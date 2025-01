Vendee Globe 2024 Charlie Dalin gewinnt mit neuem Weltrekord

Nach einer langen, kalten letzten Nacht im Kampf gegen leichte Winde vor der bretonischen Küste überquerte Charlie Dalin, der französische Skipper der MACIF Santé Prévoyance, am Dienstagmorgen um 07:24 UTC die Ziellinie der Vendée Globe und errang damit den Sieg.

Dalin ist der regelmäßigste und beständigste Anführer des Solo-Nonstop-Rennens um die Welt. Er führte die Flotte insgesamt 42 Tage lang an, darunter einen ununterbrochenen Lauf seit dem 30. Dezember, und holt sich den Sieg beim prestigeträchtigsten Solo-Segelrennen der Welt.

Mit seinem Sieg in einer unglaublichen Zeit von 64 Tagen, 19 Stunden, 22 Minuten und 49 Sekunden * hat Dalin den bisherigen Rekord von Armel Le Cléac’h aus dem Jahr 2016 (74 Tage und 3 Stunden) um unglaubliche 9 Tage, 8 Stunden, 12 Minuten und 57 Sekunden geschlagen! Der 40-jährige Skipper, der im nordfranzösischen Le Havre aufgewachsen ist, hat mit einem knappen zweiten Platz in der Saison 2020-2021 das beste Ergebnis seiner Karriere erzielt. Jetzt kann er sich entspannen und seinen Siegestag in vollen Zügen genießen. Dalin muss warten, bis heute Nachmittag die Flut kommt, bevor er den legendären Kanal von Les Sables d’Olonne hinauffahren kann, um zum ersten Mal seit seiner Abfahrt aus Les Sables d’Olonne am Starttag, Sonntag, 10. November, an Land zu gehen und seinen unglaublichen Sieg nun in vollen Zügen zu genießen.



Erste Worte von Charlie Dalin bei der Ankunft:



„Ich glaube nicht, dass ich solche Emotionen jemals zuvor erlebt habe. Dies ist bei weitem die beste Ziellinie, die ich je überquert habe. Heute kann ich mit Sicherheit sagen, dass ich der glücklichste Mensch der Welt bin.“

Seit dem Abschluss der Vendée Globe 2020 war es mein Traum, die Vendée Globe 2024 zu gewinnen. Wir haben in den letzten vier Jahren unermüdlich daran gearbeitet, diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Das Boot war unglaublich und alles, wofür wir gelebt und gearbeitet haben, kam in diesem Moment zusammen.

Ich bin absolut begeistert – es ist einfach unglaublich. Ein Sieg bei der Vendée Globe ist etwas wirklich Einzigartiges. Worte können nicht ausdrücken, wie glücklich ich bin. Das Rennen kam mir so schnell vor, als wäre es nur ein 48-Stunden-Sprint gewesen. Es ist kaum zu glauben, dass es schon vorbei ist. Obwohl ich unterwegs einige kleinere Herausforderungen hatte, hat das Boot wunderbar durchgehalten, und das ist der unglaublichen Arbeit des Teams zu verdanken. Ich hatte das ganze Rennen über das Gefühl, ein wahres Juwel in den Händen zu halten.

Meine Leistung im Jahr 2024 ist eine Steigerung gegenüber dem, was ich im Jahr 2020 erreicht habe, und ich bin unglaublich stolz auf meinen Weg in diesem Rennen.

Der Kampf mit Yoann war phänomenal. Er segelte ein herausragendes Rennen, gab im Süden alles und griff unermüdlich an. Ihm ist es zu verdanken, dass dieses Rennen so rasant war. Sein ständiger Druck machte jeden Moment der Reise zu einer Herausforderung, und diese intensive Rivalität hat es uns ermöglicht, diese Rekorde aufzustellen.“



Charlie Dalin wusste, dass immer noch jede Art von Missgeschick oder Unfall passieren konnte, und dennoch brauchte er einiges an Gelassenheit, um die letzten nervösen Stunden seines Rennens zu überstehen, während er bei leichtem Wind einen langen Abstieg von der Pointe de Bretagne nach Les Sables d’Olonne bewältigte. Auch wenn er auf den letzten Meilen seiner Strecke durch seine Heimatgewässer vor Concarneau und den Glenans-Inseln segeln konnte, einen Vorbeiflug der französischen Marine Nationale genoss und Trainer seiner Renntrainingsgruppe traf, musste Dalin, da so viel auf dem Spiel stand, cool und konzentriert bleiben, bis heute Morgen vor der berühmten Ziellinie von Nouch Sud in Les Sables d’Olonne sein Zielschuss ertönte.

Die ersten Boote machten sich um 05:00 UTC auf den Weg, um den Sieger zu treffen. Die Live-Übertragung begann zwei Stunden später und zeigte Charlie, gut eingepackt gegen die Kälte, und MACIF Santé Prévoyance, wie sie bei leichtem Wind auf ruhiger See in den sanften Farben der frühen Morgendämmerung dicht am Wind segelte. Dann schwenkt die Kamera zu atemberaubenden Aufnahmen der riesigen Flotte hell erleuchteter Begleitboote, die Charlie auf den letzten Meilen einer unglaublichen Reise eskortieren.

Nach ein paar letzten kurzen Wenden vor dem Ziel endet die Spannung und er überquert die Ziellinie um 07:24 UTC und erringt damit einen klaren Sieg bei der 10. Ausgabe der Vendée Globe. Dies war auch der Moment, in dem er endlich seine Laken losmachen, seine Lieben an Bord begrüßen und vor allem endlich den Emotionen freien Lauf lassen konnte. Jetzt hat er Zeit für ein freudiges Warten und Wiedersehen, bevor er den Kanal wieder hinauffährt, was bei steigender Flut am frühen Nachmittag der Fall sein wird. Dem Mann, der nun der schnellste Segler in der Geschichte der Vendée Globe ist, steht ein langer Tag voller Feierlichkeiten bevor.