Rolex World Sailor of the Year 2025 Charlie Dalin und Justine Mettraux ist die höchste Auszeichnung, die ein Segler für seine herausragenden Leistungen im Segelsport erhalten kann.

Nominierungen

Jeder kann einen Eintrag für Segler nominieren – die nationalen Dachverbände des Segelsports, Klassenvereinigungen, Mitglieder des Weltsegelkomitees, Segler und alle anderen Interessierten.

Die Vergabe der einzelnen Auszeichnungen erfolgt durch eine Jury aus unabhängigen Experten, die die Vielfalt der gesamten maritimen Branche repräsentieren. Die Jury hat auf Grundlage aller eingegangenen Nominierungen eine Auswahlliste der Finalisten erstellt. Über diese Auswahlliste wird anschließend öffentlich abgestimmt.

Über die Auszeichnung

Die 1994 ins Leben gerufene Auszeichnung „World Sailor of the Year“ gilt als die höchste Auszeichnung, die ein Segler in der Segelwelt für seine herausragenden Leistungen erhalten kann.

Die Auszeichnungen werden von Seglern an Segler verliehen. Zwei Auszeichnungen, eine für eine Seglerin/Crew und eine für einen Segler/Crew, werden jährlich im November im Rahmen der World Sailing Annual Conference vergeben. Die für die Auszeichnungen nominierten Segler können jeden Bereich des Segelsports repräsentieren.

Preisverleihung

Die Gewinner werden erst am Abend der Preisverleihung bekannt gegeben, bei der sie die prestigeträchtige Auszeichnung und eine Rolex-Uhr erhalten.

In den vergangenen Jahren wurde die Auszeichnung von den Ehrenpräsidenten des Weltsegelverbandes, Seiner Majestät König Harald von Norwegen, Seiner Majestät König Konstantin, Seiner Königlichen Hoheit Kronprinz Frederik von Dänemark und anderen renommierten Seglern überreicht.

An der Preisverleihung nehmen die weltbesten Segler, die führenden Persönlichkeiten des Sports weltweit, Sponsoren und weitere hochrangige Gäste teil.

Im Jahr 2001 wurde Rolex als Titelsponsor bekanntgegeben und schloss sich damit World Sailing bei der Unterstützung dieser Auszeichnung an.

