SailGP Video Bonds Flying Roos Team mit Hugh Jackman, Ryan Reynolds und Tom Slingsby

Hugh Jackman und Ryan Reynolds haben ihr erstes Video veröffentlicht, seit sie Miteigentümer der BONDS Flying Roos sind, und liefern ein Debüt ab, das so kühn, energiegeladen und wunderbar chaotisch ist, wie man es erwarten würde.

Das legendäre Hollywood-Duo präsentiert seinen typischen Humor und taucht kopfüber in die Welt von SailGP ein. Sie bieten dem globalen Publikum einen rasanten, witzigen und typisch australischen Crashkurs in Sachen der 15 Meter langen Segelkatamarane.

Von atemberaubenden Geschwindigkeiten über waghalsige Manöver bis hin zu erbitterten nationalen Rivalitäten – das Video zeigt alles, was SailGP zu einer der aufregendsten Rennligen der Welt macht.

Tom Slingsby, Fahrer und Miteigentümer des Flying Roos-Teams, ist neben Jackman und Reynolds im Film zu sehen. Gleichzeitig verkündet das Team zwei bedeutende, mehrjährige Partnerschaften: monday.com wird offizieller globaler Partner für Arbeitsmanagement und Blueberry offizieller Online-Handelspartner.

Angesichts des Kampfes der Australier um die Rückeroberung der Spitze der Rolex SailGP Championship und ihrer täglich wachsenden globalen Fangemeinde könnte der Zeitpunkt nicht besser sein.

Dieses neue Trio von Miteigentümern rückt den Segelsport – und Australien – ins Rampenlicht der Weltöffentlichkeit.

Verpassen Sie nicht die Chance, SailGP-Geschichte live mitzuerleben: Sichern Sie sich hier Ihr Ticket für das große Finale des Mubadala Abu Dhabi Sail Grand Prix 2025, präsentiert vom Abu Dhabi Sports Council – oder erfahren Sie, wie Sie von überall auf der Welt live dabei sein können. HERE.

