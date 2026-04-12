38. Louis Vuitton America’s Cup USA kehrt zurück, um Ihn heraus zufordern

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Das American Racing Challenger Team USA, das den Challenging Yacht Club Sail Newport vertritt, wurde als offizieller Herausforderer für den 38. Louis Vuitton America’s Cup bestätigt. Dies markiert einen wichtigen Moment für das Wiederaufleben des amerikanischen Segelsports auf der Weltbühne.

Ben Peter Catchpole

Chris Welch und Karel Komárek Mitbegründer des American Racing Challenger Team USA

Das von den Unternehmern Karel Komárek und Chris Welch gegründete American Racing Challenger Team USA wird von dem amerikanischen Segler Ken Read geleitet, der zweimal zum Rolex Yachtsman of the Year gekürt wurde und zu den erfolgreichsten und angesehensten Seglern der Welt zählt.

Die Vereinigten Staaten nehmen in der Geschichte des America’s Cup eine einzigartige und dominierende Stellung ein. Sie gewannen die Trophäe erstmals 1851 und verteidigten sie 132 Jahre lang erfolgreich – die längste Siegesserie in der Geschichte des Sports. Trotz dieser tiefen Verbundenheit sollte die Ausgabe 2027 vor der Bestätigung des Herausforderers American Racing Team USA die erste sein, bei der der Wettbewerb ohne ein US-Team stattfindet. Die Rückkehr einer amerikanischen Herausforderung spiegelt sowohl das außergewöhnliche Erbe des Cups als auch den erneuten Ehrgeiz der Vereinigten Staaten wider, wieder auf höchstem Niveau im Segelsport mitzuhalten.

Marzio Perrelli, Geschäftsführer der America’s Cup Partnership, begrüßte den neuen Herausforderer mit den Worten: „Wir freuen uns über ein starkes Team aus den USA, und das American Racing Challenger Team USA verfügt über ein beeindruckendes Management-Team, das bereits die Vermögenswerte von American Magic übernommen hat. Dies macht die Herausforderung von Sail Newport zu einem ernstzunehmenden Konkurrenten, und wir freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit mit dem Team.“

©Rodrigo Fernandez/Sail Newport 2026

Das American Racing Challenger Team USA startet mit einer starken Ausgangsposition in den America’s Cup, nachdem es wichtige Segelressourcen von American Magic übernommen hat, darunter die AC75-Yacht „Patriot“ und die beiden AC40-Plattformen des Teams. Diese Ressourcen ermöglichen es dem American Racing Challenger Team USA, im Frühjahr 2027 beim 38. America’s Cup in Neapel an den Start zu gehen.

American Racing Challenger Team USA und Sail Newport freuen sich, US Sailing ebenfalls in dieser Initiative begrüßen zu dürfen. Gemeinsam werden die Partner daran arbeiten, den Einstieg in den Segelsport zu verbessern, mit dem gemeinsamen Ziel, die Jugendentwicklung zu fördern und die Möglichkeiten für Seglerinnen zu erweitern, um so eine inklusivere und zugänglichere Zukunft für den amerikanischen Segelsport zu gewährleisten.

Ken Read – CEO American Racing Challenger Team USA

Weitere Einzelheiten zum offiziellen Teamstart werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben. Die heutige Nachricht stellt einen bedeutenden Meilenstein für Segelfans in den USA und America’s-Cup-Begeisterte auf der ganzen Welt dar.

Der Wettkampf um die älteste Trophäe im internationalen Sport findet im Frühjahr und Sommer 2027 in der spektakulären Bucht von Neapel in Italien statt und markiert das erste Mal, dass der America’s Cup in dem Land ausgetragen wird.

Karel Komárek, Mitbegründer und Vorsitzender des American Racing Challenger Team USA: „Der America’s Cup steht für höchste Segelinnovation, Leistung und internationalen Wettbewerb. Wir sind stolz darauf, wieder einen amerikanischen Teilnehmer an die Spitze dieses traditionsreichen Events zu bringen. Diese Entscheidung haben wir mit großer Sorgfalt und klarer Absicht getroffen: Wir gehen diesen Weg nur mit den richtigen Partnern. Sail Newports Erfahrung und sein Engagement nicht nur für den Spitzensport, sondern auch für die Nachwuchsförderung im amerikanischen Segelsport und die Erweiterung des Zugangs zu diesem Sport haben ihn zu einem inspirierenden Partner gemacht.“

Chris Welch, Mitbegründer und stellvertretender Vorsitzender des American Racing Challenger Team USA: „Diese Gelegenheit geht weit über den Wettbewerb hinaus; es geht darum, eine seltene Chance zu nutzen, um das erste Kapitel einer neuen Ära in der Geschichte des America’s Cup mitzugestalten. Angesichts der außerordentlichen Dynamik, die dem Cup entgegengebracht wird, sind Karel und ich stolz darauf, dazu beizutragen, dass die erfolgreichste Nation der Welt auf diese legendäre Bühne zurückkehrt, gemeinsam mit einigen der stärksten und bekanntesten Marken Amerikas.“

Ken Read, CEO des American Racing Challenger Team USA: „Die Möglichkeit, die Vereinigten Staaten erneut im America’s Cup zu vertreten, ist eine große Ehre. Wir sind uns der bevorstehenden Herausforderungen vollkommen bewusst und konzentrieren uns voll und ganz darauf, ein Team aufzubauen, das den Cup gewinnen kann. Wir freuen uns darauf, ein Programm zu entwickeln, auf das amerikanische Segler stolz sein können, und ein Vermächtnis zu schaffen, das bis in die Zukunft Bestand hat.“

Grant Dalton, Vorsitzender der America’s Cup Partnership (ACP): „Wir freuen uns sehr, Sail Newport, vertreten durch das American Racing Challenger Team USA, als amerikanischen Herausforderer für den 38. Louis Vuitton America’s Cup bestätigen zu können. Die Rückkehr eines starken US-amerikanischen Herausforderers ist nicht nur fantastisch für die gesamte Veranstaltung und den Geist des Wettbewerbs, sondern auch großartig für Fans auf der ganzen Welt.“

Foto von Onne van der Wal

David Blakey, Commodore des Royal New Zealand Yacht Squadron (RNZYS): „Wir freuen uns sehr über die Herausforderung des amerikanischen Rennteams USA, das Sail Newport vertritt. Angesichts der bemerkenswerten Geschichte der Vereinigten Staaten im America’s Cup und der Qualität des von ihnen zusammengestellten Teams werden sie ein ernstzunehmender Konkurrent und eine wertvolle Bereicherung für einen Wettbewerb sein, der sich zu einem außergewöhnlichen und hart umkämpften Duell entwickelt.“

Chris Long, Präsident von Sail Newport: „Mit dem American Racing Challenger Team USA haben wir einen Partner gefunden, der unsere Mission und Werte teilt und uns helfen kann, den langjährigen Geist und die Energie von Sail Newport im Segelsport in die Herausforderung des 38. America’s Cup einzubringen. Sail Newport wurde 1983 gegründet, als der America’s Cup Newport verließ, um den Segelsport weiterhin stark und zugänglich zu halten. Nun auf höchstem Niveau Teil des America’s Cup zu sein, ist für uns von unglaublicher Bedeutung. Unsere Organisation wurde gegründet, um den Sport für alle zu öffnen, und diese Mission leitet auch heute noch all unser Handeln.“Teilen auf