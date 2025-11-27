KI im Segelsport: The Famous Project CIC und Sopra Steria starten offizielle App für Jules-Verne-Rekordversuch
Wenige Tage vor dem Start des Segelwettbewerbs um die Jules-Verne-Trophäe stellen das Team The Famous Project CIC und Technologiepartner Sopra Steria die offizielle App vor.
Segel- und Abenteuerbegeisterte können damit den Weltrekordversuch der internationalen, rein weiblichen Crew unter der Leitung von Alexia Barrier in Echtzeit verfolgen. Sopra Steria unterstützt die körperlich, psychisch und auch technologisch extrem herausfordernde Mission mit seiner digitalen Kompetenz.
Ziel ist es, Leistung, Sicherheit und Sichtbarkeit dieses Abenteuers zu verbessern. Fortschritt der Crew in Echtzeit verfolgen.
Die App von The Famous Project CIC ist ab sofort für iOS und Android verfügbar. Sie bietet ein vollständig immersives Erlebnis. Nutzerinnen und Nutzer können die Position des Bootes live verfolgen sowie Einblicke in Leistung und Segelbedingungen erhalten. Zudem finden sie Porträts der Seglerinnen und Hintergrundinformationen zum Leben an Bord. Darüber hinaus stehen exklusive Inhalte und wissenschaftliche Daten zur Verfügung, die während der gesamten Weltumsegelung gesammelt werden.
Die App bietet damit eine Möglichkeit, den Wettkampf um die Jules-Verne-Trophäe aus nächster Nähe und direkt über Smartphone oder Tablet zu erleben. „Wir sind sehr stolz, diese App kurz vor unserer Abreise zu veröffentlichen. Dank Sopra Steria ist Technologie für uns zu einem echten Teammitglied geworden. Sie hilft uns, effizienter zu segeln und unser Abenteuer mit der ganzen Welt zu teilen“, sagt Alexia Barrier, Gründerin und Skipperin von The Famous Project CIC.
Tech-Partner stehen im Zentrum eines Systems für Leistung und Sicherheit Sopra Steria hat sein Know-how in Software-Engineering, Datenmanagement und Künstliche Intelligenz eingebracht, um The Famous Project CIC ein umfassendes digitales Ökosystem für Boot und Crew bereitzustellen. Kern des Systems ist eine Hypervisionsplattform auf Basis der Crimson-Technologie des CS-Group-Unternehmens, einer Sopra-Steria-Tochter, die das Boot in Echtzeit überwacht und alle verfügbaren Daten konsolidiert. Diese Informationen werden auf einer sicheren Cloud-Plattform gehostet, die technische, medizinische und ozeanografische Daten während der Fahrt zentral sammelt. KI-Tools analysieren diese Daten, um Wartungsbedarfe frühzeitig zu erkennen und die Navigation zu unterstützen.
Ein System zur Erfassung von Ernährungsdaten ergänzt das Set-up. So hat die Crew zentrale Gesundheitsdaten kontinuierlich im Blick – in der Vorbereitungsphase und während der gesamten Weltumsegelung. In Zusammenarbeit mit dem Start-up Galeio integriert das System außerdem eine Lösung zur Erkennung von Eisbergen und anderem gefährlichen Treibgut wie Schiffscontainern, die die Sicherheit des Bootes und der Besatzung in risikoreichen Regionen erhöht. Es entsteht ein neuartiges Konzept, das Hightech, sportliche Höchstleistung und Teamgeist miteinander verbindet.
„Kurz vor dem Start fiebern unsere Teams dieser Reise mit derselben Spannung und Energie entgegen wie die Crew. Wir sind stolz, dass die von Sopra Steria entwickelten Technologien zur Leistung und Sicherheit des Bootes beitragen und gleichzeitig der Öffentlichkeit ermöglichen, dieses außergewöhnliche Rennen in Echtzeit mitzuerleben“, erklärt Mohammed Sijelmassi, Chief Technology Officer von Sopra Steria.
Technik im Sport mit The Famous Project CIC
Durch die Bereitstellung von Echtzeit- und KI-gestützter Datenanalyse für The Famous Project CIC bei seinen sportlichen, wissenschaftlichen und ökologischen Herausforderungen auf den Weltmeeren wird eine internationale, rein weibliche Crew in die Lage versetzt, Barrieren zu überwinden und mit der Jules-Verne-Trophäe als erstem Meilenstein maritime Geschichte zu schreiben.
Innovationen im Bereich Daten und KI für Wissenschaft, Sicherheit und kollektive Leistung
„Durch die Kombination von Softwareentwicklung, KI, Datenvisualisierung und der Gestaltung intuitiver und immersiver digitaler Schnittstellen entwickeln wir Lösungen, die dazu beitragen, ein außergewöhnliches Abenteuer zu sichern, zu optimieren und zu teilen. Das berühmte Project CIC ist ein wahres Freiluftlabor, in dem technologische Innovation auf menschliche Exzellenz trifft.“
— Mohammed Sijelmassi, Chief Technology Officer, Sopra Steria
Sopra Steria, exklusiver Technologiepartner von The Famous Project CIC bei der Jagd nach der Jules-Verne-Trophäe
Als wichtiger Technologiepartner wird Sopra Steria in den nächsten drei Jahren seine gesamte Expertise in den Bereichen künstliche Intelligenz und digitale Innovation einsetzen, um The Famous Project CIC bei seinen sportlichen, wissenschaftlichen und ökologischen Herausforderungen zu unterstützen.
Bei Sopra Steria glauben wir, dass Technologie ihr volles Potenzial erst dann entfaltet, wenn sie Fortschritt und kollektive Leistung unterstützt. Diese Partnerschaft verdeutlicht unsere Fähigkeit, KI und digitale Innovation in den Dienst eines ambitionierten Projekts zu stellen, das von den Werten eines Spitzensports getragen wird. Wir möchten alle unsere Mitarbeiter in diese gemeinsame Herausforderung einbeziehen, die technologische Leistungsfähigkeit, Innovation und soziales Engagement vereint
Béatrice Mandine
Leiterin der Sopra Steria Gruppenkommunikation
Ambitionen mit Technologie verwirklichen
Lernen Sie Alexia Barrier kennen
Alexia ist eine bekannte Persönlichkeit im Hochseesegeln und blickt auf eine erfolgreiche 20-jährige Karriere zurück. Sie hat die Strecke von 10 Erdumrundungen zurückgelegt, die legendäre Solo-Nonstop-Regatta Vendée Globe im Jahr 2021 absolviert und den Atlantik nicht weniger als 18 Mal überquert.
Alexia ist begeistert von dieser Zusammenarbeit: „Mit Sopra Steria als Technologiepartner profitieren wir von modernster Unterstützung, um die Bedingungen auf See besser vorherzusehen, unsere Entscheidungsfindung zu optimieren und unseren Fortschritt in Echtzeit mit dem Landteam und möglichst vielen anderen zu teilen. Diese Unterstützung ist unerlässlich, um die technischen Herausforderungen eines Nonstop-Rennens um die Welt zu meistern und uns voll und ganz auf unser sportliches Ziel konzentrieren zu können.“
Tauchen Sie ein in unseren Support mit Interviews und exklusiven Geschichten unserer Mitarbeiter. Entdecken Sie die Geschichte aus der Perspektive unserer Ingenieure, Datenspezialisten und Mitarbeiter.
Folgen Sie dem berühmten Project CIC-Team und Alexia.
Sopra Steria nimmt Sie mit auf eine außergewöhnliche Reise mit The Famous Project CIC
Bleiben Sie mit unserer App mit The Famous Project CIC in Verbindung. Laden Sie die kostenlose App herunter und erleben Sie das Abenteuer in Echtzeit: Verfolgen Sie die Crew live auf See, erkunden Sie offizielle Routen, verfolgen Sie Fortschritte und Rekorde und erhalten Sie exklusive Einblicke von unseren Experten. Mit Sopra Steria bringt Sie die Technologie näher ans Geschehen – bei jeder Welle, jeder Herausforderung, jedem Erfolg.