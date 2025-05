MODX 70 Höhepunkt eines revolutionären Designs

MODX 70 – DER HÖHEPUNKT EINES REVOLUTIONÄREN DESIGNS



VPLP entwarf den MODX 70, einen Fahrtenkatamaran mit zwei aufblasbaren, automatisierten und einziehbaren Flügelsegeln sowie Elektroantrieb. Er entspricht den anspruchsvollen und visionären Designvorgaben der französischen Werft Océan Développement, deren CEO kein Geringerer als Franck David ist, der 2008 die MOD70-Klasse ins Leben rief. Mathias Maurios, Schiffsbauingenieur bei VPLP, und Projektmanager Stéphane Dérobert analysieren die bahnbrechenden Linien dieses Katamarans, der kürzlich bei den Multihull of the Year Awards im Rahmen der International Multihull Show in La Grande-Motte zur Multiyacht des Jahres 2025 gekürt wurde.



Die Modernität der MODX 70 lässt sich kurz wie folgt beschreiben: ein großes Schiff mit extrem vereinfachter Handhabung und unbegrenzter Reichweite, das ohne fossile Brennstoffe auskommt. „Flügelsegel sind schon seit einiger Zeit in aller Munde, aber alle haben auf einen echten Vorreiter dieser Technologie gewartet. Es ist fantastisch zu sehen, wie MODX dieses Ziel verfolgt. Dieses Boot ist weder ein Prototyp noch ein Vorführmodell. Sie ist lediglich die erste Serien-Katamaranyacht, die in allen Antriebsaspekten völlig autark ist“, sagt Mathias Maurios, Leiter der Cruising-Abteilung von VPLP.



Während der Rumpfbau der Neel-Werft in La Rochelle anvertraut wurde, wurden die Systeme und die Innenausstattung von der Werft Océan Développement unter der Leitung von Franck David, dem ehemaligen Olympiasieger im Windsurfen 1992 in Barcelona, ​​eingebaut. Die Flügelsegel wurden von einem neuen Unternehmen entwickelt: Aeroforce. Bei VPLP begann der architektonische Entwurf „mit strukturellen und aerodynamischen Studien, zwei eng miteinander verknüpften Themen dieses Katamarans“, sagt Stéphane Dérobert, der 2021 von der Agentur von VPLP in Nantes für die Leitung dieses Projekts eingestellt wurde.



Die Idee, ein einzelnes Flügelsegel in der Mitte des Schiffes anzubringen, wurde schnell verworfen, da die Plattform zwischen den Rümpfen strukturell nicht ausreichte. „Die Lösung mit zwei Flügelsegeln war die unvermeidliche Wahl“, sagt Stéphane. „Die Studien haben gezeigt, dass das Hinzufügen einer Klappe an der Hinterkante es dem Rigg ermöglichen würde, in den meisten Segellagen dieselbe Leistung wie mit einem einzelnen Flügelsegel zu erzielen. Aber wir mussten die Theorie noch in die Praxis umsetzen!“ Hier kommt Aeroforce ins Spiel, Ableger und Technologiepartner des MODX-Projekts – und Patentinhaber der Innovation. Die Flügelsegel der MODX 70 sind derzeit die ersten, die sowohl aufblasbar als auch einziehbar sind, auf einem Teleskopmast angebracht sind und über eine vollautomatische Trimmung für Anstellwinkel und Wölbung verfügen. Beide Flügelsegel wurden installiert und das Boot wird derzeit in Lorient Seeerprobungen unterzogen, bevor es nach La Grande Motte ausläuft. „Hohe Leistung garantiert Elektrische Autarkie“ Auch die seitliche Platzierung dieser Flügelsegel wurde sorgfältig durchdacht. „Wir mussten die Länge der Bäume maximieren und gleichzeitig sicherstellen, dass sie sich beim Segeln mit Gänseflügeln vor dem Wind nicht berühren“, sagt Stéphane Dérobert. Schließlich wurde das Kajütdach deutlich nach außen verlängert, sodass nur ein minimales Seitendeck für Hafenmanöver übrig blieb. Unter Segeln bewegen sich Besatzung und Passagiere von innen von einem Cockpit zum anderen. „Durch das Einsetzen der Flügelsegel in den Rumpf wird die Bootsmitte vollständig frei, was die Möglichkeiten erheblich erweitert“, sagt Mathias Maurios. Die Besatzung kann sich um den Steuerstand in der Mitte des Schiffes bewegen, wodurch der Steuermann eine Sicht von über 270° hat, und die Türen zum Bug erreichen.

Ein Großteil des Überbaus ist verglast, und sein breites Design wurde eingehend untersucht, um die Systeme, insbesondere die Flügelsegelbäume, zu integrieren. sondern auch die 75 Quadratmeter Solarmodule, die zur elektrischen Autarkie des Schiffes beitragen. Unter Segeln wird die Batterie hauptsächlich durch zwei 40-kW-Elektromotoren aufgeladen, die mit Gelenkwellen verbunden sind, die sich im Hydrogeneratormodus frei drehen können. „Das war ein weiterer Grund, warum wir ein relativ leichtes Boot mit einem hohen Längen-Breiten-Verhältnis entwerfen mussten. Diese langgestreckte Form garantiert eine hohe Leistung, und eine hohe Leistung garantiert elektrische Autarkie. Das ist der Schlüssel zu dem positiven Kreislauf, den Franck David von Beginn unserer Gespräche an erreichen wollte“, erklärt Stéphane Dérobert.



Der visionäre und bahnbrechende MODX 70 verfügt über viele weitere Innovationen, wie den Tenderschacht im Podium, die Verwendung von Naturtextilien für die Innenpolsterung und das zu 40 % aus Biokunststoff bestehende Harz im PET-Kern der Rümpfe. Das erste Modell der Serie, das bereits auf den Markt kommt, wurde auf der International Multihull Show vorgestellt, wo es bei den Multihull of the Year Awards 2025 mit dem Preis „Multiyacht des Jahres" ausgezeichnet wurde. Das ist ein sehr guter Start für diesen Katamaran, der 10 bis 12 Passagiere auf umweltfreundlichen Charterfahrten in Meeresschutzgebieten befördert.



Sie absolvierte ihre Weltumsegelung in 76 Tagen, 1 Stunde und 36 Minuten und war damit elf Tage schneller als Clarisse Crémer vor vier Jahren. Die Schweizer Seglerin kann sich auch rühmen, die bestplatzierte internationale Teilnehmerin bei der letzten Vendée Globe und die erste zu sein, die mit einem Boot der vorherigen Generation die Ziellinie überquerte. Die sieben besten Boote wurden alle nach der Ausgabe 2020–2021 zu Wasser gelassen. „Justine zeigte während des gesamten Rennens eine außergewöhnliche Konstanz. Wir gratulieren ihr und können nur hoffen, dass sie für die nächste Ausgabe ein IMOCA der neuen Generation hat, denn nach dem, was wir gerade gesehen haben, hat sie sicherlich das Potenzial, sich einen Platz auf dem Podium zu sichern“, sagt Antoine Lauriot Prévost, Partner-Schiffsarchitekt bei VPLP Design. VPLP freut sich außerdem zu erfahren, dass eine weitere talentierte Skipperin, die Italienerin Francesca Clapcich, mit dem Kauf des von VPLP entworfenen IMOCA Malizia-Seaexplorer, der im Juli 2022 vom Stapel läuft, ihre Bewerbung für die Vendée Globe 2028 gestartet hat. RENNEN. Katia Merle, Bauingenieurin bei VPLP Design, war einer der Stargäste der vierten Folge von Transitions, dem IMOCA-Podcast. Dies war eine Gelegenheit für sie und den zweiten Gast der Sendung, Noémie Provost, technische Koordinatorin bei IMOCA und zuständig für die Analyse von Lebenszyklen, ihre Aufmerksamkeit auf die neue Bauvorschrift zu richten, die für die Vendée Globe 2028 in Kraft tritt. Diese neue Vorschrift wird alle Neubauten dazu zwingen, ihren CO2-Fußabdruck um 15 % zu reduzieren. SCHIFFFAHRT.



Das Unternehmen Eco Trans Ocean hat gerade eine Spendenkampagne gestartet, um mit dem Bau eines 80 m langen Frachters mit Hybridantrieb zu beginnen, der von VPLP entworfen und von der neuesten Version der Flügelsegel des Unternehmens angetrieben wird: Ocean Wings. Ziel ist es, dass das Schiff 1.600 Tonnen Fracht auf einer regelmäßigen Route zwischen Saint-Malo (Frankreich) und Französisch-Polynesien über Westindien transportiert. VERSAND. Die Reederei SailLink, die einen Passagierdienst zwischen Boulogne-sur-Mer (Frankreich) und Dover (Großbritannien) mit Segelbooten betreibt, hat gerade einen neuen Katamaran erworben, der die Überfahrt in etwas mehr als 4 Stunden schafft. Es ist eine Lagoon 47, ein Modell, das 1991 von VPLP Design.RACING entworfen wurde. Das von VPLP für Fabrice Cahierc entworfene, ehemalige Réalités wurde von Tanguy Le Turquais gekauft, der nach seinem 17. Platz beim Vendée Globe damit den Support wechselt.



Die Ocean Fifty wurde am 25. April unter den Farben von Lazare neu aufgelegt, und ihr neuer Skipper, begleitet von Erwan Le Draoulec, wird in dieser Saison an der Ocean Fifty Series teilnehmen. Die Klasse kann zudem einen weiteren neuen Skipper begrüßen, der nach einem Auswahlverfahren ausgewählt wurde und unter den Farben von Wewise auf einem 2017 eingeführten VPLP-Design fahren wird, das durch die Hände von Thibaut Vauchel-Camus und dann Matthieu Perraut.RACING ging. Ronan Lucas gab Anfang März bekannt, dass er von seiner Position als Direktor des Team Banque Populaire zurücktritt und durch Sébastien Josse und Erwan Steff als Co-Direktoren ersetzt wird. Die Teams bei VPLP Design möchten Ronan für seine Loyalität und die Qualität der professionellen Beziehung danken, die er in den letzten zwanzig Jahren zu unserem Unternehmen gepflegt hat. Gemeinsam haben wir an zahlreichen Projekten gearbeitet, angefangen mit Maxi Banque Populaire V im Jahr 2005.



