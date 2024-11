Emirates Dubai SailGP beginnt heute am 23. November ! Saisonauftakt 2025 gewährt Russell Coutts, CEO von Rolex SailGP, einen Blick hinter die Kulissen der Flotte.

Wir stehen kurz vor dem Beginn unserer rekordverdächtigen Saison 2025 hier in Dubai, aber außerhalb der Saison konnten wir ein unglaubliches Wachstum der Liga beobachten, mit Verkäufen neuer Teams, Ankündigungen neuer Austragungsorte, einem erweiterten globalen Veranstaltungskalender und neuen Partnerschaften, darunter eine Titelpartnerschaft mit Rolex , die eine neue Ära für unsere Meisterschaft einläutet.

Als wir SailGP 2019 ins Leben riefen, hatten wir die Vision, den Segelsport zu revolutionieren und ihn über Segelfans hinaus auf allgemeine Sport- und insbesondere Rennsportfans auszuweiten. Wir haben gerade eine Reihe neuer Sponsoren angekündigt und zu unserer Familie globaler Ligapartner gehören nun Rolex, Emirates, DP World, Mubadala, Oracle und Apex. Wir sind stolz auf dieses Portfolio und werden es in den kommenden Wochen und Monaten weiter ausbauen.

Als Liga erleben wir für die Saison 2025 eine beispiellose Nachfrage nach neuen Teams. 10 der 12 Teams dieser Saison sind derzeit in Privatbesitz. Alle zukünftigen Teams, die der Liga beitreten, werden ebenfalls in Privatbesitz sein und privat finanziert. Das französische Team wird das erste Event in Dubai verpassen und im Januar 2025 für den Rest der Saison zu uns nach Auckland stoßen. Ihr Boot wird derzeit in Auckland, Neuseeland, fertiggestellt und wir freuen uns darauf, sie nächstes Jahr wieder an der Startlinie zu haben.

In dieser Saison gibt es viele neue Entwicklungen, darunter die neuen Hochgeschwindigkeits-T-Foils, die in Auckland flottenweit eingeführt werden. Diese Hochgeschwindigkeits-T-Foils machen die Boote im Vergleich zu unseren aktuellen L-Foils etwa 10 % schneller und sollten die Kontrolle über das Boot erleichtern. Bei Tests in San Francisco haben wir bei 33 km/h Wind eine Geschwindigkeit von 101,98 km/h gemessen .

Das bedeutet, dass unsere F50 unter den richtigen Bedingungen, wenn wir 40-45 km/h Wind haben, durchaus die vorhergesagten Geschwindigkeiten von etwa 110 km/h erreichen können. Wir entwickeln auch T-Foils für leichtes Wetter, die darauf abzielen, die Boote bei niedrigeren Windgeschwindigkeiten früher zum Foilen zu bringen. Diese werden aber wahrscheinlich erst später in dieser Saison in die Flotte aufgenommen – wahrscheinlich werden wir sie zum ersten Mal in Genf sehen. Es werden auch neue Hochgeschwindigkeitsruder gebaut, die aber leider nicht für San Francisco fertig sein werden, also werden wir sie wahrscheinlich in Rio oder New York sehen. Das beste daran wird die zusätzliche Kontrolle bei hohen Geschwindigkeiten sein.

Wir haben in dieser Saison auch ein neues Punktesystem , bei dem nur die Teams Punkte bekommen, die auf den Plätzen 1 bis 10 landen. Das bedeutet, dass die Teams, die auf den Plätzen 11 und 12 landen, keine Punkte bekommen – und das gilt auch für die Qualifikationsrennen und die Gesamtergebnisse der Meisterschaft.

Wir verdoppeln außerdem unser Preisgeld, wodurch das Gesamtpreisgeld für die Saison 12,8 USD beträgt. Damit haben unsere Athleten einen größeren Anreiz als je zuvor, bei den Rennen Höchstleistungen zu vollbringen. Als professionelle Segler werden alle Athleten natürlich für ihre Wettkämpfe bezahlt, daher ist das Preisgeld ein Bonus für die Teams, die es bei einem unserer Events auf das Podium schaffen.

Die Saison 2025 wird unsere bisher umfangreichste sein und sich über einen Zeitraum von 12 Monaten auf fünf Kontinenten erstrecken. Wir haben eine Reihe neuer Austragungsorte: Rio/Brasilien, Sassnitz/Deutschland, Genf/Schweiz, Portsmouth/Großbritannien und Auckland/Neuseeland. Außerdem haben wir zwei neue Teams am Start – Mubadala Brasilien und Red Bull Italien. Diese neuen Teams werden dazu beitragen, unser Publikum in Brasilien und Italien zu vergrößern, wo wir auch neue Übertragungsverträge mit Globo TV und Sky Italien haben. Das Mubadala Brazil SailGP Team hat auch die erste weibliche Fahrerin der Liga – die zweifache Olympiasiegerin Martine Grael.

Nach dem zu urteilen, was ich vom Training gehört habe, hat sich Mubadala Brasilien gegen die Teams, gegen die sie trainiert haben, ziemlich gut geschlagen, also bin ich gespannt, wie sie sich dieses Wochenende im Rennen schlagen werden. Red Bull Italien wird unterdessen von Rolex SailGP-Legende Jimmy Spithill geleitet und vom zweifachen Olympiasieger Ruggero Tita gefahren – das sind aufregende Neuigkeiten.

Zwischen den Saisons herrschte ein reger Transfermarkt, wobei einige der bemerkenswertesten Wechsel zu nennen sind, darunter Kyle Langford von Australien zu Red Bull Italien , Andy Maloney von Neuseeland zu Mubadala Brasilien und Giles Scott von Emirates GBR nach Kanada . Andy Maloney war einer der besten Neuzugänge der Nebensaison und meiner Meinung nach einer der Gründe, warum Brasilien im Training so gut abschneidet. Den Trainingsberichten nach zu urteilen, war ihr Flug durchweg höher und stabiler als der der anderen Teams (Red Bull Italien und USA).

Der Wechsel von Kyle Langford und Andy Maloney bedeutet, dass Australien und Neuseeland – zwei der etabliertesten Mannschaftsteams der Liga – zu Beginn der neuen Saison durcheinander geraten sind. Ich denke, es wird definitiv einige Zeit dauern, sich an diese Änderungen anzupassen. Leo Takahashi hat Andy Maloney als neuseeländischen Fluglotsen ersetzt – er ist in Staffel 2 mit Japan geflogen und hat den Vereinigten Staaten letzte Saison ein wenig mit der Flugkontrolle geholfen, aber er hatte nicht das gleiche Wettbewerbsniveau wie Andy Maloney.

Chris Draper hat Langford als australischer Flügeltrimmer ersetzt und ich denke, er sollte ein ziemlich guter Ersatz sein. Er sieht wirklich fit aus (anscheinend ist er viel Rad gefahren), aber er ist auch viel leichter als Langford. In der Vergangenheit ist er in dieser Position mit den britischen, japanischen und kanadischen Mannschaften Rennen gefahren. Aber Kyle ist jahrelang mit Tom gesegelt und das hat einen Wert – einfach die Stärken und Schwächen des anderen und seine Art der Kommunikation zu kennen, ist enorm. Es wird interessant sein zu sehen, welchen Unterschied (wenn überhaupt) das macht, wenn die Rennen beginnen.

Mit neuen Teams, neuen Austragungsorten und neuer Ausrüstung verspricht es eine spannende Saison zu werden. Die 11 F50 werden am 23. November zum Rennen ins Wasser gehen und der Saisonauftakt 2025 beginnt.

Die Rennen finden am 23./24. November zwischen 14:00 und 15:30 Uhr GST statt. Vollständige Informationen zur Übertragung und Einzelheiten zum Zuschauen finden Sie HIER .