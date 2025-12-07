Vendée Globe 2028 Notice of the Race

Am 12. November 2028 startet in Les Sables d’Olonne eine neue Generation von Seglern zur extremsten Herausforderung: die Weltumsegelung – solo, nonstop und ohne fremde Hilfe – auf 18 Meter langen IMOCA-Einrumpfbooten. Bislang haben nur 100 Skipper dieses Unterfangen, das in der Öffentlichkeit als „Everest der Meere“ bekannt ist, erfolgreich gemeistert.

Auch in ihrer 11. Auflage und zum 40. Jubiläum bleibt die Vendée Globe ihrer einzigartigen DNA treu, doch wie bei jeder Ausgabe markiert das Jahr 2028 einen neuen Abschnitt in der Entwicklung des Rennens.

Die Anmeldung beginnt 1000 Tage vor dem Start.

Das Datum wurde nicht zufällig gewählt: Am 16. Februar 2026 sind es noch 1000 Tage bis zum Start des Rennens, und Skipper können ihre Bewerbungen bei den Organisatoren einreichen. Anschließend müssen sich die Segler für die Teilnahme an diesem Weltumsegelungsabenteuer qualifizieren.

Ein faires und inklusives Qualifikationssystem

Um an der Vendée Globe 2028 teilnehmen zu können, muss jeder Skipper seine Erfahrung unter Beweis gestellt haben, indem er mindestens ein Solo-Rennen der Klasse 2 im IMOCA-Kalender 2025-2028 mit dem Boot absolviert hat, mit dem er an der Vendée Globe 2028 teilnehmen wird, ohne die Zeit des Siegers um das Doppelte zu überschreiten.

Sobald diese Bedingung erfüllt ist, müssen die Skipper zu den besten 37 der IMOCA Globe Series gehören. Die Wertung basiert auf mehreren Kriterien. In jedem Rennen sammeln die Skipper Punkte entsprechend ihrer Platzierung, der Rennklasse und dem Format (Solo, Zweihand oder mit Crew). Für die endgültige Platzierung werden die schlechtesten Ergebnisse jedes Teilnehmers gestrichen: Nur die neun besten Leistungen in Rennen der Klassen 1, 2 oder 3 zählen. Die Ergebnisse von Rennen der Klasse 4 werden alle gewertet und können nicht gestrichen werden.

„Aufbauend auf den Erfahrungen aus früheren Ausgaben und den Diskussionen des Diversitätskomitees schafft diese neue Qualifikationsmethode ein Gleichgewicht zwischen sportlicher Fairness und der Anerkennung der Vielfalt an Hintergründen und Projekten“, so

Alain Leboeuf, Präsident der Vendée Globe und des Départements Vendée.

Die Organisation behält sich vor, drei Wildcards zu verteilen, um die Flotte zu vervollständigen und insgesamt 40 Teilnehmer zu erreichen.

2028, eine noch engagiertere Ausgabe

Die 10. Ausgabe hat den Weg geebnet, und 2028 wird die Vendée Globe ihren Weg fortsetzen, ihren Werten und Verpflichtungen treu bleiben, ihren Beitrag zum Schutz der Ozeane verstärken, neue Wege für nachhaltige Innovation erkunden und Inklusion und soziales Engagement in den Mittelpunkt des Abenteuers stellen.

Wissenschaftliche Ausrüstung an Bord & IMOCA-Energieautonomie:

Jeder Skipper muss mindestens ein wissenschaftliches Instrument mitführen und so zur Erforschung und zum Schutz der Ozeane beitragen. Im Jahr 2024 hatten bereits 25 freiwillige Skipper Sensoren, Driftbojen oder Schwimmkörper mitgeführt, um wertvolle Daten in Gebieten zu sammeln, die aufgrund des sehr geringen Schiffsverkehrs selten erforscht werden.

„Die Vendée Globe ist ein außergewöhnliches menschliches und sportliches Abenteuer, aber auch ein beeindruckendes Labor für die ozeanografische Forschung“, so

Alain Leboeuf, Präsident der Vendée Globe und des Départements Vendée.

Eine weitere Neuerung ab 2028: Skipper müssen künftig auf Energieautarkie mit CO₂-freier Energie setzen. Ziel ist es, den Einsatz fossiler Brennstoffe so weit wie möglich einzuschränken; diese sollen künftig nur noch in Sicherheitssituationen zum Einsatz kommen. Natürlich stand es nie zur Debatte, den Motor zum Vortrieb zu nutzen – Segler umrunden schließlich die Welt ausschließlich mit Windkraft –, doch die Energieerzeugung an Bord für Elektronik, Heizung und die Kommunikation mit Land war schon immer notwendig. Bisher wurde dafür fossile Brennstoffe mit CO₂-freier Energie kombiniert; künftig muss die Energie ausschließlich aus erneuerbaren Quellen stammen.

„Diese Maßnahme ermutigt die Teams, über sich hinauszuwachsen, Innovationen voranzutreiben und nachhaltigere Lösungen zu finden. Sie ist unerlässlich für unser Ökosystem.“

Alain Leboeuf, Präsident der Vendée Globe und des Départements Vendée

Erste Solo-Qualifikationsetappe:

Mehr als nur ein Wettbewerb – die Vendée Globe ist und bleibt ein Abenteuer voller Wagemut und Gemeinschaft. Allein auf dem Ozean gehen die Skipper an ihre Grenzen und stellen sich gemeinsam der Unermesslichkeit des Globus. Schon jetzt, mit Blick auf 2028, bereitet sich die Vendée Globe darauf vor, mit dem ersten Solo-Rennen des Zyklus 2025–2028, der Vendée Arctique – Les Sables d’Olonne , ein neues Kapitel in diesem außergewöhnlichen menschlichen Abenteuer aufzuschlagen. Es startet am 7. Juni 2026 in Les Sables d’Olonne, führt zum Polarkreis und kehrt anschließend nach Les Sables d’Olonne zurück.

