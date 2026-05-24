Philipp Buhl wird Vize Europameister ILCA 7 in Kaštela Kroatien

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Mit 344 Seglern aus 53 Ländern – davon 36 aus Europa – verspricht diese Ausgabe eines der hochkarätigsten Treffen dieser Bootsklasse in den letzten Jahren zu werden.

Eine globale Flotte, drei Titel stehen auf dem Spiel

Die Meisterschaft umfasst drei Flotten: 182 Segler in der ILCA 7, 125 in der ILCA 6 Frauen und 37 in der ILCA 6 Männer. In beiden olympischen Klassen – ILCA 7 und ILCA 6 Frauen – wird außerdem der U23-Europameistertitel vergeben. Dieser Preis wurde letztes Jahr in Marstrand erstmals verliehen, sodass er in Kaštela erst zum zweiten Mal stattfindet. In der ILCA 6 Männerflotte wird zudem der U21-Europameistertitel ausgetragen, eine langjährige Tradition in dieser Klasse.

Nationen aus allen ILCA-Regionen der Welt sind vertreten, wobei Italien die größte Delegation stellt (86 Seeleute) und Gastgeberland Kroatien dicht dahinter liegt (74 Seeleute).

ILCA 7: Die olympische Klasse kehrt in die Bucht von Kaštela zurück

Die ILCA-7-Flotte liest sich wie das Who’s Who des olympischen ILCA-Segelsports. Unter den Europäern führt der zweifache olympische Silbermedaillengewinner Tonci Stipanovic – der für den Olympiazyklus 2028 in Los Angeles in diese Klasse zurückkehrt – ein kroatisches Kontingent an, zu dem auch Filip Jurišić gehört. Zu ihnen gesellen sich unter anderem Pavlos Kontides (CYP), Philipp Buhl (GER), Jonatan Vadnai (HUN), Finn Lynch (IRL), Lorenzo Chiavarini (GBR), Duko Bos (NED), Willem Wiersema (NED) und Valtteri Uusitalo (FIN).

An der Open European Trophy nehmen die besten Olympiateilnehmer aus Übersee teil, darunter Francisco Guaragna ARG, Clemente Seguel CHI, Stefano Peschiera PER, George Gautrey NZL und Thomas Saunders NZL.

Die nächste Generation ist ebenso vielversprechend: Mit dabei sind die Jugendwelt- und Europameister Anders Bultynck, Josip Tafra, Jiří Tomeš, Ole Schweckendiek, Finley Dickinson, Adamantios Petrianos, Rem Pulci Magen, Omer Vered, Attilio Borio, Antonio Pascali, Theodor Middelthon und Erik Norlén.

ILCA 6 Frauen: Olympiasiegerinnen und Weltmeisterschaftsmedaillengewinnerinnen

Die Damenflotte umfasst unter anderem die amtierende Meisterin Anna Münch DEN neben Emma Plasschaert BEL, Louise Cervera FRA, Mária Érdi HUN, Eve McMahon IRL, Line Flem Høst NOR, Agata Barwińska POL und Maud Jayet SUI sowie weitere Top-Anwärterinnen.

Ein großes U23-Kontingent sorgt für zusätzliche Faszination: Alexandra Lukoyanova, Petra Marendić, Mirja Dohle, Hermine Ghicas, Maria Vittoria Arseni, Ginevra Caracciolo, Emma Mattivi, Roos Wind, Lilly May Niezabitowska, Alenka Valančič, Adriana Castro, Claudia Adán, Irene de Tomás Perelló, Marga Perelló und Alina Shapovalova bereit, die etablierten olympischen Namen an der Spitze der Flotte herauszufordern.

Der Veranstaltungsort

Die Marina Kaštela liegt in der Bucht von Kaštela, geschützt durch den Berg Kozjak, zwischen Split und Trogir, 7 km vom Flughafen Split entfernt. Die Marina wurde für die gesamte Regattaorganisation und die erforderliche Sicherheitsinfrastruktur ausgebaut. Im Rahmen der Vorbereitungen führte das Team vor Ort eine Unterwasserreinigung der Marina und des Startbereichs durch – ein konkreter Schritt im Einklang mit den Nachhaltigkeitsrichtlinien der EurILCA für die Meisterschaft. Diese beinhalten Mülltrennung, den Verzicht auf Einwegplastik und die Aufforderung an die Segler, ihre eigenen wiederverwendbaren Wasserflaschen mitzubringen.

Foto mit freundlicher Genehmigung von Marina Kastela

von Agustín Argüelles

Organisation & Unterstützung

Die ILCA Senior European Championships & Open European Trophy 2026 werden von EurILCA und JK Marina Kaštela mit Unterstützung des Tourismusverbands Kaštela , der Stadt Kaštela und BavAdria Yacht Charter organisiert.

Eine Pressekonferenz für lokale und nationale Medien findet am 6. Mai um 12:00 Uhr im Restaurant Spinnaker in Marina Kaštela statt.

→ Teilnehmerliste | Veranstaltungswebsite

Bericht von Agustín Argüelles – EurILCA | Fotos von Thom Touw – Ausgabe 2025.