Deutsche Meisterschaft Conger 2025 ETUF Baldeneysee
Updates zur Deutsche Meisterschaft Conger 2025
🎉 SEID DABEI, WENN’S KRACHT ! 🎉
🥇 DEUTSCHE MEISTERSCHAFT
🍹 Legendärer Caipi-Abend
🎶 Mitreißende Live-Musik
🎁 Hammer-Preise & Überraschungen ohne Ende
✨ Das wird eine Woche, von der ihr noch lange sprecht! ✨
📅 Datum: 15.09.-19.09.2025
📍 Ort: ETUF
Die DM naht, in diesem Jahr sind wir zu Gast beim ETUF. Um euch mit allen Infos zu versorgen stellen wir euch hier regelmäßig neue Informationen zur Verfügung.