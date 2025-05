ILCA 6 X ILCA 7 Weltmeisterschaften 2025 in Qingdao, 237 Teilnehmer aus 40 Ländern treffen aufeinander

5

Qingdao, China – Vom 10. bis 17. Mai 2025 richten sich die Augen der Segelwelt auf Qingdao in China, wo sich die Stadt auf die Ausrichtung der ILCA 6-Frauen- und ILCA 7-Männer-Weltmeisterschaften 2025 vorbereitet . Dieses erstklassige Event bringt die weltbesten Segler in zwei der wettbewerbsintensivsten olympischen Klassen zusammen. Im Vorfeld der Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles geht es um viel.

Die Meisterschaft findet im Qingdao Olympic Sailing Center statt und markiert eine bedeutende Rückkehr in jene legendären Gewässer, in denen die olympischen Segelwettbewerbe 2008 ausgetragen wurden. Qingdao ist bekannt für seine anspruchsvollen Bedingungen, wechselnden Brisen und die taktische Rennstrecke und bietet eine würdige Bühne für einen Weltklasse-Wettbewerb, der sowohl Können als auch Ausdauer auf die Probe stellt.

237 Athleten (138 Männer und 99 Frauen) aus 40 Nationen werden antreten, darunter Titelverteidiger, aufstrebende Stars und Olympiamedaillengewinner. Für viele ist diese Meisterschaft nicht nur ein Kampf um Weltmeistertitel, sondern auch ein entscheidender Meilenstein auf dem Weg zur internationalen Rangliste und zur Olympia-Qualifikation.

Qingdao ist auch als Segelhauptstadt Chinas bekannt. Die Regierung unterstützt jedes Jahr Tausende von Schülern, von der Grundschule bis zur Universität, dabei, das Segeln kostenlos zu erlernen und auszuprobieren.

Die Organisatoren sind der Chinesische Segelverband (CYA), die Chinesische Wassersportverwaltung, die Sportverwaltung von Shandong, die Stadtregierung von Qingdao in Zusammenarbeit mit der ILCA. Die Organisation wurde tatkräftig unterstützt vom Organisationskomitee des Qingdao Major International Sailing Event (Festivals), der Chinesischen Marinesportakademie, dem städtischen Sportbüro von Qingdao, der Qingdao Tourism Group Co., Ltd., der Qingdao Olympic Sailing City Development Association, der Qingdao Yachting Association und dem Qingdao Sports Development Center.

Der vollständige Veranstaltungsplan, die Teilnehmerlisten, die Veranstaltungsdokumente und andere nützliche Informationen sind am offiziellen Schwarzen Brett der Veranstaltung verfügbar: https://onb.ilca.roms.ar/ilcaoly2025/index.php/en/

Fotos: https://2025ilcaolympic.ilca-worlds.org/photos/

Videos: https://2025ilcaolympic.ilca-worlds.org/videos/

Verfolgen Sie die Veranstaltung auf der Veranstaltungswebsite und in den sozialen Medien

Veranstaltungswebsite: https://2025ilcaolympic.ilca-worlds.org

ILCA Facebook: https://www.facebook.com/intlaserclass

ILCA Instagram: @ilca_sailing