurde von Aera gewonnen, dessen Vorseher der neuseeländische International Moth-Segler Sam Street ist.

Die Tim Street Perpetual Trophy für das erste Classic-Rennen mit einem gemäß Anhang A ausgestellten Zertifikat ging an Sprig.

Die Open Corinthian (alle Amateure) Trophée Pierre-Paul Heckly ging an Rainer Müllers Max’Inux mit Skipper Peter Wealick vom Royal Vancouver YC, und die May Be VI Classic Corinthian Trophy wurde von Thomas Kuhmanns Flapper vom Bayerischen Yacht-Club gewonnen.

Die Open Division Shipshape Trophy für das Übungsrennen wurde von Momo II gewonnen und die Maharadjah du Djeezupuhr Trophy für das Classic-Übungsrennen ging an Bribon.

In seiner Rede beim Galadinner würdigte Louis Heckly, Präsident der International Six Metre Association, den Seawanhaka Corinthian Yacht Club für die Ausrichtung einer wirklich herausragenden Meisterschaft. Insbesondere dankte er dem Club für seine herzliche Gastfreundschaft und die großartigen Freundschaften, die durch die Veranstaltung entstanden sind. Er erinnerte alle daran, dass die Sechs-Meter-Weltmeisterschaft 2025 zwar vorbei ist, in dieser Saison aber noch viel Sechs-Meter-Segeln auf dem Programm steht. Und er lud alle ein, mit ihm an den Sechs-Meter-Europameisterschaften 2026 bei der Société Nautique de Genève am Genfersee (Schweiz) vom 15. bis 24. Juli 2026 und an den Weltmeisterschaften 2027 beim Nyländska Jaktklubben in Helsinki (Finnland) vom 8. bis 14. August 2027 teilzunehmen.

Kopien aller Regattanachrichten und weitere Informationen zur Sechs-Meter-Klasse finden Sie auf den Instagram- und Facebook- Kanälen der ISMA und über 6metre.com .﻿

﻿﻿ENDGÜLTIGE ERGEBNISSE DER TOP FÜNF

Internationale Sechs-Meter-Offene Weltmeisterschaft 2025

1 – IBV145 – Momo II – Dieter Schoen – 2, 2, 1, 3, 1, 1, (DNS/18) = 10

2 – SUI144 – Eau Vive – Rainer Müller/Jamie Hilton – 1, 4, 3, (5), 3, 2, 1 = 14

3 – SUI100 – Duclop – Laurence Clerc/Eric Monnin – (8), 1, 5, 1, 2, 3, 3 = 15

4 – GRE1 – Aera – Foti Lykiardopulo – 4, 3, 2, 2, 5, 4, (8) = 20

5 – USA105 – Jane Ann – Basil Vasiliou – 6, 5, 4, 4, 7, (8), 2 = 28

Internationale Sechs-Meter-Klassik-Weltmeisterschaft 2025

1 – ESP16 – Bribon – Real Club Nautico Sanxenxo – 3, 1, 1, 3, 1, 1, (DNS/13) = 10

2 – ESP72 – Titia – Mauricio Sanchez-Bella – (11), 3, 2, 2, 2, 2, 2 = 13

3 – US43 – Sprig – Greg Stewart – 5, 5, (6), 1, 3, 5, 4 = 23

4 – USA171 – Flapper – Thomas Kuhmann – 6, 4, 3, 6, 4, 4, (8) = 26

5 – US56 – Jill – Alessandro Maria Rinaldi – 1, 6, 4, 6, 5, (7), 5 = 27

VOLLSTÄNDIGE ERGEBNISSE

Fotogalerien

Videos

Crewlisten

