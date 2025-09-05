America’s Cup durch die Expertenlinse von Carl Borlenghi

Carlo Borlenghi wurde in Bellano am Ostufer des Comer Sees geboren und begann seine auÃŸergewÃ¶hnliche Karriere als Fotograf mit der Aufnahme lokaler Regatten, bevor er einen Vertrag mit dem Magazin Uomo Mare Vogue ergatterte und die Welt bereiste. Heute ist Carlo der gefragte Fotograf bei vielen der weltbesten Segelevents und hat seit 1983, als er dem Azzurra-Team fÃ¼r Italiens erste Herausforderung zugeteilt wurde, jeden America’s Cup dokumentiert.

ERFAHREN SIE MEHR ÃœBER CARLOS REISE IM AMERICA’S CUP

Seit dieser ersten Kampagne, in der er einen unauslÃ¶schlichen Eindruck hinterlieÃŸ, arbeitete Carlo 1987 fÃ¼r Italia in Fremantle, 1992 fÃ¼r Il Moro di Venezia in San Diego und 2000 und 2003 fÃ¼r Luna Rossa in Auckland. Er war 2007 offizieller Fotograf des 32. Americaâ€™s Cup in Valencia und arbeitete dann 2010 fÃ¼r Alinghi in Valencia, bevor er 2013 zu Luna Rossa in San Francisco zurÃ¼ckkehrte. In den letzten Cup-Zyklen hat er sowohl fÃ¼r Luna Rossa als auch fÃ¼r die Veranstaltung gearbeitet, insbesondere war er offizieller Fotograf des 36. Americaâ€™s Cup 2021 in Auckland.

Carlos Arbeit wurde hÃ¤ufig mit Preisen gewÃ¼rdigt, darunter 2003 mit dem Omega Award als bester Sportfotograf. 2007 gewann er den Grand Prix de l’Image Course au Large â€“ Salon Nautique de Paris 2007 und erhielt vom italienischen PrÃ¤sidenten Giorgio Napolitano eine Plakette â€žfÃ¼r sein langjÃ¤hriges, intensives Engagement fÃ¼r die Segelweltâ€œ.



Â© ACE | Studio Borlenghi

Carlo Borlenghi hinter der Kamera wÃ¤hrend des 36. America’s Cup in Auckland â€“ seiner damals 12. Saison. Foto: Â© ACE | Studio Borlenghi.

Im selben Jahr stellte Carlo im Louis Vuitton-Raum in Paris im Rahmen der dem Americaâ€™s Cup gewidmeten Fotoausstellung â€ž Winds and Sailsâ€œ aus . DarÃ¼ber hinaus wurde Carlo 2012 mit einer Einzelausstellung in der Mairie du XVI Arrondissement in Paris geehrt .

Carlo ist wÃ¤hrend des America’s Cup fÃ¼r seine beeindruckenden Bilder bekannt. Sein Auge fÃ¼r Details und die perfekte Fotografie ist bemerkenswert, und seine Nachbearbeitung gilt als die beste in der Segelwelt. Unten finden Sie eine Auswahl von Carlos Lieblingsfotos vom America’s Cup. Jedes weckt Erinnerungen und Geschichten, die er gerne teilt.

von Magnus Wheatley

Â© Carlo Borlenghi

25. America’s Cup: Newport, Rhode Island, USA â€“ 1983

DAS CHALLENGER-DOCK



â€ž Azzurra war der erste italienische Challenger in der Geschichte des America’s Cup, und das war der Grund, warum ich 1983 nach Newport fuhr. Ich habe dieses Foto nicht ausgewÃ¤hlt, weil es ein schÃ¶nes Seefoto ist, sondern weil es reprÃ¤sentativ dafÃ¼r ist, wie anders der America’s Cup in dieser Zeit war. Dies war das Challenger-Dock, und man kann alle Boote Seite an Seite liegen sehen, und niemand machte sich Sorgen wegen Spionen. Nur Australia II hatte eine Kielabdeckung, die den von Ben Lexcen entworfenen FlÃ¼gelkiel verbarg. Beim nÃ¤chsten Cup in Fremantle hatte jedes Team seine eigene Basis.â€œ



Â© Carlo Borlenghi

26. America’s Cup: Fremantle, WA, AUS â€“ 1987

DER FREMANTLE DOCTOR



â€žIn Fremantle war ich offizieller Fotograf des italienischen Herausforderers Italia, unterstÃ¼tzt von Maurizio Gucci. Fremantle war ein fantastischer Ort, besonders fÃ¼r uns Fotografen. Der Nebel von Newport hatte sich verzogen, und die Tage waren sonnig mit hohen Wellen und viel Gischt. Der Fremantle Doctor erschien jeden Tag pÃ¼nktlich um 13 Uhr und brachte tolle WindverhÃ¤ltnisse mit. Ich werde mich immer an unseren Silvesterabend in den StraÃŸen von Fremantle erinnern.â€œ



Â© Carlo Borlenghi

29. America’s Cup: San Diego, CA, USA â€“ 1995

RED SOCKS PARADE



â€žBei dieser Ausgabe des America’s Cup gab es keine italienische Herausforderung, also arbeitete ich stattdessen mit Paul Cayard zusammen, der eines der alten AC-Boote, die Il Moro di Venezia , mietete, um die neuen Wettkampfsportschuhe von TOD’S vorzustellen. Eine der denkwÃ¼rdigsten Erinnerungen an den Sieg des Teams Neuseeland im Cup ist der wunderbare und beeindruckende Empfang, der ihnen in Auckland bereitet wurde: die Red Socks Parade.â€œ



Â© Carlo Borlenghi

30. America’s Cup: Auckland, NZL â€“ 2000

LUNA ROSSA

â€žIch war der offizielle Fotograf fÃ¼r die neue italienische Challenge Luna Rossa, die von Prada-CEO Patrizio Bertelli unterstÃ¼tzt wurde. Das war eine sehr schÃ¶ne Kampagne eines neuen Teams, das sofort auffiel und den Louis Vuitton Cup gewann.â€œ



Â© Carlo Borlenghi

31. America’s Cup: Auckland, NZL â€“ 2003

ALT TRIFFT NEU

â€žIch war der offizielle Fotograf fÃ¼r Luna Rossa in Auckland. Dies ist eines meiner Lieblingsfotos, das Treffen des italienischen Marineschulschiffs Amerigo Vespucci mit Luna Rossa im Hauraki-Golf nach sechsmonatiger Seefahrt.â€œ



Â© Carlo Borlenghi

32. America’s Cup: Valencia, ESP â€“ 2007

VERSCHIEDENE WINKEL ERKUNDEN

â€ž2007 war ich in Valencia offizieller Fotograf des 32. Americaâ€™s Cup und arbeitete mit Michel Hodara, dem brillanten Kommunikationschef, zusammen. Aus fotografischer Sicht war dies eine der interessantesten Cup-Ausgaben fÃ¼r mich. Michel sprudelte nur so vor Ideen und ermutigte einen, immer wieder neue Themen und Ideen fÃ¼r die Fotografie zu finden.â€œ



Â© LR/Carlo Borlenghi

34. America’s Cup: San Francisco, CA, USA â€“ 2013

DAS COMEBACK

â€žMeine Erinnerung an diesen Cup ist vor allem eines: das historische Comeback von Oracle Team USA im Finale gegen Emirates Team New Zealand . Eine solche Leistung erschien mir fast unmÃ¶glich.â€œ

Â© COR 36 | Studio Borlenghi

36. America’s Cup: Auckland, NZL â€“ 2021

DER SPEKTAKULÃ„RE AC75

â€žAls offizieller Fotograf des 36. Americaâ€™s Cup hatte ich das GlÃ¼ck, vier Monate in Neuseeland zu verbringen, wÃ¤hrend die globale Pandemie auch Europa traf. Etwas Besseres hÃ¤tte es nicht geben kÃ¶nnen. Die neue Generation des AC75 wartete darauf, entdeckt zu werden â€“ wunderschÃ¶n und sehr schnell.â€œ

Der Louis Vuitton 38. America’s Cup, Neapel 2027

Zum ersten Mal werden der Louis Vuitton Cup und das Louis Vuitton Americaâ€™s Cup Match in Italien ausgetragen, einem Land mit einer der farbenfrohesten und enthusiastischsten Americaâ€™s Cup-Geschichten.

Im Jahr 2027 wird die Welt nach Italien und insbesondere nach Neapel blicken, der Hauptstadt der italienischen Region Kampanien, einem UNESCO-Weltkulturerbe und einer der Ã¤ltesten StÃ¤dte Europas, da sie Austragungsort des Ã¤ltesten internationalen Sportpokals der Welt sein wird.

Der Kampf um den 38. Louis Vuitton America’s Cup findet im Schatten des Vesuvs und direkt am Ufer der pulsierenden Stadt statt. Mit ihrem stolzen Erbe und ihrer reichen Geschichte bieten Italien und Neapel dem 38. Louis Vuitton America’s Cup ein unvergleichliches Erlebnis, das auf die eine oder andere Weise sicherlich zum Mythos, zur Besessenheit, zur RivalitÃ¤t und zur Innovation des America’s Cup beitragen wird.

Â© Stefano Albamonte / Comune di Napoli / America’s Cup

Alle Augen werden wieder auf die wunderschÃ¶ne Stadt Neapel gerichtet sein, wo der 38. Louis Vuitton America’s Cup stattfindet und die Welt willkommen heiÃŸt.Â Â Foto: Â© Stefano Albamonte / Comune di Napoli