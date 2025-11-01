Artemis SailGP Team Video Interview: „Mein Handy stand nicht mehr still, als die Gerüchte um meine Rückkehr zur SailGP die Runde machten“

Nathan Outteridge hat verraten, dass sein Telefon mit Nachrichten von Sportlern „überflutet“ war, als sie hörten, dass er als Fahrer für das neueste Team, das Artemis SailGP Team, zu SailGP zurückkehren würde.

Die australische Segellegende, die das neu angekündigte schwedische Team in der kommenden Saison anführen wird, sagte, dass das Interesse an der Artemis schon lange vor der offiziellen Vorstellung beim Rolex Switzerland Sail Grand Prix in Genf begann.

Outteridge erzählte im SailGP-Podcast „One on One“, dass er mit Interessensbekundungen überhäuft wurde, sobald die Gerüchte die Runde machten – und diese erreichten ihn sogar mitten auf dem Ozean.

„Sobald die Gerüchte die Runde machten, dass das neue Team Artemis heißen und ich dabei sein würde, stand mein Handy nicht mehr still“, sagte Outteridge.

„Ich war gerade mit meiner Familie auf unserem Segelboot auf dem Pazifik unterwegs, von den Galapagos- zu den Marquesas-Inseln – das sind 3.000 Seemeilen – und jeden Tag schaltete ich Starlink ein und dachte: ‚Mal sehen, von wem ich heute höre.

Er fügte hinzu, dass die Welle des Interesses bereits „Monate zuvor, noch vor der offiziellen Teambekanntgabe“, eingesetzt habe, was zeige, wie groß die Begeisterung für das Artemis-Projekt unter den SailGP-Athleten sei.

„Das beweist das große Interesse an unserem Team“, sagte er. „Es ist fantastisch, dass so viele Menschen Teil des Programms werden wollen.“

Outteridge ist kein Unbekannter in der SailGP-Szene. Er führte das japanische Team in den ersten Saisons an und absolvierte Gaststarts für die dänischen und schweizerischen Teams, bevor er sich eine Auszeit nahm, um mit seiner Familie die Welt zu bereisen.

Nun ist er zurück – und Outteridge bestätigte, dass hinter den Kulissen Gespräche geführt werden, während Artemis mit dem Aufbau seiner ersten SailGP-Crew beginnt.

„Diese Gespräche laufen bereits, und im Hintergrund wird viel darüber diskutiert, wie die Aufstellung im nächsten Jahr aussehen wird“, sagte er.

„Wir können jetzt noch nicht sagen, was passieren wird, aber wir hatten sehr gute Gespräche mit einigen der besten Segler der Liga. Hoffentlich können wir in den nächsten Wochen und Monaten eine starke Aufstellung für Perth präsentieren.“

Mit Blick auf das Debüt des Teams beim Saisonauftakt 2026 in Perth sagte Outteridge, der Fokus liege darauf, eine Weltklasse-Mannschaft zusammenzustellen, die vom ersten Tag an konkurrenzfähig ist.

Die Schwedin Julia Gross ist neben Outteridge die einzige Athletin, deren Teilnahme bisher bestätigt wurde. Das Team plant jedoch in den kommenden Wochen und Monaten zahlreiche Neuzugänge.

„Ich freue mich sehr darauf, was wir bei SailGP leisten können“, sagte Outteridge.

„Ich denke, wir werden ein wirklich starkes Team zusammenstellen, aber die Frage ist, ob wir die nötigen Athletinnen gewinnen und genügend Trainingszeit haben, um zum Saisonstart in der nächsten Saison konkurrenzfähig zu sein.“

News by Will Carson

Julia Gross Strategist Artemis SailGP Team

Artemis SailGP Team