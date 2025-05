Melges 24 European Sailing Series 2025 – Champions in Trogir gekrönt: Razjaren und Panjic holen sich die höchsten Auszeichnungen

Trogir, Kroatien – Der Vorhang fiel für ein spannendes Melges 24-Rennen in Trogir, als Ante Ćesićs Razjaren das zweite Event der Melges 24 European Sailing Series 2025 gewann und offiziell zum kroatischen Melges 24-Meister 2025 gekrönt wurde . Unterdessen holte Luka Šangulins Panjic den Gesamtsieg beim Luki Baustoffe CRO Melges 24 Cup 2025 und krönte damit eine hart umkämpfte nationale Serie mit vier Events.

Luki Baustoffe CRO Melges 24 Cup 2025 – Trogir | Melges 24 Europäische Segelserie 2025

Der letzte Renntag begann erneut mit dem Warten auf eine leichte Brise. Doch anders als am Samstag setzte der leichte Wind schon früher – zwischen 14 und 15 Uhr – ein. So konnten PRO Marko Mišura und sein Rennleitungsteam zwei weitere Rennen unter anspruchsvollen Bedingungen durchführen und so die sechs Rennen umfassende Serie abrunden.

In Rennen 5 tauschten die vorläufig drei besten Teams die Plätze: Panjic führte die Flotte an, gefolgt von Peter Karriés Nefeli und Razjaren . Da es um den Titel ging, ging es in Rennen 6 darum, den Sack zuzumachen – und genau das gelang Ante Boticas Mataran 24 , die das Rennen vor heimischem Publikum gewann. Das Corinthian-Team Little A , gesteuert von Stjepan Ćesić , erreichte einen brillanten zweiten Platz, während der Gesamtführende Razjaren Dritter wurde.

Mit einem Ergebnis von 2-1-(3)-1-3-3 sicherte sich der amtierende Europameister Razjaren mit 10 Punkten den Gesamtsieg in diesem Event. Das Team von Lukasz Podniesinski wurde von Ante Cesic angeführt , zusammen mit Tonci Knezovic, Andela De Micheli Vitturi und Ljubo Jercic.

Nefeli belegte mit 15 Punkten den zweiten Gesamtrang und bewies damit seine Konstanz während der gesamten Regatta. Panjic komplettierte das Podium mit 20 Punkten als Dritter. Mataran 24 verpasste das Podium knapp um drei Punkte und wurde Vierter vor Karlo Kurets One 4 Fun auf dem fünften Platz.

Melges 24 European Sailing Series 2025 – Champions in Trogir gekrönt: Razjaren und Panjic holen sich die höchsten Auszeichnunge

Eine besondere Erwähnung verdient das U24-Team Cro-A-Sail mit Skipper Matija Reljanović , das den sechsten Gesamtrang erreichte und im fünften Rennen unter die ersten Drei kam – ein starkes Statement der nächsten Generation kroatischer Segler.

In der Corinthian-Division holte sich Blue Label unter der Führung von Hrvoje Petrović den höchsten Amateurtitel, gestärkt durch den Sieg im dritten Rennen. Little A holte Silber in der Corinthian-Flotte, während Miles Quintons Zhik Race Team unter der Leitung von Geoff Carveth das Corinthian-Podium als Dritter komplettierte.

Miles Quinton vomZhik Race Teambetonte:„Für mich ist Trogir im Mai einfach das ultimative Segelziel. Die Herzlichkeit und Gastfreundschaft, die wir dort erleben, sind wirklich außergewöhnlich und hinterlassen immer einen bleibenden Eindruck. Darüber hinaus sind kroatische Regatten für ihre hervorragende Organisation bekannt, und der starke Wettbewerb innerhalb der Flotte sorgt für fantastische Rennen.“

2025 Luki Baustoffe CRO Melges 24 Pokalsieger ausgezeichnet

Die Regatta in Trogir markierte zugleich das Finale des Luki Baustoffe CRO Melges 24 Cup 2025 , einer vierstufigen Serie, die in Biograd begann und über Zadar und Opatija weiterging. Da ein Streichergebnis erlaubt war und die besten drei Ergebnisse zählten, war der Kampf um den Cup bis zum Schluss spannend.

Mit 55 Punkten sicherte sich Panjic (JK Briva, Biograd) den Gesamtsieg und schlug Mataran 24 (JK Trogir) trotz ihres starken Heimergebnisses knapp um einen Punkt. Für Panjić ist es bereits der dritte Gesamtsieg in den letzten fünf Jahren. Razjaren (JK Split) belegte mit 50 Punkten den dritten Gesamtrang und sicherte sich damit seinen dritten kroatischen Meistertitel in Folge.

„Die größte Herausforderung besteht darin, die ganze Saison über konstant und beständig zu bleiben“, erklärte Luka Sangulin , Präsident des kroatischen Melges 24-Klassenverbandes. „In diesem Jahr hat sich das Segeln mit einer vierköpfigen Crew für uns als erfolgreiche Strategie erwiesen. Wir gehörten zu den leichteren Teams, was sich bei den vorherrschenden schwächeren Winden an der Adria als Vorteil erwies. Außerdem war der etwas größere Platz im Cockpit ein echter Bonus. Der Wettbewerb in diesem Jahr war fantastisch, und als Präsident der Klasse bin ich unglaublich stolz darauf, dass die Melges 24-Flotte in Kroatien weiter wächst und eine beträchtliche Anzahl internationaler Teams zu unseren Regatten anzieht. In unserer Klasse in Kroatien herrscht ein sehr offener und kooperativer Geist; wir tauschen gerne Informationen aus, und es ist großartig zu sehen, wie neue Teams schnell auf Touren kommen. Wir freuen uns auf den nächsten CRO Melges 24 Cup und die Weltmeisterschaft in Triest, wo kroatische Teams das Potenzial haben, Großes zu erreichen.“

In der Corinthian-Division holte sich Little A (JK Zvir, Hvar) mit 29 Punkten den Saisontitel. Zen (JK Spinut, Split) sicherte sich mit 15 Punkten den zweiten Platz, während Spooky (JK Samobor) mit 12 Punkten das Corinthian-Saisonpodest als Dritter komplettierte.

„Letztes Jahr in Hvar haben wir uns den kroatischen Meistertitel in der Corinthian Division gesichert und wurden Zweiter in der Gesamtwertung des CRO Melges 24 Cup“, betonte Stjepan Cesic , der Steuermann der Little A- Crew. „Dieses Jahr in Trogir haben wir uns gesteigert, den zweiten Platz in der Meisterschaft belegt und schließlich den Gesamttitel im Luka Baustoffe CRO Melges 24 Cup gewonnen. Wir haben also definitiv Fortschritte gemacht. Die gesamte Saison hatte ihre Herausforderungen, wobei die Regatta in Trogir besonders anspruchsvoll war. Wir sind unglaublich stolz auf unseren Eigner Domagoj Jaklin und unsere jungen Talente an Bord, die in der gesamten diesjährigen Saison hervorragende Arbeit geleistet haben.“

Starke Organisation und Unterstützung in Trogir

Diese Veranstaltung wurde vom Segelclub Trogir als Teil des Trogir Outdoor Festivals in Zusammenarbeit mit der kroatischen Melges 24 Class Association organisiert . Mit dem Rennen direkt vor der berühmten Festung Kamerlengo bot der Veranstaltungsort Seglern und Zuschauern erneut eine Weltklasse-Atmosphäre.

Der Luki Baustoffe CRO Melges 24 Cup wurde dank seiner engagierten Partner und Sponsoren ermöglicht: Luki Baustoffe, Angelina Yacht Charter, Sailing Point Hrvatska, North Sails, One Sails, Digital Studio Akvarij, regate.com.hr, Raiser Digitalagentur, ProMarine, EmergenSea und Dustom Sails.

Nächster Halt: Italien

Von Kroatien aus geht die Melges 24 European Sailing Series mit ihrem dritten Event weiter: der italienischen Meisterschaft in Riva del Garda vom 23. bis 25. Mai . Die Teams sind nun voll im Rennmodus und der Countdown für die Melges 24-Weltmeisterschaft 2025, die im September in Triest stattfindet, läuft weiter.

Trogir-Regatta – Top 10 insgesamt (nach 6 Rennen)

Razjaren (CRO 867) – Ante Ćesić – 2, 1, (3), 1, 3, 3 – 10 Punkte Nefeli (GER 673) – Peter Karrié – 4, 2, 2, (5), 2, 5 – 15 Pkte Panjic (CRO 803) – Luka Šangulin – 1, 8, 6, 4, 1, (12) – 20 Punkte Mataran 24 (CRO 649) – Ante Botica – 6, 5, 5, (11), 6, 1 – 23 Punkte One 4 Fun (CRO 383) – Karlo Kuret – 7, (12), 7, 2, 4, 11 – 31 Punkte Cro-A-Sail (CRO 782) – Matija Reljanović – 11, 3, 10, 8, 5, (14) – 37 Punkte Daito Nano (ITA 748) – Dino Orioli – 5, 11, 4, (16), 14, 6 – 40 Punkte Fjonda (CRO 742) – Goran Ivanković – 9, 7, (13), 7, 10, 10 – 43 Punkte Blue Label (CRO 827, Korinthisch) – Hrvoje Petrović – 12, 10, 1, (15), 13, 8 – 44 Punkte Palminanova (CRO 567) – Marko Matic – 8, 6, 14, 12, (16), 4 – 44 Punkte

Trogir-Regatta – Top 3 der korinthischen Teams (nach 6 Rennen)

Blue Label (CRO 827) – Hrvoje Petrović – 12, 10, 1, (15), 13, 8 – 44 Punkte Little A (CRO 728) – Stjepan Ćesić – 16, 14, (18), 6, 15, 2 – 53 Punkte Zhik Race Team (GBR 694) – Geoff Carveth – 3-16-15-9-11-(21 DNS) – 54 Punkte

Vollständige Ergebnisse der Trogir-Regatta Endgültige Rangliste des Luki Baustoffe CRO Melges 24 Cup 2025





Weitere Informationen zur Melges 24 European Sailing Series finden Sie unter: https://www.melges24.com/europeansailingseries

#melges24 #m24ess

Luki Baustoffe CRO Melges 24 Cup – Trogir Pinnwand



Website von JK Trogir: jktrogir.hr

Website von IM24CA: melges24.com

Website von CRO M24CA: cromelges24.hr

Soziale Medien

Instagram-Konten – IM24CA | CRO M24CA

Facebook-Konten – IM24CA | CRO M24CA

