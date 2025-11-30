SailGP: Emirates GBR krönt sich zum Rolex SailGP Champion 2025

Emirates GBR hat es geschafft – sie sind offiziell die Rolex SailGP Champions 2025, und so einen Moment hat die Liga noch nie erlebt.

.

In einem großen Finale voller Druck, Präzision und purem Adrenalin erhob sich die britische Mannschaft über das Chaos, setzte sich gegen die schärfsten Rivalen der Saison durch und sicherte sich auf spektakuläre Weise ihren ersten Meistertitel überhaupt.

Das Publikum tobte und die Geschichte wurde in Rot, Weiß und Blau geschrieben – dies war der Moment, in dem Emirates GBR der SailGP-Unsterblichkeit seinen Namen drückte.

.

Das Team von Dylan Fletcher kämpfte sich vom dritten Platz zurück und überholte die BONDS Flying Roos und die Black Foils im vierten Leg des Shootouts, bei dem es nur um den Sieg geht.

Sie sind erst das dritte Team, das einen SailGP-Titel gewinnt und sich damit den Preistopf von 2 Millionen US-Dollar sowie zusätzliche 400.000 US-Dollar für den Abschluss der Saison mit den meisten Punkten sichert.

”

„Es war ein unglaubliches Finale“, sagte Fletcher, der eine sensationelle Rückkehr zum SailGP erlebte, nachdem er für die Saison 2025 zu Emirates GBR zurückgekehrt war.

„Alle drei Teams waren großartig, jeder von uns hätte gewinnen können, aber ich bin gerade überglücklich. Was für ein Team, was für ein Jahr … ich bin begeistert.“

.

Emirates GBR ist außerdem das erste Team in der Geschichte von SailGP, das einen sauberen Sieg hingelegt hat, indem es das Grand Final der Saison 2025 gewann, die Saisonwertung anführte und die Impact League gewann.

Insgesamt hat Emirates GBR in dieser Saison satte 4,4 Millionen US-Dollar an Preisgeldern eingeheimst, wobei die Black Foils 1,76 Millionen US-Dollar für sich beanspruchten und die BONDS Flying Roos 1,2 Millionen US-Dollar mit nach Hause nahmen.

.

Alle drei Teams starteten nach weniger beeindruckenden Leistungen im großen Finale der Saison Mubadala Abu Dhabi Sail Grand Prix 2025, präsentiert vom Abu Dhabi Sports Council, in das große Finale.

Emirates GBR beendete die sechs Flottenrennen auf dem sechsten Platz, die Black Foils auf dem neunten und die BONDS Flying Roos auf dem 11. Platz – aber das reichte aus, um den drei SailGP-Giganten ihren Platz an der Startlinie zu sichern.

.

Ein später Angriff von Los Gallos, dem Meister der vierten Saison, drohte die Hoffnungen der Australier auf einen vierten Meistertitel zunichte zu machen – doch es erwies sich als zu spät für das spanische Team von Diego Botin.

Ein toller Start für Tom Slingsbys BONDS Flying Roos verschaffte ihnen einen frühen Vorsprung, doch dann kam es zu einer Katastrophe, als sie ihre Folien abwarfen und den Black Foils und Emirates GBR das Überholen ermöglichten.

Das neuseeländische Team von Peter Burling baute dann einen Vorsprung von 200 Metern aus und schien bereit zu sein, seine Rivalen in Schach zu halten – doch Dylan Fletcher hatte andere Ideen.

”

Die Entscheidung für das gegenüberliegende Tor auf der letzten Gegenwindstrecke erwies sich für Emirates GBR als taktische Genialität, da sie sich mit einem uneinholbaren Vorsprung auf den Weg zur Ziellinie machten.

Die BONDS Flying Roos verwiesen die Black Foils auf den zweiten Platz, doch beide Teams leckten ihre Wunden und mussten sich nun auf die Saison 2026 konzentrieren.

Slingsby sagte: „Ich bin unglaublich stolz auf dieses Team – es ist eine Ehre, mit allen zu segeln. Wir haben eine tolle Gruppe von Leuten. Es war eine Saison mit Höhen und Tiefen, aber es gibt viel Grund zur Freude. Natürlich konzentriere ich mich auf das Einzige, was wir nicht bekommen haben – einen Sieg –, aber wir werden nächstes Jahr wiederkommen.“

.

Der Black-Foils-Fahrer Burling zeigte sich bei der Niederlage ebenso gnädig.

„Wir haben den Start hingelegt, den wir wollten, aber offensichtlich hat dieser eine Fehler bei der Bestmarke den Briten einen gewaltigen Vorsprung beschert“, sagte er.

„Es ist ein bisschen eine Frage des ‚Was hätte sein können‘, wir sind etwas frustriert, aber wir müssen stolz auf das Rennen und die Saison sein, die wir zusammengestellt haben.“

„Uns geht es jetzt definitiv allen schlecht, und das ist genau das Gefühl, das man sich in solchen Situationen wünscht. Wir freuen uns auf die nächste Saison.“

Mit dem Abschluss des großen Finales des Mubadala Abu Dhabi Sail Grand Prix 2025, präsentiert vom Abu Dhabi Sports Council, geht die SailGP-Saison 2025 zu Ende, aber keine Angst, Fans:

Die Saison 2026 beginnt am 17./18. Januar in Perth, Australien. Schnappen Sie sich Ihre Tickets HERE!

News by Will Carson

