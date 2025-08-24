Ocean Race Europe 2025: Internationale Jury spricht Team Holcim PRB nach Kollision in Kiel Wiedergutmachung zu

© Vincent Curutchet / The Ocean Race Europe 2025

Dem Team Holcim-PRB werden für die erste Etappe Wiedergutmachungspunkte gutgeschrieben …

Eine internationale Jury hat entschieden, dass das Team Holcim-PRB Anspruch auf Wiedergutmachung für die erste Etappe hat.

Die Endposition von Holcim-PRB in Etappe 1 entspricht seiner durchschnittlichen Endposition im Ziel der Etappen 2 bis 5 des Ocean Race Europe.

Das Team musste die erste Etappe des Ocean Race Europe nach einer Kollision mit Allagrande Mapei Racing aufgeben.

Beide Boote schieden nach der Berührung, die sich kurz nach dem Start des Rennens vor zwei Wochen in Kiel (Deutschland) ereignete, aus.

Die Jury sagte, dass gegen keines der Teams weitere Strafen verhängt würden (außer dem Ausscheiden aus der Eröffnungsphase), dass Holcim-PRB jedoch für das Ausscheiden aus der ersten Etappe eine Wiedergutmachung erhalten sollte (d. h. Punkte für die erste Etappe).

„Wir sind mit der Entscheidung der Jury zufrieden, die es uns ermöglicht, für die erste Etappe Punkte zu erzielen, die die Leistung des Teams im Verlauf des gesamten Rennens angemessen widerspiegeln“, sagte Alan Roberts, der das Team bei der Anhörung vertrat.

Die für die erste Etappe vergebenen Punkte werden erst nach dem Ergebnis der nächsten Etappe nach Nizza in die Bestenliste eingerechnet. So können mehr Rennen absolviert werden, um die Leistung des Teams präziser einzuschätzen. Die Punktzahl der ersten Etappe wird nach jeder Etappe aktualisiert, da mehr Rennen in den Durchschnitt einfließen. Für die Wertungsprüfung der ersten Etappe gibt es keine Wiedergutmachung, und auch die in den verbleibenden Wertungsprüfungen erzielten Punkte haben keinen Einfluss auf die Wiedergutmachung.

„Das war eine wichtige Entscheidung, denn sie gibt uns für den Rest der Veranstaltung die Freiheit, uns auf das Segeln und das Erreichen der besten Leistung auf dem Wasser zu konzentrieren“, fügte Roberts hinzu.

„Der gesamte Prozess war für uns und Allagrande Mapei Racing sicher auch hart, und wir sind froh, den Juryraum zu verlassen und wieder auf dem Wasser zu sein.“

Beide Segler sagten, sie würden sich nun voll und ganz auf die bevorstehenden Rennen konzentrieren.

„Die Jury hat entschieden, uns keine Entschädigung zu gewähren. Wir respektieren ihre Entscheidung, auch wenn sie nicht das Ergebnis ist, das wir uns erhofft hatten. Das ist Teil unseres Sports, und wir akzeptieren es“, sagte Ambrogio Beccaria, Skipper von Allagrande Mapei Racing.

„Das war für beide Teams eine schwierige Situation. Unsere Energie gilt nun dem Rennen selbst. Auf dem Weg nach Montenegro stehen noch drei wichtige Etappen bevor.“