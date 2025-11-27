GER SailGP Team wird als „Most Improved Team 2025“ ausgezeichnet

Fotocredit: Sascha Klahn für SailGPHamburg, 20. November 2025 – Kurz vor dem Saisonfinale der internationalen Highspeed-Rennserie in Abu Dhabi – und parallel zum Start des Ticketverkaufs für den ROCKWOOL Germany Sail Grand Prix | Sassnitz 2026 – hat das Germany SailGP Team presented by Deutsche Bank in Hamburg zu einer exklusiven Pressekonferenz geladen.



Unter der Moderation von ZDF-Journalistin Kristin Recke lieferten SailGP COO Julien di Biase, der für die internationale Event- und Standortplanung verantwortlich ist, Erik Kosegarten-Heil, CEO Tim Krieglstein und Head Coach Lennart Briesenick tiefe Einblicke in die Entwicklung von SailGP im deutschen Markt und die sportlichen Fortschritte des Teams in der Saison 2025. Gleichzeitig zeigten sie auf, mit welchem Anspruch die Crew auf das Abu Dhabi-Finale und in die Saison 2026 blickt.

Fotocredit: Sascha Klahn für SailGP



Sportlicher Turnaround der Saison 2025 & Sassnitz als Wendepunkt

Nach einem durchwachsenen Saisonstart gelang dem deutschen Team in der zweiten Hälfte die Wende, die mit dem Sieg beim Event in Genf, dem dritten Platz in Cádiz und dem zweiten Platz in der Wertung der zweiten Saisonhälfte gekrönt wurde. Das Heimrennen in Sassnitz erwies sich als entscheidender Katalysator. Die Energie der Fans, das heimische Revier und der spürbare Erwartungsdruck wirkten wie ein Boost für die Teamdynamik. Dieser Momentum-Schub trägt das Team nicht nur ins Saisonfinale, sondern prägt auch die sportliche Ausrichtung für 2026.



„Beim Heimrennen in Sassnitz haben wir die Fans nicht nur wahrgenommen – ihre Unterstützung war körperlich spürbar. Diese Energie trägt einen durch jede Situation. Das waren Momente, die wir als Team nie vergessen werden und die zeigen, was dieses Event für uns und für die deutschen Fans bedeutet.“, sagt Steuermann Erik Kosegarten-Heil.



Die positive Entwicklung spiegelt sich auch in dem Titelgewinn des „Most Improved Team 2025“ wider, den das deutsche Team von der SailGP-Fanbasis erhielt. Die gewachsene Geschlossenheit innerhalb der Crew und die konstanten Fortschritte haben international Aufmerksamkeit erregt und geben dem Team zusätzlichen Rückenwind für die kommende Saison.



„Unsere Strategie hat sich nicht geändert. Wir sind als Newcomer in diese Liga gekommen und mussten uns gegen starke Konkurrenz behaupten. Dafür haben wir extrem hart gearbeitet und Schritt für Schritt eine steile Lernkurve genommen. Vieles davon sieht man von außen nicht sofort, aber wir sind auf dem richtigen Weg. Wir haben unsere zentralen Bausteine definiert und arbeiten sie konsequent ab. Natürlich hat bei einigen Events nicht alles gepasst – aber vieles schon. So kämpft man sich in dieser Liga nach oben.“, sagt Head Coach Lennart Briesenick.

Fotocredit: Jason Ludlow für SailGP



Strategie für Abu Dhabi & Vorbereitung Saison 2026

Die Prioritäten für das Saisonfinale in Abu Dhabi sind klar: Im letzten Rennen des Jahres gilt es, die neu gewonnene Stärke aus der zweiten Saisonhälfte konsequent abzurufen und sich im engen Feld optimal zu positionieren.



Steuermann Erik Kosegarten-Heil: „Für uns geht es ganz normal weiter: Wir wollen jede Minute auf dem Boot nutzen. Mit den neuen Wings und möglichen Leichtwindbedingungen vor Ort müssen wir uns vertraut machen und damit arbeiten. Unsere Agenda ist klar – wir fokussieren uns auf Starts und Speed. Wir sind bereit für das Event.“



Im Anschluss beginnt für das Team die Vorbereitung auf 2026. Trainingsblöcke, Set-up-Anpassungen und die bewusste Mitnahme des aktuellen Momentums bilden die Basis für einen starken Saisonauftakt im Januar in Perth.



„Wir stecken jetzt schon mitten in den Vorbereitungen für 2026 und haben die Pause der vergangenen Wochen genutzt, um uns gezielt weiterzuentwickeln. Dabei haben wir klar herausgearbeitet, welche Learnings für die neue Saison entscheidend sind und wie wir uns strukturell noch besser aufstellen können. Besonders wichtig war für uns, unsere Briefing- und Debriefing-Prozesse zu schärfen, damit wir schneller lernen, präziser analysieren und Entscheidungen effizienter treffen können. Gleichzeitig braucht die Crew zwischendurch auch Raum zum Durchatmen – doch danach legen wir wieder voll los. Unsere Ambition für 2026 ist eindeutig: den nächsten Schritt machen.“, so Head Coach Lennart Briesenick.



Auch nächste Saison bleibt Deutschland ein entscheidender Baustein für die Entwicklung des Teams innerhalb der SailGP. Die Partnerschaften mit Deutsche Bank, Helly Hansen sowie den Investoren Sebastian Vettel und Thomas Riedel stärken Infrastruktur, professionellen Teamaufbau und die solide Verankerung des Projekts im nationalen Sportmarkt.



Exklusiver Racing on the Edge Edit der heutigen Pressekonferenz.Wirtschaftlicher Impact Sassnitz 2025 & Erwartungen an 2026

Deutschland bleibt ein Schlüsselmarkt für die Wachstumsoffensive der Liga. Eine wachsende Fanbase, starke TV-Quoten und ein überzeugender Auftakt in Sassnitz haben SailGP dazu bewogen, das Engagement hierzulande für mindestens zwei weitere Jahre auszubauen.



Der erste Germany Sail Grand Prix in Sassnitz setzte deutliche wirtschaftliche Akzente: 13.000 verkaufte Tickets und ein Gesamteffekt von 13,1 Millionen US-Dollar unterstreichen den Wert des Events für die Region Rügen. Auch international zeigte sich die Wirkung: die Rennen wurden in 212 TV-Märkten ausgestrahlt und sorgten für eine spürbare Sichtbarkeitssteigerung.



Die starke Nachfrage führte 2025 zu zwei Kapazitätserhöhungen – ein Trend, der sich im dynamischen Vorverkauf für 2026 fortsetzt. Für die zweite Ausgabe rechnet SailGP mit einem noch größeren Event, getragen von starkem Faninteresse und dem neuen Titelsponsor ROCKWOOL, einem der verlässlichsten Partner der Serie.



„Deutschland ist für uns ein zentraler Markt mit einer leidenschaftlichen Fanbasis und großem Potenzial für die kommenden Jahre. Der starke Zuspruch bestätigt unseren Kurs und bestärkt uns darin, SailGP hier weiter auszubauen. ROCKWOOL spielt dabei eine entscheidende Rolle: Sie sind weit mehr als ein Sponsor – ein strategischer Partner mit einem engagierten, breit aufgestellten Team, das unsere Vision teilt, die Events stärkt und die gastgebenden Städte sichtbar macht. Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Motor für unser Wachstum.” sagt SailGP COO Julien di Biase. „Gleichzeitig richten wir unseren Blick nach vorn: Wir sind stolz darauf, SailGP nachhaltig zu etablieren und arbeiten derzeit an unserem neuen Fünfjahresplan. Unser Ziel ist klar: Wir wollen SailGP in Bezug auf Sponsoring-Erlöse und Zuschauerreichweite in die Top 25 globalen Sport Properties führen. Daran arbeiten wir mit voller Konsequenz.”Fotocredit: Felix Diemer für SailGP



