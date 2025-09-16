Deutsche Meisterschaft Conger 2025 ETUF Baldeneysee

in

Updates zur Deutsche Meisterschaft Conger 2025

🎉 SEID DABEI, WENN’S KRACHT ! 🎉

🥇 DEUTSCHE MEISTERSCHAFT

🍹 Legendärer Caipi-Abend

🎶 Mitreißende Live-Musik

🎁 Hammer-Preise & Überraschungen ohne Ende

✨ Das wird eine Woche, von der ihr noch lange sprecht! ✨

📅 Datum: 15.09.-19.09.2025

📍 Ort:  ETUF

Die DM naht, in diesem Jahr sind wir zu Gast beim ETUF. Um euch mit allen Infos zu versorgen stellen wir euch hier regelmäßig neue Informationen zur Verfügung.

