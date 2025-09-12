38.America’s Cup: Klassenregeln AC75 und Technische Vorschriften veröffentlicht

Da die Uhr bis zum Start des 38. Louis Vuitton America’s Cup in Neapel im Jahr 2027 immer näher rückt, wurden die Regeln und technischen Vorschriften der AC75-Klasse an alle Teams ausgegeben und mit dem Schwerpunkt auf Kosteneindämmung veröffentlicht.

Ian Roman / America’s Cup

Rennen während des 37. Louis Vuitton America’s Cup in Barcelona im Jahr 2024. Foto: Ian Roman / America’s Cup.



Es wurde beschlossen, in Neapel mit Rümpfen aus dem Louis Vuitton 37. America’s Cup (oder modifizierten Versionen der AC36-Versionen von 2021) anzutreten. Darüber hinaus wurden strenge Kriterien hinsichtlich der Komponenten umgesetzt und die innere Struktur der Yachten radikal verändert, indem Zyklen zugunsten gespeicherter Energie eliminiert wurden. Eine detaillierte Analyse ergab, dass die Rümpfe selbst nur minimale, in der Praxis kaum erkennbare Vorteile boten. Darüber hinaus wurden im AC38-Protokoll aktive Kostendämpfungsmaßnahmen hinsichtlich der Gesamtbudgets der Teams festgelegt.

Dan Bernasconi, Chefdesigner des Emirates Team New Zealand und neben Nick Holroyd von Athena Racing einer der Hauptverantwortlichen für die Entwicklung der Klassenregeln und technischen Vorschriften , kommentierte: „Wir, als Team aus Titelverteidiger und Herausforderer des Rekords, haben alle in Barcelona bei AC37 verwendeten Rumpfformen analysiert und festgestellt, dass die rein rümpfenbedingten Geschwindigkeitsunterschiede minimal sind. Die gesamten Verbesserungen lagen bei den Tragflächen und Systemen; daher war es absolut sinnvoll, die Entwicklungszeit auf diese Bereiche zu konzentrieren und die Rümpfe wiederzuverwenden. Eine weitere große Änderung wird die elektronischen Managementsysteme betreffen, da Cyclocross-Rennen nun verboten sind. Das Ergebnis werden jedoch noch spannendere Rennen und insgesamt ein nachhaltigeres Event sein.“

Die Teams werden nun mit der Anpassung ihrer AC75-Boote vor dem Stapellauf beginnen. In der Zwischenzeit konzentriert sich das Training stark auf die AC40-Klasse, in der die Teams mit Blick auf die ersten drei für 2026 geplanten Vorregatten zwei Boote einsetzen dürfen. Bei diesen Regatten können die Teams zwei Boote melden, von denen eines, wie im Protokoll festgelegt, mit einer Mischung aus Jugend- und Frauenseglern besetzt sein wird.

Ian Roman

Orient Express Racing Team zwischen den Rennen während des Louis Vuitton 37. America’s Cup in Barcelona im Jahr 2024. Foto: Ian Roman / America’s Cup.

Die wohl wichtigste Änderung ist, dass mindestens eine Sportlerin im fünfköpfigen Segelteam vertreten sein muss. Die Aufnahme eines fünften aktiven Crewmitglieds bedeutet eine stärkere Betonung der Rennstrategie, des Positionssegelns auf der Rennstrecke und der Diskussionen der Teams über das Gesamtbild. Dieser Schritt bringt die Damen-America’s-Cup-Teams der einzelnen Syndikate näher zusammen, da Rotation unvermeidlich ist und für die Dauer der Kampagne von jetzt an bis Neapel 2027 ein großer Talentpool benötigt wird.

Darüber hinaus ist die Einführung einer „Gast-Rennfahrer“-Position auf den AC75 während des Rennens eine Wiederbelebung eines Programms, das es seit Valencia im Jahr 2007 nicht mehr gegeben hat, und macht das Höhepunkt-Event im Weltsegeln, den America’s Cup, einem möglichst breiten Publikum zugänglich.

Kernpunkte der neuen Klassenregeln und Technischen Vorschriften:

AC75-KLASSENREGELN

Jeder AC75 verfügt über fünf engagierte Besatzungsmitglieder, wobei mindestens eine Matrose als Teil der Besatzung an Bord sein muss.

Es wird ein „Guest Racer“-Cockpit eingeführt, das es einem Nicht-Teammitglied ermöglicht, während des Rennens an Bord eines AC75 zu segeln – der mit Sicherheit begehrteste Sitz im Segelsport und eine Premiere seit dem Gastplatz der „18. Person“, der zuletzt beim America’s Cup 2007 auf den Booten der IACC Version 5 in Valencia genutzt wurde.

Joint Recon ist zurück mit selbstdeklarierten Beobachtungstagen für jeden Teilnehmer. Das One Design AC40-Training wird voraussichtlich nicht abgedeckt sein, aber sobald die AC75 ab dem 15. Januar 2026 wieder ins Wasser können, wird das Aufklärungsprogramm in vollem Gange sein.

Alle Teams können eChase-Boote verwenden, die mit Batterien, Wasserstoff oder Biokraftstoffen betrieben werden. Sie müssen eine Gesamtlänge von mindestens 10 m, eine Höchstgeschwindigkeit von mindestens 35 Knoten und eine Reichweite von 75 Seemeilen haben.

Die Spezifikation einer einheitlichen Batterieeinheit, die in Kombination die primäre Batteriebank bildet, die alle beweglichen Teile des AC75 steuert, wird zu gegebener Zeit veröffentlicht.

> LESEN SIE DIE AC75-KLASSENREGELN

TECHNISCHE VORSCHRIFTEN

Legacy-Rümpfe können entweder vom AC37 oder vom AC36 abgeleitet werden, mit mehr Toleranz für die Anpassung von AC36-Rümpfen ab 2021.

Drei alte Tragflächenflügel von AC37 können innerhalb enger Parameter um bis zu 20 % angepasst werden und die Teams dürfen insgesamt drei neue Tragflächenflügel bauen, ebenfalls innerhalb festgelegter Parameter.

Drei ältere Folienklappen können wiederum um 20 % angepasst werden und die Teams können insgesamt fünf neue Folienklappen für AC38 bauen.

Die seit der Entstehung der AC75-Klasse unverändert gebliebenen Folienarmbestände in Einheitsausführung werden in AC38 wiederverwendet.

Für die Teams, die bei AC37 zwei Masten gebaut hatten, waren keine neuen Masten erlaubt. Nur ein Team, Orient Express Racing, hatte nur einen Mast gebaut. Daher durfte es für Neapel 2027 innerhalb enger Vorgaben und nach einem ähnlichen Design einen weiteren bauen.

Insgesamt sind vier alte und sechs neue Großsegel zulässig; jedes dieser Segel kann beliebig oft neu zugeschnitten werden, solange 85 % des Originals erhalten bleiben.

Erlaubt sind 13 neue Fockhäute sowie 10 alte Fockhäute, sodass die Teams insgesamt 23 haben – mit den gleichen Genehmigungen zum Neuschneiden wie das Großsegel.

Nur 1 neues Ruder zulässig.

An der Rumpfform sind geringfügige Änderungen zulässig – lediglich 4 Quadratmeter Änderung an der Rumpfstruktur (nicht an der Form) sind zulässig – um Änderungen an den internen Systemen zu ermöglichen.

Änderungen an Steuerung, Hydraulik und Elektronik sind uneingeschränkt möglich, sofern sie in die vorhandenen Rumpfformen integriert werden können.

> LESEN SIE DIE TECHNISCHEN VORSCHRIFTEN

Für alle Teams beim 38. Louis Vuitton America’s Cup 2027 läuft die Uhr, und in den kommenden Tagen und Wochen müssen wichtige Entscheidungen getroffen werden, die über den Gesamterfolg der einzelnen Kampagnen entscheiden. Für die Segelteams wird die Auswahl von Ort, Zeitpunkt und Art des Trainings sowohl im AC75 (ab 15. Januar 2026) als auch im AC40 die erste wichtige Entscheidung sein, während die Designer über verschiedene Programmpunkte entscheiden müssen, um die vorhandenen Yachten zu modifizieren und zu verbessern. Insbesondere der Bau und die Einführung der drei zugelassenen neuen Foils werden von entscheidender Bedeutung sein, da das Segelteam trotz des Wunsches nach Geheimhaltung bis zum letzten Moment Zeit braucht, um jedes Foil „einzuarbeiten“ und sich mit ihnen vertraut zu machen.

Darüber hinaus könnte die Rollenverteilung innerhalb der fünfköpfigen Crew von den Teams unterschiedlich interpretiert werden. Die Auswahl des Seglerkaders für den AC75 und die anschließende Nutzung der Stärken jedes Einzelnen erfordern Analyse und Verständnis, insbesondere angesichts der großen Teamwechsel seit dem Ende des Louis Vuitton 37. America’s Cup in Barcelona und der Einführung neuer Gesichter bei der Regatta. Die Zusammenarbeit von Designern und Seglern ist immer ein Faktor für jede erfolgreiche America’s Cup-Kampagne, und die Zusammensetzung jedes einzelnen Bootes wird zweifellos einzigartig sein.

Die Maximierung der Leistung in allen Aspekten macht den Louis Vuitton 38. America’s Cup zu einem der faszinierendsten Events in der Geschichte der Veranstaltung. Neapel ist bereit, die bemerkenswerteste Regatta auszurichten, die die Teams operativ auf die Probe stellen wird, wobei der Zeitplan für die Durchführung eng ist.

Neapel. Sei dabei.

von Magnus Wheatley

T